Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Редкий космический момент: в глубине Вселенной заметили процесс, который почти невозможно увидеть

Астрономы зафиксировали признаки рождения сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Наука

Астрономы, возможно, впервые увидели момент рождения сверхмассивной чёрной дыры. Необычная далёкая галактика с формой знака бесконечности показала признаки, которые трудно объяснить привычными сценариями эволюции. Наблюдения указывают на редкий и быстрый путь формирования таких объектов. Об этом сообщает Earth.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Галактика с формой бесконечности

Необычную систему обнаружили при совместных наблюдениях космического телескопа Джеймса Уэбба и наземной обсерватории имени Кека на Гавайях. Объект, получивший неофициальное название "галактика Бесконечности", состоит из двух компактных красных ядер и пересекающихся колец, напоминающих знак ∞.

Анализ спектра позволил точно определить расстояние до объекта — красное смещение z = 1,14. Это означает, что свет от галактики шёл к Земле более 8 миллиардов лет, а сами события происходили в эпоху активного формирования галактик.

Столкновение, которое всё изменило

По данным исследователей, система возникла в результате почти лобового столкновения двух дисковых галактик. Удар вытолкнул звёзды наружу, сформировав расширяющиеся кольца, а гравитация сжала газ в центральной области.

Такая геометрия крайне редка: для её появления должны совпасть направление движения, скорость и масса галактик. Именно поэтому галактика Бесконечности рассматривается не как типичная стадия эволюции, а как исключительный случай.

Чёрная дыра не там, где её ждали

Обычно сверхмассивные чёрные дыры находятся строго в центрах галактик. Однако в этом случае самый яркий источник излучения оказался между двумя ядрами. Радионаблюдения с Very Large Array и рентгеновские данные обсерватории Chandra указали на ту же точку.

"Как это можно объяснить?" — задался вопросом профессор Питер ван Доккум из Йельского университета.

Спектры показали яркие эмиссионные линии — признак того, что компактный источник нагревает окружающий газ. Это характерно для процессов, связанных с аккрецией вещества вокруг чёрных дыр, когда материя разогревается до экстремальных температур.

Сжатый газ как колыбель

Инфракрасные изображения выявили облако ионизированного газа, окружающее предполагаемую чёрную дыру. Водород в нём светится особенно ярко, что позволяет точно определить расположение источника энергии.

Сильное сжатие газа при столкновении могло создать условия для катастрофического коллапса.

"Такое сжатие может быть достаточным, чтобы образовался плотный узел, который затем схлопнулся в чёрную дыру", — отметил профессор ван Доккум.

Если гипотеза подтвердится, это станет доказательством того, что сверхмассивные чёрные дыры могут рождаться вне галактических центров.

Сравнение сценариев рождения чёрных дыр

Существует два основных пути формирования сверхмассивных чёрных дыр. Первый — "лёгкие семена", когда объект начинается как остаток массивной звезды и растёт миллиарды лет. Второй — "тяжёлые семена", при которых огромные газовые облака коллапсируют напрямую.

Сценарий галактики Бесконечности больше соответствует второму варианту. Он помогает объяснить наблюдения, связанные с экстремальными объектами и их излучением, подобными тем, что изучаются при анализе редких космических сигналов от компактных источников.

Плюсы и минусы новой интерпретации

Такое объяснение открывает новые возможности, но остаётся осторожным.

  • Плюсы: наблюдаемая связь газа и чёрной дыры, редкая геометрия столкновения, согласие данных разных диапазонов;
  • Минусы: возможные альтернативы — выброшенная из центра чёрная дыра или скрытая третья галактика.

Что покажут следующие наблюдения

Ключевой тест — сравнение скорости чёрной дыры и окружающего газа. Если они совпадут с точностью до десятков километров в секунду, это усилит версию "рождения на месте". Обсерватория Кека планирует использовать адаптивную оптику, чтобы детально изучить ближайшую к объекту область.

Популярные вопросы о рождении сверхмассивных чёрных дыр

Видели ли учёные сам момент рождения?
Нет, только косвенные признаки сразу после него.

Почему это открытие важно?
 Оно объясняет, как гигантские чёрные дыры могли появиться очень рано.

Может ли это быть ошибкой?
Да, окончательные выводы потребуют новых данных и моделирования.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Древесная зола снижает кислотность почвы и поддерживает плодовые деревья зимой
Садоводство, цветоводство
Древесная зола снижает кислотность почвы и поддерживает плодовые деревья зимой
Настурция подавляет сорняки вдоль садовых дорожек
Садоводство, цветоводство
Настурция подавляет сорняки вдоль садовых дорожек
Популярное
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места

Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.

Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
Локомотив "Э" пережил эпохи и ушёл в рейс в 1986 году Сергей Милешкин Россия и Украина заняли нижние позиции в индексе миролюбия за 2024 год Юрий Бочаров США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Ковёр годами остаётся чистым и ярким: бюджетный раствор, который возвращает цвет и поднимает ворс
Последние материалы
Астрономы зафиксировали признаки рождения сверхмассивной чёрной дыры — Earth
Тренды интерьера смещаются к тёплым цветам штор и карнизов — Bovary
Брюки свободного кроя заменяют джинсы и леггинсы в 2026 году
Сон с мокрыми волосами и высокая температура фена повреждают структуру волос
Кухонная губка снижает количество шерсти на одежде при стирке — Asteelcz
Тени для век позволяют визуально скорректировать форму губ без инъекций
В Милане нашли неизвестные подземные проходы под замком Сфорца — Sciencepost
Увеличение горшка более чем на один размер замедляет рост орхидей — Real Simple
Соль помогает снизить накопление сажи в дымоходе при отоплении дровами
Носогубный треугольник стареет быстрее других зон лица — Be
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.