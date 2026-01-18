Тайник внутри планеты: то, что нашли в недрах, заставляет иначе взглянуть на рождение океанов

Вода, благодаря которой Земля стала обитаемой, могла изначально почти не появляться на поверхности планеты. Новые исследования показывают, что колоссальные объемы воды могли быть заперты глубоко в недрах еще на ранних этапах формирования Земли. Эти скрытые запасы сопоставимы с объемом современных океанов. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Вода, скрытая в глубинах планеты

Долгое время ученые считали, что большая часть воды поднялась к поверхности по мере остывания молодой Земли, сформировав океаны. Однако новые экспериментальные данные указывают на иной сценарий. По мере охлаждения планеты из состояния глобального магматического океана часть воды могла "встраиваться" в формирующиеся минералы мантии — по тем же механизмам, которые ранее обсуждались в исследованиях о воде, скрытой в глубинах мантии.

Исследовательская группа под руководством геохимика Вэньхуа Лу из Китайской академии наук изучила, как вода распределялась между расплавленной породой и твердыми минералами в условиях экстремального давления и температуры. Эти данные позволяют по-новому оценить, сколько воды осталось погребенным внутри Земли в момент образования ее ранней коры.

Как охлаждалась ранняя Земля

На раннем этапе своего существования Земля представляла собой почти полностью расплавленный шар. По мере остывания кристаллы начинали формироваться из магмы, и растворенная вода должна была либо оставаться в расплаве, либо связываться с новыми минералами.

Ранее большинство моделей предполагало, что вода преимущественно поднималась вверх, оставляя мантию почти сухой. Однако если значительная часть воды задерживалась в глубине, это меняет представления о том, как и когда сформировались первые океаны — предположительно около 4,4 млрд лет назад.

Эксперименты с минералами мантии

Чтобы проверить способность глубоких минералов удерживать воду, ученые воссоздали условия ранней Земли в лаборатории. Крошечные образцы стекла сжимали в алмазной наковальне до давлений, характерных для нижней мантии, а затем кратковременно нагревали лазерами.

В таких условиях одним из первых формировался бриджманит — самый распространенный минерал нижней мантии. Вода при этом не оставалась в виде жидкости. Водород встраивался в кристаллическую решетку минерала, связываясь с атомами кислорода.

Сравнивая количество воды в расплаве и в кристаллах, исследователи пришли к выводу, что значительная доля воды могла быть "спрятана" глубоко под поверхностью еще до появления океанов.

Температура как ключевой фактор

Температура оказалась решающим параметром, влияющим на распределение воды. При более высоких температурах кристаллическая структура минералов содержит больше "пустот", куда легче встраивается водород.

"Наши результаты показывают, что распределение воды в бриджманите значительно усиливается при повышении температуры", — отметил геохимик Вэньхуа Лу.

По мере остывания Земли способность минералов удерживать воду снижалась. Это открывает путь для медленного возвращения водорода к поверхности через конвекцию мантии, плавление пород и вулканическую активность — процессы, тесно связанные с динамикой глубинных слоев Земли.

Более влажная, но тихая мантия

Нижняя мантия простирается почти на 2 900 км над ядром Земли. Даже небольшие количества водорода в минералах способны ослаблять химические связи, облегчая медленное течение твердых пород.

Более "влажная" мантия может менять характер переноса тепла внутри планеты и влиять на конвекционные процессы. Это, в свою очередь, определяет, когда и в каком объеме вода возвращается на поверхность, связывая глубинное хранение воды с долгосрочной обитаемостью Земли.

Что значит "вода" в глубинах

В недрах Земли вода практически не существует в привычном виде. Она присутствует в форме гидроксильных групп, где водород химически связан с кислородом внутри кристаллов. Такая вода не течет и не замерзает, но может высвобождаться при разрушении или плавлении минералов.

Для ее обнаружения ученые используют высокочувствительные методы химического картирования, позволяющие отслеживать водород на уровне отдельных минеральных зерен.

Свидетельства из глубины мантии

Редкие алмазы иногда содержат включения минералов из глубин Земли, предоставляя уникальные данные о составе мантии. В некоторых случаях инфракрасный анализ показал до 1% воды по массе в таких включениях, что подтверждает способность глубоких пород удерживать воду.

Хотя прямые образцы нижней мантии крайне редки, лабораторные эксперименты остаются одним из ключевых способов изучить потенциальные запасы воды внутри планеты.

Сравнение: поверхностные океаны и глубинные запасы

Современные океаны отражают лишь часть водного бюджета Земли. В отличие от них, глубинная вода может оставаться запертой миллиарды лет и участвовать в медленном, скрытом водном цикле. Такое сравнение меняет взгляд на происхождение океанов и эволюцию климата.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Новая модель дает более целостное понимание водного цикла Земли, но остается ряд ограничений.

Плюсы: объясняет сохранение воды на горячей ранней Земле, связывает мантию с долгосрочной обитаемостью;

Минусы: нехватка прямых образцов, необходимость проверки других минералов мантии.

Популярные вопросы о глубинной воде Земли

Может ли под Землей быть воды больше, чем в океанах?

Да, по оценкам, объемы сопоставимы.

Почему мы не ощущаем эту воду?

Она химически связана в минералах и не существует в жидком виде.

Влияет ли это на современный климат?

Косвенно — через вулканизм и долгосрочные геологические циклы.