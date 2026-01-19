Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Температура моря растёт, но опасность глубже: на 2000-метровой глубине вскрылась тревожная аномалия

Зафиксирован рекордный уровень тепла в океане — Advances in Atmospheric Sciences
Наука

В 2025 году мировой океан накопил рекордное количество тепла за всю историю инструментальных наблюдений. Учёные зафиксировали не только рост средней температуры поверхности, но и беспрецедентное ускорение прогрева водных масс на большой глубине. Особенно резко изменения проявились в Южном океане. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Рекордное потепление океана по итогам 2025 года

Средняя температура поверхности Мирового океана в 2025 году достигла 18,7 градуса. Это на 0,49 ± 0,02 градуса выше среднего значения за базовый период 1981–2010 годов. При этом около 14 % площади океана оказались на уровне самых высоких температур за весь период наблюдений, что указывает на масштабность и устойчивость процесса.

За последние два десятилетия скорость нагрева океана увеличилась вдвое по сравнению с периодом с 1960 года. Учёные отмечают, что океан остаётся главным "поглотителем" избыточного тепла, аккумулируя значительную часть энергии, связанной с глобальным потеплением.

Почему Южный океан оказался в зоне особого риска

Наиболее резкие изменения зафиксированы в Южном океане. В 2025 году половина его акватории достигла температур, которых ранее не наблюдалось. Более того, темпы нагрева в этом регионе оказались в четыре раза выше среднего уровня за предыдущие 20 лет.

Такое ускорение особенно важно с точки зрения климата. Южный океан играет ключевую роль в глобальной циркуляции водных масс и в поглощении тепла и углекислого газа. Его потепление может повлиять на погодные процессы, ледники Антарктиды и уровень мирового океана.

Как учёные измеряли теплосодержание океана

Исследование проводила группа учёных под руководством Пань Юйин из Китайской академии наук. Они проанализировали температурные изменения океана от поверхности до глубины 2000 метров. В работе использовались данные World Ocean Database, измерения автономных буёв системы Argo, а также наблюдения микроволновых радиометров спутников FengYun-3.

"По сравнению с 2024 годом теплосодержание мирового океана в 2025 году выросло на 13-70 зеттаджоулей", — говорится в научной статье Advances in Atmospheric Sciences.

Разброс значений связан с использованием разных наборов данных и методов измерений, однако все они указывают на одно: 2025 год стал самым тёплым для океана по показателю накопленного тепла.

Что означает рост теплосодержания

Теплосодержание океана — один из ключевых индикаторов изменения климата. В отличие от температуры воздуха, этот показатель отражает долгосрочное накопление энергии. Рост на десятки зеттаджоулей означает, что океан удерживает всё больше тепла, влияя на экосистемы, морские течения и климатические аномалии.

Повышение температуры воды связано с учащением морских тепловых волн, обесцвечиванием кораллов и изменением распределения морских видов. Эти процессы имеют последствия не только для экологии, но и для рыболовства и прибрежных регионов.

Популярные вопросы о потеплении океана

Почему океан нагревается быстрее в последние годы?
Из-за роста концентрации парниковых газов океан поглощает больше избыточного тепла из атмосферы.

Чем опасно потепление Южного океана?
Оно может ускорить таяние антарктических льдов и повлиять на глобальные течения.

Что важнее — температура поверхности или теплосодержание?
Теплосодержание считается более надёжным показателем долгосрочного изменения климата.

