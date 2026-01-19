Мир, смытый 120-метровой волной истории: находка у Явы раскрыла реальность затонувшего Сундаланда

Под водой у Индонезии нашли череп Homo erectus — археолог Харольд Бергха

У берегов Индонезии ученые обнаружили следы мира, исчезнувшего десятки тысяч лет назад под толщей воды. На дне между Явой и Мадурой нашли окаменелости древних людей и гигантских животных, меняющие представления об эволюции в Юго-Восточной Азии. Эта находка может стать первым прямым доказательством существования доисторического континента. Об этом сообщает команда Futura со ссылкой на ScienceDirect.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Кости на дне океана

Подводное открытие, которое переписывает историю

Между островами Ява и Мадура археологи исследовали затопленный участок суши, скрытый под морскими отложениями более 140 тысяч лет. Именно здесь были найдены первые в регионе подводные окаменелости гоминидов. Речь идет о фрагментах черепа Homo erectus — одного из древнейших предков человека.

Сами находки были подняты еще в 2011 году во время дноуглубительных работ в Мадурском проливе. Однако лишь недавно международная команда под руководством нидерландского археолога Харольда Бергхайса смогла точно определить возраст и принадлежность костей, подтвердив их исключительную научную ценность.

Затонувший Сундаланд и мир гигантов

Обнаруженное место может быть частью Сундаланда — огромного доисторического континента, который в эпоху плейстоцена соединял большую часть Юго-Восточной Азии. Тогда уровень моря был значительно ниже, а на месте нынешних проливов простирались равнины, населенные людьми и крупными животными.

Всего исследователи зафиксировали более 6000 окаменелостей позвоночных 36 видов. Среди них — комодские вараны, буйволы, олени и стегодоны, массивные травоядные, внешне напоминавшие слонов и достигавшие более четырех метров в высоту. Такое разнообразие указывает на богатую и устойчивую экосистему.

Древняя река, стёртая временем

Геологический анализ позволил выявить русло исчезнувшей реки, связанной с системой реки Соло. Она протекала через Зондский шельф и обеспечивала водой обширные равнины позднего среднего плейстоцена. Именно вдоль этой реки, по мнению ученых, концентрировалась жизнь — от хищников до стад крупных травоядных.

Этот ландшафт исчез, когда после таяния ледников 14 000-7000 лет назад уровень мирового океана поднялся более чем на 120 метров. Равнины Сундаланда оказались затоплены, а регион приобрел современный островной облик.

Охотники древних саванн

Микроскопический анализ костей животных выявил отчетливые следы разрезов, свидетельствующие о намеренной разделке добычи. Это говорит о том, что Homo erectus активно охотились и использовали орудия труда. Такой уровень поведения указывает на высокую адаптивность древних людей.

"Этот период характеризуется удивительным морфологическим разнообразием и мобильностью древних популяций", — отметил археолог Харольд Бергхайс.

Фауна участка, включая животных, предпочитающих открытые пространства, позволяет предположить, что местность напоминала саванну, а не густые тропические леса. Это обеспечивало стабильные ресурсы для выживания и развития человеческих групп.

Что меняется в понимании Homo erectus

Фрагменты черепа из Мадурского пролива расширяют известные ареалы Homo erectus в Юго-Восточной Азии. Эти находки подтверждают, что древние люди были более мобильными и лучше приспособленными к меняющимся условиям, чем считалось ранее.

Объединив археологию, геологию и палеоэкологию, ученые фактически открыли утраченный фрагмент истории человечества, который тысячелетиями скрывался под морским дном.

Популярные вопросы о затонувшем Сундаланде

Что такое Сундаланд?

Это доисторический континент, соединявший острова Юго-Восточной Азии в плейстоцене.

Почему находка важна для науки?

Она дает прямые доказательства жизни людей на ныне затопленных территориях.

Могут ли быть новые открытия?

Да, подводные равнины региона считаются перспективными для дальнейших исследований.