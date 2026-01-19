Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет поцелуев: этот древний жест появился у людей и приматов более 20 миллионов лет назад

Поцелуи — явление, которое, по данным нового исследования, имеет гораздо более глубокие исторические корни, чем считалось ранее. По словам Матильды Бриндл, биолога-эволюциониста из Оксфордского университета, поцелуи представляют собой "эволюционную загадку". В своем исследовании она отметила, что хотя поцелуи распространены среди животных, они связаны с высокими рисками, такими как передача заболеваний, и не дают явных преимуществ для выживания или размножения.

Шимпанзе смотрят друг на друга
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Шимпанзе смотрят друг на друга

Эволюция поцелуев

Поцелуи известны человеку с самых древних времен. Первые следы этого поведения были зафиксированы 4500 лет назад в Месопотамии и Древнем Египте. Однако ученые долго не могли понять, почему именно поцелуи так распространены среди животных и людей. После глубоких исследований и анализа поведения современных приматов, таких как шимпанзе, бонобо, орангутанги и гориллы, ученые пришли к выводу, что поцелуи могли быть важной частью поведения предков этих животных и первых людей. Это поведение могло зародиться около 21 миллиона лет назад.

Для того чтобы узнать больше, исследователи использовали филогенетический анализ, который помогает восстановить родственные связи между видами на основе генетической информации. Этот метод позволяет ученым изучать поведение животных и делать выводы о поведенческих характеристиках вымерших видов.

Доисторические поцелуи

Ученые провели моделирование различных эволюционных сценариев, чтобы оценить вероятность того, что предки человекообразных обезьян и первых людей занимались поцелуями. Результаты исследования показали, что поцелуи — это черта, унаследованная от общих предков шимпанзе, бонобо, людей и других видов. Таким образом, скорее всего, поцелуи были также распространены среди таких видов, как неандертальцы.

Интересно, что это открытие подтверждает гипотезу о возможном поцелуе между людьми и неандертальцами, учитывая, что они скрещивались между собой.

Функции поцелуев

Однако, несмотря на установление древности этого поведения, исследователи не могут точно объяснить, почему поцелуи развились. Поцелуи могут выполнять разные функции, такие как установление связи, снижение социальной напряженности или даже проверка совместимости партнёров. Также они играют роль в прелюдии, перед тем как перейти к сексуальному акту, и могут использоваться для пережевывания пищи перед тем, как дать её потомству.

Также важно отметить, что поцелуи не являются универсальным поведением в человеческих культурах. Согласно исследованию, поцелуи зафиксированы только в 46% культур по всему миру. Это означает, что для некоторых популяций поцелуи могут не быть характерны или даже возможны.

Почему поцелуи не универсальны

По словам Бриндл, приматы — чрезвычайно гибкие существа, и поцелуи могут быть полезны в определённых социальных ситуациях, но не всегда. Если поцелуи не приносят пользы, они могут быть связаны с передачей болезней и риском для здоровья. В таких случаях этот жест может быть менее распространён или вообще отсутствовать в поведении некоторых видов.

Сравнение поцелуев у людей и животных

Поцелуи — это не только привычное поведение среди людей, но и важная часть социальной жизни некоторых видов животных. Шимпанзе и бонобо используют поцелуи для установления социальных связей, а также в сексуальном контексте. В отличие от человека, у животных это поведение не столь широко распространено и может варьироваться в зависимости от вида. Об этом сообщает CCN.

Плюсы и минусы поцелуев

Плюсы:

  • Поцелуи помогают укрепить связи и развить интимность.
  • Это поведение может быть полезным для улучшения социальных отношений в группе.
  • Поцелуи могут играть важную роль в прелюдии и формировании доверия.

Минусы:

  • Поцелуи могут привести к передаче заболеваний.
  • В некоторых культурах или популяциях они могут не быть приняты или даже запрещены.
  • Поцелуи могут быть рискованны, если они не приносят явной пользы в социальном контексте.

Популярные вопросы о поцелуях

Какие приматы целуются?

Шимпанзе, бонобо, орангутанги и гориллы — вот несколько видов, у которых были замечены случаи поцелуев.

Когда появились поцелуи у людей?

Первые следы поцелуев были зафиксированы в Месопотамии и Древнем Египте, около 4500 лет назад.

