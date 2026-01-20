Антарктида — рельефная ловушка: спутники выявили механизм, который поднимает мировой океан

Подо льдом Антарктиды обнаружены древние речные системы — Science

Антарктида долгое время оставалась одним из самых "белых пятен" на карте планеты — не только из-за льда, но и из-за скрытого под ним рельефа. Новый метод спутникового картирования впервые позволил увидеть, как именно устроено основание ледяного щита континента. Эти данные напрямую меняют подход к прогнозированию повышения уровня мирового океана. Об этом сообщает научное издание Science.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ледяные утёсы

Что скрывает Антарктида подо льдом

Под ледяным щитом толщиной до 4,8 километра находится сложный и неоднородный ландшафт, который влияет на скорость движения льда, его устойчивость и реакцию на потепление. До недавнего времени эти структуры изучались фрагментарно: наземные и воздушные радиолокационные исследования охватывали лишь отдельные участки, оставляя между ними огромные "пустоты" данных. Это ограничивало точность климатических моделей и повышало неопределённость прогнозов.

Новый подход к картированию из космоса

Команда под руководством Хелен Окенден из Университета Гренобль-Альпы и Эдинбургского университета применила метод анализа возмущений ледяного потока (IFPA). Он основан на изучении мельчайших неровностей поверхности льда, которые отражают форму коренных пород под ним. Используя спутниковые наблюдения и физику движения ледников, исследователи смогли восстановить непрерывную карту подледникового рельефа всего континента.

Этот подход показал высокую точность при сравнении с имеющимися полевыми измерениями и позволил выявить формы рельефа на мезоскопическом уровне — от 2 до 30 километров. Ранее такие детали были недоступны без дорогостоящих экспедиций.

Неожиданные формы под антарктическим щитом

Новая карта выявила сложный и разнообразный ландшафт: глубокие ледниковые долины, древние речные русла, каналы и холмы. В частности, в бассейне Мод был обнаружен подледниковый канал протяжённостью около 400 километров, о существовании которого ранее не знали. Некоторые структуры, по оценкам учёных, сформировались ещё до появления современного ледяного покрова.

Даже относительно небольшие возвышенности подо льдом способны заметно менять скорость течения ледников. Это означает, что детали рельефа играют куда более важную роль в динамике ледяного щита, чем предполагалось ранее.

Почему это важно для прогнозов уровня моря

Подледниковая топография определяет, где лёд будет устойчивым, а где — уязвимым к быстрому отступлению. Особенно это критично для Западной Антарктиды, где ледники опираются на основание, наклонённое вглубь континента. В таких условиях таяние может ускоряться за счёт накопления подледниковой воды и снижения трения.

Новые данные позволяют уточнить климатические модели и сократить диапазон неопределённости при прогнозах повышения уровня океана до 2100 года и далее. Это имеет прямое значение для прибрежных регионов по всему миру.

Популярные вопросы о картировании Антарктиды

Заменяет ли новый метод радиолокационные съёмки?

Нет, он дополняет их и помогает эффективнее планировать измерения.

Почему подледниковый рельеф так важен?

Он определяет скорость и устойчивость движения ледников.

Как это связано с уровнем моря?

Поведение антарктического льда напрямую влияет на глобальное повышение уровня океана.