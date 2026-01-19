Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир, смытый 120-метровой волной истории: находка у Явы раскрыла реальность затонувшего Сундаланда

Под водой у Индонезии нашли череп Homo erectus — археолог Харольд Бергха
Наука

У берегов Индонезии ученые обнаружили следы мира, исчезнувшего десятки тысяч лет назад под толщей воды. На дне между Явой и Мадурой нашли окаменелости древних людей и гигантских животных, меняющие представления об эволюции в Юго-Восточной Азии. Эта находка может стать первым прямым доказательством существования доисторического континента. Об этом сообщает команда Futura со ссылкой на ScienceDirect.

Кости на дне океана
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Кости на дне океана

Подводное открытие, которое переписывает историю

Между островами Ява и Мадура археологи исследовали затопленный участок суши, скрытый под морскими отложениями более 140 тысяч лет. Именно здесь были найдены первые в регионе подводные окаменелости гоминидов. Речь идет о фрагментах черепа Homo erectus — одного из древнейших предков человека.

Сами находки были подняты еще в 2011 году во время дноуглубительных работ в Мадурском проливе. Однако лишь недавно международная команда под руководством нидерландского археолога Харольда Бергхайса смогла точно определить возраст и принадлежность костей, подтвердив их исключительную научную ценность.

Затонувший Сундаланд и мир гигантов

Обнаруженное место может быть частью Сундаланда — огромного доисторического континента, который в эпоху плейстоцена соединял большую часть Юго-Восточной Азии. Тогда уровень моря был значительно ниже, а на месте нынешних проливов простирались равнины, населенные людьми и крупными животными.

Всего исследователи зафиксировали более 6000 окаменелостей позвоночных 36 видов. Среди них — комодские вараны, буйволы, олени и стегодоны, массивные травоядные, внешне напоминавшие слонов и достигавшие более четырех метров в высоту. Такое разнообразие указывает на богатую и устойчивую экосистему.

Древняя река, стёртая временем

Геологический анализ позволил выявить русло исчезнувшей реки, связанной с системой реки Соло. Она протекала через Зондский шельф и обеспечивала водой обширные равнины позднего среднего плейстоцена. Именно вдоль этой реки, по мнению ученых, концентрировалась жизнь — от хищников до стад крупных травоядных.

Этот ландшафт исчез, когда после таяния ледников 14 000-7000 лет назад уровень мирового океана поднялся более чем на 120 метров. Равнины Сундаланда оказались затоплены, а регион приобрел современный островной облик.

Охотники древних саванн

Микроскопический анализ костей животных выявил отчетливые следы разрезов, свидетельствующие о намеренной разделке добычи. Это говорит о том, что Homo erectus активно охотились и использовали орудия труда. Такой уровень поведения указывает на высокую адаптивность древних людей.

"Этот период характеризуется удивительным морфологическим разнообразием и мобильностью древних популяций", — отметил археолог Харольд Бергхайс.

Фауна участка, включая животных, предпочитающих открытые пространства, позволяет предположить, что местность напоминала саванну, а не густые тропические леса. Это обеспечивало стабильные ресурсы для выживания и развития человеческих групп.

Что меняется в понимании Homo erectus

Фрагменты черепа из Мадурского пролива расширяют известные ареалы Homo erectus в Юго-Восточной Азии. Эти находки подтверждают, что древние люди были более мобильными и лучше приспособленными к меняющимся условиям, чем считалось ранее.

Объединив археологию, геологию и палеоэкологию, ученые фактически открыли утраченный фрагмент истории человечества, который тысячелетиями скрывался под морским дном.

Популярные вопросы о затонувшем Сундаланде

Что такое Сундаланд?

Это доисторический континент, соединявший острова Юго-Восточной Азии в плейстоцене.

Почему находка важна для науки?

Она дает прямые доказательства жизни людей на ныне затопленных территориях.

Могут ли быть новые открытия?

Да, подводные равнины региона считаются перспективными для дальнейших исследований.

Под водой у Индонезии нашли череп Homo erectus — археолог Харольд Бергха
