Лёгкие планеты начинают задыхаться: в Амазонке фиксируют процесс, которого не было миллионов лет

В Амазонке засухи нарушили способность леса поглощать углерод — LiveScience

Амазонские леса, миллионы лет считавшиеся устойчивыми к климатическим колебаниям, столкнулись с изменениями, которых не знала даже эпоха динозавров. Деревья все чаще погибают не от вырубки, а от жажды и скрытого физиологического истощения. Ученые фиксируют тревожные сбои в работе одного из ключевых климатических механизмов планеты. Об этом сообщает LiveScience.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амазонка

Амазонка подает тревожный сигнал

Амазонский тропический лес играет фундаментальную роль в глобальной климатической системе. Он аккумулирует огромные объемы углерода, регулирует циркуляцию влаги и влияет на атмосферные процессы далеко за пределами Южной Америки. Однако за последние десятилетия привычный климат региона начал меняться: сухие сезоны становятся длиннее, а экстремально жарких дней — больше.

Исследователи отмечают, что при сохранении высоких выбросов парниковых газов периоды жаркой засухи к концу века могут длиться до 150 дней в году. Такие условия резко отличаются от тех, в которых амазонская экосистема формировалась и существовала на протяжении миллионов лет.

Когда жара и засуха действуют вместе

Высокие температуры сами по себе не являются смертельной угрозой для тропических деревьев. Проблема возникает, когда жара сочетается с продолжительным дефицитом влаги. В этом случае привычные механизмы выживания перестают работать эффективно, и лес начинает терять способность смягчать климатические удары.

Удлинение сухого сезона меняет не только внешний облик леса, но и его внутреннюю "физиологию". Амазонка постепенно утрачивает устойчивость, которая ранее делала ее естественным климатическим буфером.

Как деревья погибают в тишине

Чтобы разобраться в происходящем, ученые провели масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature. В течение более чем 30 лет они наблюдали за состоянием лесов в районе Манауса, анализируя температуру, влажность воздуха, свойства почвы и движение сока внутри деревьев, особенно во время сильных засух, связанных с Эль-Ниньо в 2015 и 2023 годах.

Результаты выявили опасный порог. Когда влажность почвы падает ниже примерно трети от нормы, деревья закрывают устьица на листьях, чтобы сократить потерю воды. Этот защитный механизм одновременно блокирует поглощение углекислого газа, необходимого для фотосинтеза и восстановления тканей. В итоге деревья испытывают состояние, которое ученые называют физиологическим "голодом".

Эмболия сока и необратимые последствия

В наиболее экстремальных условиях внутри сосудов, по которым движется сок, образуются пузырьки воздуха. Они перекрывают транспорт воды — процесс, напоминающий эмболию у человека. Когда таких блокировок становится слишком много, дерево погибает.

Именно этот механизм объясняет, почему современные "жаркие засухи" приводят к значительно более высокой смертности, чем сухие периоды прошлого. Лес не успевает адаптироваться к скорости происходящих изменений.

Что такое гипертропический климат

Локальные процессы в Амазонке вписываются в более широкую картину. Климатические модели, проанализированные международной группой ученых, показывают: к 2100 году обширные тропические регионы могут перейти в так называемый гипертропический климат. Он сочетает высокие температуры с частыми засухами — условия, которые не существовали на Земле десятки миллионов лет.

Почему это касается всего мира

Снижение способности Амазонки поглощать углерод означает усиление глобального потепления. Лес из климатического стабилизатора рискует превратиться в фактор, ускоряющий изменения. При этом похожие тенденции уже фиксируются в тропических регионах Западной Африки и Юго-Восточной Азии.

Потеря устойчивости тропических лесов выходит далеко за рамки региональной проблемы. Она затрагивает всю планету, меняя привычные климатические "правила", к которым человечество успело адаптироваться.

Популярные вопросы об экстремальном климате Амазонки

Может ли Амазонка восстановиться?

Восстановление возможно, но только при замедлении климатических изменений.

Затронет ли это другие регионы мира?

Да, изменения в тропических лесах влияют на глобальный климат.