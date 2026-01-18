Тайна под стенами замка Сфорца: старые рисунки неожиданно совпали с тем, что скрывала земля

Под стенами миланского замка Сфорца спустя пять столетий обнаружили подземные ходы, о которых долгое время говорили лишь легенды. Неожиданно ключом к разгадке стали забытые эскизы Леонардо да Винчи и современные технологии сканирования. История, инженерия и наука сошлись в одном открытии. Об этом сообщает Sciencepost.
История начинается в XV веке, когда Франческо Сфорца возвел замок на месте древних укреплений, превратив его в символ власти Милана. При дворе герцогов Сфорца работали выдающиеся умы эпохи Возрождения, среди них — Леонардо да Винчи. Его имя чаще связывают с живописью и фресками, включая знаменитую роспись Sala delle Asse с переплетением ветвей тутовых деревьев.
Однако Леонардо был не только художником, но и инженером. В письмах герцогу Людовико Сфорца он подробно описывал свои навыки в области военной архитектуры, оборонительных сооружений и проектирования подземных галерей — подход, который перекликается с современными исследованиями скрытых структур, подобно тем, что обсуждаются в работах о подземных комплексах под Гизой.
Переломным моментом стало исследование, инициированное Франческой Биоло, специалистом по архитектурному наследию Политехнического университета Милана. Цель проекта — создать цифровой двойник замка Сфорца, детальную 3D-модель, способную отразить не только видимые конструкции, но и скрытые элементы.
Для этого команда использовала георадар — технологию, позволяющую «заглядывать» под землю без разрушения исторических объектов. В ходе сканирования были выявлены неизвестные ранее туннели, полости и скрытые проходы, веками скрытые под массивными стенами крепости.
Самое интригующее — часть обнаруженных подземных структур совпала с чертежами из Codex Forster I, записной книжки Леонардо да Винчи, хранящейся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Среди них — галереи, упомянутые и в архивных документах, включая тайный проход, соединявший замок с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие.
Согласно хроникам, именно по этому пути герцог Людовико Сфорца тайно покидал замок после смерти своей супруги Беатриче д’Эсте. Совпадение исторических источников, рисунков и данных радара сделало открытие особенно убедительным.
Вопрос об авторстве остается открытым. Леонардо прекрасно разбирался в оборонительных системах и присутствовал в Милане в период активного строительства. Однако прямых доказательств его личного участия в создании туннелей пока нет.
«Леонардо отлично знал оборонительные структуры своего времени, но определить точную степень его участия в подземных сооружениях замка невозможно», — поясняет Франческа Биоло в интервью Live Science.
Георадар и 3D-моделирование стали ключевыми инструментами проекта. Они позволяют изучать сложные исторические объекты без вмешательства в их структуру. Цифровая модель замка Сфорца уже используется как научный инструмент и как основа для будущих исследований и реставрационных работ.
Подобный подход уже доказал эффективность при анализе утраченных архитектурных уровней и скрытых пространств, как это происходило при цифровой реконструкции древних Помпей.
Классические раскопки требуют физического доступа и часто связаны с риском повреждения памятников. Цифровые методы, такие как георадар и 3D-сканирование, позволяют выявлять структуры скрытно и безопасно. В случае замка Сфорца именно этот подход сделал возможным открытие без разрушения исторической среды.
Современные методы дают очевидные преимущества, но не лишены ограничений.
Действительно ли туннели построил Леонардо да Винчи?
Прямых доказательств нет, но его эскизы с ними совпадают.
Можно ли посетить эти подземелья?
Пока они доступны только в цифровом формате.
Зачем создается цифровой двойник замка?
Для исследований, сохранения наследия и виртуальных экскурсий.
