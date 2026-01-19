Россия на пороге нового выброса: гора, разрушенная взрывом 1956-го, вновь становится нестабильной

Вулкан Безымянный восстановил вершину после взрыва 1956 года — LiveScience

На Камчатке вулкан, который в середине XX века считали навсегда разрушенным, спустя десятилетия почти вернулся к прежнему облику. Безымянный стал редким примером того, как природа способна восстанавливать себя после катастрофы планетарного масштаба. Сегодня его эволюцию изучают как уникальный научный эксперимент под открытым небом. Об этом сообщает LiveScience.

Взрыв, изменивший форму горы

30 марта 1956 года вулкан Безымянный пережил одно из самых мощных извержений в истории Камчатки. В результате бокового взрыва восточный склон горы обрушился, а в атмосферу было выброшено более 0,7 кубического километра горных пород. На месте вершины высотой 3113 метров образовался гигантский подковообразный кратер — амфитеатр шириной около 1,3 километра и глубиной до 400 метров.

Это событие радикально изменило не только внешний облик вулкана, но и его внутреннюю структуру. Массовое перераспределение пород повлияло на движение магмы под поверхностью, заложив основу для долгого и необычного процесса восстановления.

Как началось возрождение Безымянного

Уже вскоре после катастрофы внутри кратера начали формироваться лавовые купола. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало, что первые два купола возникли из разных жерл, расположенных на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Это стало признаком того, что вулкан начал перестраивать свою "архитектуру".

Со временем характер активности изменился. Если в первые годы преобладали взрывные процессы, то к концу 1960-х годов Безымянный перешел к более спокойной, но устойчивой фазе роста, постепенно заполняя провал, оставшийся после извержения.

Медленный, но постоянный рост

С 1956 по 2017 год вулкан ежедневно наращивал в среднем около 26 400 кубических метров материала. Лава, пирокластические отложения и новые купола слой за слоем формировали обновленный конус. С 1977 года доминировать стали более текучие лавовые потоки с меньшим содержанием кремнезема, что позволило укрепить склоны и придать вулкану более симметричную форму.

Благодаря аэрофотосъемке, спутниковым данным и 3D-моделированию ученые смогли детально отследить эту трансформацию. К 2013 году структура стратовулкана была в значительной степени восстановлена, а в 2017 году высота Безымянного достигла 3020 метров — всего на 90 метров ниже уровня до катастрофы.

Почти прежняя вершина, но не прежняя стабильность

По оценкам специалистов, при сохранении текущих темпов роста вулкан может вновь достичь высоты 3113 метров уже к 2030-2035 годам. Однако внешнее сходство с прежним состоянием не означает полной безопасности.

Численные модели показывают, что со временем очаги извержений вновь концентрируются под вершиной нового конуса. Это свидетельствует о частичном возвращении к внутренней стабильности, но одновременно повышает риск повторного обрушения. Геологические данные указывают, что подобные коллапсы происходили на Безымянном и в голоцене.

Почему этот вулкан так важен для науки

Безымянный — редкий пример андезитового вулкана, за которым ведется почти непрерывное наблюдение более полувека. Он позволяет понять, как связаны форма вулкана, химический состав магмы и типы извержений. Немногие вулканы в мире изучены столь подробно и на столь длительном временном отрезке.

Этот опыт помогает ученым лучше прогнозировать поведение других активных вулканов и оценивать риски для регионов с высокой вулканической активностью.

Популярные вопросы о вулкане Безымянный

Может ли вулкан снова обрушиться?

Да, геологические данные указывают на повторяемость подобных событий.

Почему Безымянный растет так быстро?

Из-за почти непрерывной подачи магмы и смены типа извержений.

Опасен ли он сегодня?

Вулкан остается под постоянным наблюдением из-за сохраняющихся рисков.