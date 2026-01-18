Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна под стенами замка Сфорца: старые рисунки неожиданно совпали с тем, что скрывала земля

В Милане нашли неизвестные подземные проходы под замком Сфорца — Sciencepost
Наука

Под стенами миланского замка Сфорца спустя пять столетий обнаружили подземные ходы, о которых долгое время говорили лишь легенды. Неожиданно ключом к разгадке стали забытые эскизы Леонардо да Винчи и современные технологии сканирования. История, инженерия и наука сошлись в одном открытии. Об этом сообщает Sciencepost.

Подземные ходы крепости
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземные ходы крепости

Замок Сфорца и инженерный гений Леонардо

История начинается в XV веке, когда Франческо Сфорца возвел замок на месте древних укреплений, превратив его в символ власти Милана. При дворе герцогов Сфорца работали выдающиеся умы эпохи Возрождения, среди них — Леонардо да Винчи. Его имя чаще связывают с живописью и фресками, включая знаменитую роспись Sala delle Asse с переплетением ветвей тутовых деревьев.

Однако Леонардо был не только художником, но и инженером. В письмах герцогу Людовико Сфорца он подробно описывал свои навыки в области военной архитектуры, оборонительных сооружений и проектирования подземных галерей — подход, который перекликается с современными исследованиями скрытых структур, подобно тем, что обсуждаются в работах о подземных комплексах под Гизой.

От старых набросков к цифровой модели

Переломным моментом стало исследование, инициированное Франческой Биоло, специалистом по архитектурному наследию Политехнического университета Милана. Цель проекта — создать цифровой двойник замка Сфорца, детальную 3D-модель, способную отразить не только видимые конструкции, но и скрытые элементы.

Для этого команда использовала георадар — технологию, позволяющую «заглядывать» под землю без разрушения исторических объектов. В ходе сканирования были выявлены неизвестные ранее туннели, полости и скрытые проходы, веками скрытые под массивными стенами крепости.

Совпадение с эскизами Леонардо

Самое интригующее — часть обнаруженных подземных структур совпала с чертежами из Codex Forster I, записной книжки Леонардо да Винчи, хранящейся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Среди них — галереи, упомянутые и в архивных документах, включая тайный проход, соединявший замок с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие.

Согласно хроникам, именно по этому пути герцог Людовико Сфорца тайно покидал замок после смерти своей супруги Беатриче д’Эсте. Совпадение исторических источников, рисунков и данных радара сделало открытие особенно убедительным.

Был ли Леонардо архитектором подземелий

Вопрос об авторстве остается открытым. Леонардо прекрасно разбирался в оборонительных системах и присутствовал в Милане в период активного строительства. Однако прямых доказательств его личного участия в создании туннелей пока нет.

«Леонардо отлично знал оборонительные структуры своего времени, но определить точную степень его участия в подземных сооружениях замка невозможно», — поясняет Франческа Биоло в интервью Live Science.

Как технологии помогают раскрывать прошлое

Георадар и 3D-моделирование стали ключевыми инструментами проекта. Они позволяют изучать сложные исторические объекты без вмешательства в их структуру. Цифровая модель замка Сфорца уже используется как научный инструмент и как основа для будущих исследований и реставрационных работ.

Подобный подход уже доказал эффективность при анализе утраченных архитектурных уровней и скрытых пространств, как это происходило при цифровой реконструкции древних Помпей.

Сравнение: традиционная археология и цифровые методы

Классические раскопки требуют физического доступа и часто связаны с риском повреждения памятников. Цифровые методы, такие как георадар и 3D-сканирование, позволяют выявлять структуры скрытно и безопасно. В случае замка Сфорца именно этот подход сделал возможным открытие без разрушения исторической среды.

Плюсы и минусы высоких технологий в изучении наследия

Современные методы дают очевидные преимущества, но не лишены ограничений.

  • Плюсы: неразрушающее исследование, высокая точность, возможность цифровой реконструкции;
  • Минусы: необходимость сложной интерпретации данных и невозможность точно датировать сооружения без дополнительных источников.

Популярные вопросы о находке под замком Сфорца

Действительно ли туннели построил Леонардо да Винчи?
Прямых доказательств нет, но его эскизы с ними совпадают.

Можно ли посетить эти подземелья?
Пока они доступны только в цифровом формате.

Зачем создается цифровой двойник замка?
 Для исследований, сохранения наследия и виртуальных экскурсий.

