Редкий космический момент: в глубине Вселенной заметили процесс, который почти невозможно увидеть

Астрономы зафиксировали признаки рождения сверхмассивной чёрной дыры — Earth

Астрономы, возможно, впервые увидели момент рождения сверхмассивной чёрной дыры. Необычная далёкая галактика с формой знака бесконечности показала признаки, которые трудно объяснить привычными сценариями эволюции. Наблюдения указывают на редкий и быстрый путь формирования таких объектов. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

Галактика с формой бесконечности

Необычную систему обнаружили при совместных наблюдениях космического телескопа Джеймса Уэбба и наземной обсерватории имени Кека на Гавайях. Объект, получивший неофициальное название "галактика Бесконечности", состоит из двух компактных красных ядер и пересекающихся колец, напоминающих знак ∞.

Анализ спектра позволил точно определить расстояние до объекта — красное смещение z = 1,14. Это означает, что свет от галактики шёл к Земле более 8 миллиардов лет, а сами события происходили в эпоху активного формирования галактик.

Столкновение, которое всё изменило

По данным исследователей, система возникла в результате почти лобового столкновения двух дисковых галактик. Удар вытолкнул звёзды наружу, сформировав расширяющиеся кольца, а гравитация сжала газ в центральной области.

Такая геометрия крайне редка: для её появления должны совпасть направление движения, скорость и масса галактик. Именно поэтому галактика Бесконечности рассматривается не как типичная стадия эволюции, а как исключительный случай.

Чёрная дыра не там, где её ждали

Обычно сверхмассивные чёрные дыры находятся строго в центрах галактик. Однако в этом случае самый яркий источник излучения оказался между двумя ядрами. Радионаблюдения с Very Large Array и рентгеновские данные обсерватории Chandra указали на ту же точку.

"Как это можно объяснить?" — задался вопросом профессор Питер ван Доккум из Йельского университета.

Спектры показали яркие эмиссионные линии — признак того, что компактный источник нагревает окружающий газ. Это характерно для процессов, связанных с аккрецией вещества вокруг чёрных дыр, когда материя разогревается до экстремальных температур.

Сжатый газ как колыбель

Инфракрасные изображения выявили облако ионизированного газа, окружающее предполагаемую чёрную дыру. Водород в нём светится особенно ярко, что позволяет точно определить расположение источника энергии.

Сильное сжатие газа при столкновении могло создать условия для катастрофического коллапса.

"Такое сжатие может быть достаточным, чтобы образовался плотный узел, который затем схлопнулся в чёрную дыру", — отметил профессор ван Доккум.

Если гипотеза подтвердится, это станет доказательством того, что сверхмассивные чёрные дыры могут рождаться вне галактических центров.

Сравнение сценариев рождения чёрных дыр

Существует два основных пути формирования сверхмассивных чёрных дыр. Первый — "лёгкие семена", когда объект начинается как остаток массивной звезды и растёт миллиарды лет. Второй — "тяжёлые семена", при которых огромные газовые облака коллапсируют напрямую.

Сценарий галактики Бесконечности больше соответствует второму варианту. Он помогает объяснить наблюдения, связанные с экстремальными объектами и их излучением, подобными тем, что изучаются при анализе редких космических сигналов от компактных источников.

Плюсы и минусы новой интерпретации

Такое объяснение открывает новые возможности, но остаётся осторожным.

Плюсы: наблюдаемая связь газа и чёрной дыры, редкая геометрия столкновения, согласие данных разных диапазонов;

Минусы: возможные альтернативы — выброшенная из центра чёрная дыра или скрытая третья галактика.

Что покажут следующие наблюдения

Ключевой тест — сравнение скорости чёрной дыры и окружающего газа. Если они совпадут с точностью до десятков километров в секунду, это усилит версию "рождения на месте". Обсерватория Кека планирует использовать адаптивную оптику, чтобы детально изучить ближайшую к объекту область.

Популярные вопросы о рождении сверхмассивных чёрных дыр

Видели ли учёные сам момент рождения?

Нет, только косвенные признаки сразу после него.

Почему это открытие важно?

Оно объясняет, как гигантские чёрные дыры могли появиться очень рано.

Может ли это быть ошибкой?

Да, окончательные выводы потребуют новых данных и моделирования.