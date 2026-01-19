Галлюцигения и её рацион: как древнее существо питалось 500 млн лет назад

После десятилетий научных споров и исследований, палеонтологи получили ответ на вопрос о рационе галлюцигении — древнего существа, которое существовало более 500 миллионов лет назад. Разгадав загадку, ученые пришли к неожиданному выводу, что рацион этого необычного животного включал в себя останки других существ, которые оно питалось всасыванием.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Галлюцигения питается на дне моря

Загадочное существо галлюцигения

Галлюцигения Hallucigenia sparsa была одним из самых странных животных эпохи кембрийского взрыва. Эти существа, длиной всего несколько сантиметров, имели необычное строение: два ряда ходульных ножек и шипы вдоль спины. Когда они были впервые описаны в 1977 году Саймоном Конвей-Моррисом, ученые не могли точно определить, как они передвигались, что заставило их ошибочно представить существо в перевернутом виде, где шипы служили для передвижения, а ножки — для захвата пищи. Лишь в 1990-х годах ученые поняли свою ошибку и установили, что шипы защищали животное, а ножки использовались для движения по дну.

Тем не менее вопросы о том, что именно ели галлюцигении, оставались без ответа. Находки окаменелостей не содержали следов пищи, и поэтому ученые не могли точно определить рацион этих существ.

Необычное открытие

Палеонтолог Хавьер Ортега-Эрнандес из Гарвардского университета решил вернуть внимание к одной из окаменелостей галлюцигении, которая не была тщательно исследована ранее. Этот образец был найден в знаменитых сланцах Бёрджес, где сохранились отпечатки мягких тканей древних существ.

В процессе нового анализа ученый обнаружил, что окаменелости, помимо галлюцигении, содержат останки другого древнего существа — гребневика. Это студенистое морское животное оказалось съеденным группой галлюцигений. Исследуя ориентацию шипов, Ортега-Эрнандес пришел к выводу, что эти шипы принадлежали нескольким особям галлюцигении, которые облепили тушу мертвой добычи и начали ее поедать.

Способ питания галлюцигении

Галлюцигения не имела челюстей или клешней, способных прокалывать или разжевывать пищу. Исходя из этого, ученый предположил, что это существо использовало особый метод питания — всасывание. Ротовое отверстие на передней части тела могло служить чем-то вроде насоса, извлекая питательные вещества из мягких тканей добычи.

Картина, которую реконструировал ученый, выглядела довольно ярко: гребневик, погибший и опустившийся на морское дно, стал легкой добычей для группы галлюцигений. Эти древние существа не упустили шанс на легкую трапезу.

"Галлюцигения могла вести образ жизни падальщика, питаясь трупами, опускающимися на дно океана," — пояснил Хавьер Ортега-Эрнандес.

Противоречия среди ученых

Однако не все ученые согласны с выводами Ортеги-Эрнандеса. Палеонтолог Жан-Бернар Карон из Королевского музея Онтарио в Канаде предложил другую гипотезу. Он отметил, что находка окаменелостей вместе не всегда указывает на взаимодействие животных при жизни, так как их могли занести в одно место уже после смерти. Он также выдвинул предположение, что шипы галлюцигении могли быть результатом линьки, а не следами пиршества.

Тем не менее, большинство ученых склоняются к версии, что галлюцигении, вероятно, действительно были падальщиками, и их способ питания всасыванием стал важным шагом в эволюции групп, таких как бархатные черви и членистоногие. Ою этом сообщает Naked Science.

Влияние на понимание эволюции

Открытие Ортеги-Эрнандеса позволяет по-новому взглянуть на роль падальщиков в древних экосистемах. Это также может быть важным вкладом в понимание эволюции групп, таких как онихофоры и членистоногие, которые используют схожий способ питания. Новые данные подчеркивают важность правильной интерпретации окаменелостей, чтобы сделать более точные выводы о жизни и эволюции животных, существовавших миллионы лет назад.

Популярные вопросы о галлюцигении и ее рационе

Что такое галлюцигения?

Галлюцигения — это древнее существо, которое существовало более 500 миллионов лет назад, в эпоху кембрийского взрыва. Оно имело необычное строение с двумя рядами ножек и шипами вдоль спины.

Как питалась галлюцигения?

Недавние исследования показали, что галлюцигения питалась всасыванием, вероятно, извлекая питательные вещества из мягких тканей погибших животных, таких как гребневики.

Что такое кембрийский взрыв?

Кембрийский взрыв — это период в истории Земли, примерно 541 миллион лет назад, когда произошло резкое увеличение разнообразия многоклеточных животных, что привело к появлению многих современных групп.