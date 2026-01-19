Температура моря растёт, но опасность глубже: на 2000-метровой глубине вскрылась тревожная аномалия

В 2025 году мировой океан накопил рекордное количество тепла за всю историю инструментальных наблюдений. Учёные зафиксировали не только рост средней температуры поверхности, но и беспрецедентное ускорение прогрева водных масс на большой глубине. Особенно резко изменения проявились в Южном океане. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences.
Средняя температура поверхности Мирового океана в 2025 году достигла 18,7 градуса. Это на 0,49 ± 0,02 градуса выше среднего значения за базовый период 1981–2010 годов. При этом около 14 % площади океана оказались на уровне самых высоких температур за весь период наблюдений, что указывает на масштабность и устойчивость процесса.
За последние два десятилетия скорость нагрева океана увеличилась вдвое по сравнению с периодом с 1960 года. Учёные отмечают, что океан остаётся главным "поглотителем" избыточного тепла, аккумулируя значительную часть энергии, связанной с глобальным потеплением.
Наиболее резкие изменения зафиксированы в Южном океане. В 2025 году половина его акватории достигла температур, которых ранее не наблюдалось. Более того, темпы нагрева в этом регионе оказались в четыре раза выше среднего уровня за предыдущие 20 лет.
Такое ускорение особенно важно с точки зрения климата. Южный океан играет ключевую роль в глобальной циркуляции водных масс и в поглощении тепла и углекислого газа. Его потепление может повлиять на погодные процессы, ледники Антарктиды и уровень мирового океана.
Исследование проводила группа учёных под руководством Пань Юйин из Китайской академии наук. Они проанализировали температурные изменения океана от поверхности до глубины 2000 метров. В работе использовались данные World Ocean Database, измерения автономных буёв системы Argo, а также наблюдения микроволновых радиометров спутников FengYun-3.
"По сравнению с 2024 годом теплосодержание мирового океана в 2025 году выросло на 13-70 зеттаджоулей", — говорится в научной статье Advances in Atmospheric Sciences.
Разброс значений связан с использованием разных наборов данных и методов измерений, однако все они указывают на одно: 2025 год стал самым тёплым для океана по показателю накопленного тепла.
Теплосодержание океана — один из ключевых индикаторов изменения климата. В отличие от температуры воздуха, этот показатель отражает долгосрочное накопление энергии. Рост на десятки зеттаджоулей означает, что океан удерживает всё больше тепла, влияя на экосистемы, морские течения и климатические аномалии.
Повышение температуры воды связано с учащением морских тепловых волн, обесцвечиванием кораллов и изменением распределения морских видов. Эти процессы имеют последствия не только для экологии, но и для рыболовства и прибрежных регионов.
Почему океан нагревается быстрее в последние годы?
Из-за роста концентрации парниковых газов океан поглощает больше избыточного тепла из атмосферы.
Чем опасно потепление Южного океана?
Оно может ускорить таяние антарктических льдов и повлиять на глобальные течения.
Что важнее — температура поверхности или теплосодержание?
Теплосодержание считается более надёжным показателем долгосрочного изменения климата.
