Рекордная жара запускает климатический эффект домино: что произойдёт, когда мир пересечёт 1,5 °C

Средняя температура планеты достигла 1,4 °C потепления — Techinsider

Климатические показатели Земли стремительно приближаются к опасной границе, за которой изменения могут стать необратимыми. Последние данные показывают, что планета уже нагрелась значительно сильнее, чем ожидалось еще несколько лет назад. Учёные все чаще говорят не о предотвращении, а об адаптации к последствиям. Об этом сообщает Techinsider.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Дымка над городом и раскалённое солнце

Насколько потеплела планета

Согласно наблюдениям Copernicus, средняя глобальная температура уже примерно на 1,48 градуса Цельсия превышает уровень доиндустриальной эпохи. Этот показатель сформировался после третьего самого жаркого года за всю историю инструментальных наблюдений. Темпы роста температуры оказались выше даже самых пессимистичных прогнозов начала 2010-х годов.

Важно понимать, что речь идет не об отдельном жарком лете или экстремальной волне тепла. Климат оценивается по средним значениям за длительные периоды — обычно 20-30 лет. Однако уже пятилетние средние показатели опасно приблизились к отметке 1,5 градуса, что указывает на глубокий сдвиг в работе всей климатической системы.

Почему порог в 1,5 °C так важен

Граница в 1,5 градуса закреплена в Парижском соглашении не случайно. Каждая десятая доля градуса выше этого уровня усиливает экстремальные явления — от продолжительных волн жары до подъёма уровня Мирового океана и учащения разрушительных штормов.

Учёные предупреждают: при сохранении текущего темпа потепления человечество пересечет этот порог значительно раньше, чем предполагалось ранее. Это ставит под сомнение возможность выполнения ключевых климатических обязательств, взятых странами мира.

Точки невозврата и замкнутые процессы

Одной из главных угроз становятся так называемые климатические точки невозврата. Это пороги, после которых отдельные элементы климатической системы переходят в новое состояние и уже не могут вернуться назад даже при снижении выбросов.

Характерный пример — таяние вечной мерзлоты. Освобождающийся при этом метан усиливает парниковый эффект, что ускоряет дальнейшее потепление и новое таяние. Такой замкнутый круг практически невозможно остановить искусственными мерами.

Риски для экосистем и людей

Переход за отметку 1,5 градуса повышает вероятность масштабных и необратимых изменений. Среди них — деградация тропических лесов, ускоренное разрушение ледников Гренландии и Антарктиды, а также возможный сбой океанических течений, влияющих на климат целых континентов.

Эти процессы способны радикально изменить карту пригодных для жизни регионов. Уже сегодня последствия потепления проявляются в рекордных лесных пожарах, экстремальных наводнениях и продолжительных засухах.

Что говорят ученые

Заместитель директора службы Copernicus Саманта Берджесс подчеркивает, что фокус дискуссии смещается.

"Выбор, который стоит перед нами сейчас, заключается в том, как лучше всего управлять неизбежным превышением температурных лимитов и его последствиями для общества и природных систем", — отмечает заместитель директора службы Copernicus Саманта Берджесс.

Эта позиция отражает растущее понимание того, что удержать потепление строго в рамках Парижского соглашения становится все сложнее, а подготовка к последствиям выходит на первый план.

Популярные вопросы о глобальном потеплении

Что означает показатель 1,48 °C?

Это превышение средней глобальной температуры по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Почему считают средние значения за годы?

Чтобы исключить влияние краткосрочных погодных аномалий и естественных циклов.

Можно ли остановить потепление сейчас?

Полностью остановить — крайне сложно, но замедлить и снизить последствия все еще возможно.