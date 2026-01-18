Один шторм — и десятилетия казней: почему Финнмарк стал самым тёмным местом в истории Европы

В Финнмарке после шторма 1617 года начались массовые казни — историк Виллумсен

На севере Норвегии страх перед стихией однажды превратился в масштабную трагедию, изменившую судьбы целого региона. В XVII веке цепочка катастроф, суеверий и жесткой государственной политики привела к самым кровавым процессам над ведьмами в Северной Европе. Эти события на десятилетия оставили след в коллективной памяти Финнмарка. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Коридор с подвесными лампами

Рождественская буря, с которой все началось

Финнмарк в начале XVII века был одним из самых изолированных регионов Европы. Небольшие рыбацкие поселения, такие как Вардё и Киберг, существовали за счет моря, а жизнь подчинялась сезонам, погоде и улову. В канун Рождества 1617 года внезапный шторм в Баренцевом море уничтожил несколько лодок и унес жизни почти половины мужчин одного из прибрежных поселков.

Катастрофа быстро перестала восприниматься как природная случайность. В обществе, где границы между реальностью и сверхъестественным были размыты, бурю стали объяснять злым умыслом. Именно этот шторм историки считают отправной точкой самой жестокой охоты на ведьм в истории Норвегии.

Север как пространство страха и мифов

Историк Лив Хелен Виллумсен отмечала, что в европейском сознании того времени Крайний Север ассоциировался с тайной и опасностью. Считалось, что под вечными льдами скрываются демонические силы, а местные жители, особенно саамы, обладают магическими знаниями. Такое восприятие делало регион удобной почвой для обвинений и репрессий.

Суеверия подпитывались суровым климатом, неурожаями, кораблекрушениями и изоляцией. Любое несчастье легко находило "виновных", которыми чаще всего становились женщины — одинокие, бедные или находящиеся на обочине общины.

Как суды над ведьмами превратились в систему

Уже на следующий день после трагедии начались первые разбирательства. Королевская власть во главе с Кристианом IV усилила контроль над регионами и расширила полномочия судов в делах о колдовстве. С 1620 года, при участии губернатора Финнмарка Джона Каннингема, репрессии приняли организованный характер.

За период с 1620 по 1663 год регион пережил три волны массовой паники. Под пытками обвиняемые признавались в договорах с дьяволом, управлении ветрами и участии в шабашах. По архивным данным, изученным Виллумсен, одной из первых жертв стала Эльзебе Кнудсдаттер, казненная после признаний, полученных под жестким давлением.

Вторая волна в 1650-х годах окончательно закрепила образ "ведьмы" как носителя искаженной женственности. В последней, самой жестокой фазе 1662-1663 годов, были казнены еще двадцать человек, а к допросам привлекали даже детей уже осужденных женщин. Как сообщает Life in Norway, это показывает, насколько глубоко страх проник в повседневную жизнь.

От казней к памяти

К концу XVII века процессы постепенно сошли на нет. Распространение идей рационализма и начало эпохи Просвещения подорвали веру в сверхъестественные объяснения. Символической точкой стал 1692 год, когда был казнен саамский шаман Андерс Поульсен.

Долгое время жертвы оставались безымянными. Лишь в 2011 году в Варде открылся мемориал Стейлнесет, посвященный 91 человеку, сожженному в Финнмарке. Архитектурный комплекс с галереей из 91 источника света возвращает каждой жертве имя и историю, напоминая о цене коллективного страха.

Сравнение охоты на ведьм в Норвегии и других странах Европы

Процессы в Финнмарке отличались особой жестокостью и концентрацией казней в короткие периоды. В Центральной Европе суды часто длились дольше, но число смертных приговоров распределялось неравномерно. В Норвегии же репрессии усиливались волнами и были тесно связаны с конкретными катастрофами, такими как шторм 1617 года.

Еще одно отличие — активное участие королевской власти. Если в некоторых регионах Европы инициаторами выступали местные общины, то в Финнмарке судебная система действовала как инструмент государственной политики.

Популярные вопросы о процессах над ведьмами в Норвегии

Почему именно Финнмарк стал центром репрессий?

Изоляция региона, суровый климат и устойчивые мифы о "магическом Севере" сделали его уязвимым для паники.

Сколько человек было казнено?

По подтвержденным данным, в Финнмарке были казнены 91 человек.

Можно ли посетить мемориал сегодня?

Да, мемориал Стейлнесет открыт для посетителей и является важным культурным объектом региона.