Священное место превратили в сцену насилия: древний обряд, который стирал личность человека

Археологи нашли следы ритуального убийства у храма Пуемапе в Перу — Earth

На северном побережье Перу археологи сделали находку, которая меняет представления о роли древних храмов в общественной жизни. В заброшенном святилище были обнаружены тела людей, погибших, по всей видимости, в ходе ритуального насилия. Положение останков и отсутствие погребальных атрибутов указывают на тщательно спланированный обряд. Об этом сообщает Earth.

Необычное захоронение у храма Пуемапе

Раскопки велись рядом с храмовым комплексом Пуемапе — сооружением, возведённым около трёх тысяч лет назад и давно утратившим функцию повседневного культа. Археологи обнаружили по меньшей мере 14 человеческих скелетов, уложенных лицом вниз, с признаками связывания рук и шейных петель. Такой способ размещения резко отличается от традиционных погребальных практик побережья Перу, где тела обычно хоронили с сохранением достоинства и социального статуса. Подобные отклонения от нормы уже фиксировались в исследованиях древних андских обществ, включая археологические находки в Перу.

"То, как они были уложены в могиле, выглядит необычно", — отметил профессор Национального университета Сан-Маркос Генри Танталеан.

Исследователь подчёркивает, что подобные позы часто указывают на ритуальное насилие, хотя окончательные выводы возможны только после комплексных анализов.

Следы насилия и отсутствие погребальных предметов

На нескольких скелетах зафиксированы переломы черепа и костей, причём характер трещин указывает на повреждения, полученные в момент смерти. Такие следы возникают, когда кость ещё сохраняет влагу и упругость, что отличает их от разрушений, вызванных временем или давлением грунта.

Не менее показательно и другое обстоятельство: в захоронении полностью отсутствовали так называемые погребальные дары — предметы, которые обычно сопровождали умерших.

"Их не сопровождали никакие подношения или погребальные предметы, что также нетипично", — сказал профессор Танталеан.

Археологи считают, что в этом случае сама жертва могла рассматриваться как подношение, а лишение личных вещей — как способ стереть индивидуальность погибших.

Когда заброшенное место остаётся священным

Радиоуглеродный анализ древесного угля и костей показал, что смерти произошли между 400 и 200 годами до нашей эры — спустя столетия после того, как храм перестал использоваться в повседневной жизни. Это говорит о намеренном возвращении к месту, которое сохраняло сакральное значение.

В андской традиции такие объекты называют "уака" — священные пространства, связанные с предками и духовной силой. Даже в заброшенном состоянии они могли служить ареной для обрядов, направленных на укрепление власти или демонстрацию политического превосходства, подобно тому как это прослеживается в исследованиях ритуальной архитектуры древних культур.

Архитектура как инструмент контроля

Планировка Пуемапе подчёркивает публичный характер ритуалов. Каменные стены, широкая площадка для собраний и сужающаяся лестница формировали контролируемый поток людей и усиливали эффект происходящего. Подобные пространства позволяли лидерам не только проводить церемонии, но и наглядно демонстрировать власть через коллективно наблюдаемое действие.

Кем были жертвы

Личности погибших пока остаются неизвестными. Отсутствие личных вещей затрудняет социальную атрибуцию, поэтому исследователи начинают с остеологического анализа, определяя возраст, пол и характер травм. В дальнейшем планируется изучение ДНК из зубов, чтобы понять, были ли жертвы местными жителями или происходили из других долин.

Генетические исследования осложняются деградацией материала и рисками загрязнения, поэтому лаборатории используют стерильные условия и повторные проверки данных.

Ритуал, память и власть

Человеческие жертвоприношения в древних обществах могли выполнять сразу несколько функций: от наказания врагов до сплочения общины в периоды кризиса. Публичное насилие усиливало чувство страха и подчинения, одновременно закрепляя связь с предками и сакральным прошлым места.

Археология долины Чикама показывает, что разные культуры на протяжении тысячелетий возвращались к одним и тем же ландшафтам, переосмысливая их значение. Поэтому каждое подобное захоронение требует осторожной интерпретации и учёта контекста.

Сравнение ритуальных захоронений и обычных погребений

Ритуальные захоронения, подобные найденным в Пуемапе, отличаются преднамеренной анонимностью и следами насилия. В них отсутствуют украшения, керамика или инструменты, характерные для обычных могил. Традиционные погребения, напротив, подчёркивали статус умершего и его место в сообществе. Такое сопоставление помогает археологам точнее интерпретировать назначение находки.

Плюсы и минусы современных методов анализа

Современные исследования дают новые возможности для понимания древних ритуалов, но имеют и ограничения. К их преимуществам относятся:

возможность определить происхождение людей с помощью ДНК;

анализ костной химии для реконструкции рациона и миграций.

В то же время существуют и сложности:

фрагментарность останков;

риск утраты данных из-за плохой сохранности материалов.

Популярные вопросы о человеческих жертвоприношениях в Андах

Как археологи отличают жертвоприношение от обычного захоронения?

По сочетанию позы тела, травм и отсутствия погребальных предметов.

Сколько стоит радиоуглеродный анализ таких находок?

Стоимость зависит от лаборатории и количества образцов, но обычно речь идёт о нескольких сотнях долларов за тест.

Что лучше для изучения происхождения — ДНК или изотопный анализ?

Эти методы дополняют друг друга и дают наиболее точный результат в комплексе.