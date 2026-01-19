Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Древний секрет: 8000 лет назад люди использовали геометрические последовательности в искусстве

Математическое мышление существовало до письменности — профессор Гарфинкель
Наука

Рисунки растений на древней керамике, изготовленной 8000 лет назад, могут быть первыми доказательствами того, что люди уже тогда использовали элементы математического мышления. Исследования показывают, что такие рисунки могут указывать на более сложные формы рассуждений, чем считалось ранее.

Фрагмент старой керамики
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Фрагмент старой керамики

Что показало новое исследование?

Группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме изучила гончарные изделия, созданные халафским народом Северной Месопотамии, который жил в период с 6200 по 5500 годы до н. э. На множестве чаш и керамических фрагментов были изображены цветы с четырьмя, восемью, 16, 32 и 64 лепестками. Эти числа образуют "геометрическую последовательность", что предполагает использование математического подхода, основанного на симметрии и повторении.

Исследователи внимательно изучили фрагменты керамики из 29 халафитских поселений, раскопанных за более чем сто лет. В результате работы, они обнаружили, что числовая последовательность, основанная на удвоении, повторяется в рисунках на каждом из 375 фрагментов.

Что это может означать?

"Строгое соблюдение этих чисел, которые встречаются в различных местах на протяжении сотен километров, не может быть случайным. Это явно указывает на намеренное использование математического принципа", — отметил профессор археологии Йосеф Гарфинкель.

Исследователи предполагают, что халдейцы могли использовать эту математическую логику для управления деревенскими общинами, существовавшими на Ближнем Востоке примерно 4000 лет назад. Вероятно, такие схемы применялись для организации сельского хозяйства или распределения земельных участков.

Потенциальное практическое применение

Гарфинкель утверждает, что способность равномерно распределять пространство, отраженная в этих керамических рисунках, могла быть важной при организации общинных полей или делении урожая. Это показывает, что математическое мышление использовалось на практике, чтобы обеспечить более эффективное управление ресурсами.

Когда появились первые математические системы?

В своем исследовании авторы также отмечают, что только в третьем тысячелетии до н. э. начинают появляться письменные свидетельства математических систем. Шумеры, жившие в современном Ираке, использовали систему счисления на основе числа 60, которая, например, используется для измерения времени до сих пор. Однако халафская керамика использует числа 4, 8, 16 и 32, которые не соответствуют этим более поздним математическим системам. Это может свидетельствовать о более простом и раннем уровне математических знаний.

"Эти закономерности показывают, что люди использовали математическое мышление задолго до появления письменности, — заявила соавтор исследования Сара Крулвич.

Ранние примеры математического мышления в истории

До этого многие ученые высказывали предположения, что артефакты, отличные от письменных источников, могут свидетельствовать о зарождении математических идей. Например, некоторые исследователи считают, что бусины, найденные у неандертальцев, возраст которых более 40 000 лет, указывают на понимание таких понятий, как пары и множества. Это также подтверждает, что наши предки обладали базовыми навыками счета.

Гарфинкель отметил, что открытие его команды является важным шагом в понимании развития человеческого интеллекта. Он подчеркнул, что для создания более сложных математических систем было важно освоить такие простые операции, как деление. Об этом сообщает CNN.

Симметрия как элемент искусства

Интересно, что халафская керамика также может быть одним из первых примеров использования симметрии в искусстве. Никакие изображения съедобных культур или ритуальных символов на этих керамических предметах не встречаются, что говорит о том, что изображения были созданы с эстетической целью, а не для практического или религиозного использования.

Противоречия и сомнения ученых

Однако не все ученые согласны с выводами авторов исследования. Йенс Хёйруп, почетный старший доцент Университета Роскилле в Дании, специализирующийся на математике Месопотамии, не так уверен в интерпретации, предложенной археологами. Он считает, что симметрия цветочных узоров может быть всего лишь простым методом деления круга на части, а не свидетельством применения математических методов.

"Это не геометрическая прогрессия, а всего лишь деление пополам. У них было понимание симметрии, но мы не можем утверждать, что у них существовала полноценная математическая система", — добавил Хёйруп.

Популярные вопросы о зарождении математического мышления в древности

Какие были первые примеры математического мышления у древних народов?

Исследования показывают, что халафская керамика может быть одним из самых ранних примеров использования математических принципов, таких как симметрия и числовые последовательности.

Как древние люди использовали математику в своей жизни?

Математика использовалась для практических целей, таких как распределение ресурсов и управление сельским хозяйством, что подтверждается такими артефактами, как халафская керамика.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые
Новости Все >
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году
Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2026 году
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года достигнет 729 тысяч рублей
Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года
Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов
Камера с приманкой зафиксировала дельфинов и синюю акулу у Азорских островов
В Великобритании выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет по музейным находкам
Уборка снега жильцами снижает плату за коммунальные услуги — эксперт ЖКХ Бондарь
Аденовирус не усиливает сезонный рост заболеваемости — инфекционист Чуланов
Сейчас читают
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Садоводство, цветоводство
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Томат "Юбилейный Тарасенко" дает до 10 кг урожая с куста
Популярное
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей

Немезия — яркое украшение вашего сада. Узнайте о лучших сортах и секретах выращивания рассадой для пышного цветения.

Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают где купить
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Ядерный удар по Европе через год: политолог раскрыл реальный план России Любовь Степушова Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыша-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Последние материалы
Суп снижает калорийность приема пищи за счет объема
Ранние сорта баклажанов созревают за 90–110 дней
Коричневые оттенки лака входят в базу маникюра 2026 — nail-эксперт Патти Янки
Мшанку высаживают вместо травы между плитками
Модульные гардеробные адаптированы под малые спальни — ouest-france
Влажность воздуха влияет на хруст безе сильнее духовки
Поцелуи у приматов появились 21 миллион лет назад — биолог Матильда Бриндл
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Открытие Platysomus поменяло эволюционную историю рыб — палеонтолог Фридман
Маффины выпекаются при температуре 180°C в течение 25 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.