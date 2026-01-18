Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Океан под Гренландией ведёт двойную жизнь: под поверхностью скрыта сила, меняющая карту мира

Тёплая донная вода ускоряет разрушение ледяного фронта — SciTechDaily
Наука

Под толщей воды у берегов Гренландии разворачивается процесс, который долгое время оставался вне поля зрения ученых. Каждое падение айсберга запускает цепную реакцию, ускоряющую разрушение ледников без заметных внешних признаков. Эти процессы происходят глубоко во фьордах и напрямую влияют на скорость таяния льда. Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на исследование ученых Цюрихского университета.

Ледник
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ледник

Невидимая сила подо льдом

Ледники Гренландии разрушаются не только из-за повышения температуры воздуха или океана. Существенную роль играет энергия, высвобождаемая при отеле — моменте, когда от ледника откалывается массивная глыба и падает в море. Такое событие создает мощные внутренние волны, которые распространяются в толще воды на сотни метров. Их не видно с поверхности, но по масштабу они сопоставимы с высотой небоскреба.

Эти волны активно перемешивают водные слои фьордов. В результате теплая вода, находящаяся у дна, поднимается к основанию ледников и ускоряет их подводную эрозию. Ослабленный снизу лед становится менее устойчивым, что повышает вероятность новых обрушений. Так формируется эффект, который исследователи называют "множителем отела", когда одно событие усиливает следующее.

Как айсберги меняют температуру фьордов

Внутренние волны действуют дольше поверхностных. Если волны на поверхности быстро затухают, то подводные колебания могут сохраняться часами. За это время они поддерживают повышенную температуру воды у ледникового фронта. Именно здесь происходит значительная часть таяния, которую невозможно зафиксировать спутниковыми наблюдениями.

Исследования показывают, что каждый цикл таких волн способен растапливать лед примерно на сантиметр. При частых повторениях суммарное таяние достигает до метра в сутки, что сопоставимо со скоростью движения самого ледника. Это объясняет, почему реальные темпы подводного таяния часто оказываются выше прогнозов климатических моделей.

Что показали подводные оптоволоконные кабели

Для изучения скрытых процессов ученые применили распределенное акустическое зондирование. Во фьорде на юге Гренландии по морскому дну проложили десятикилометровый оптоволоконный кабель, превратив его в чувствительный датчик колебаний и температуры. Каждый метр волокна фиксировал малейшие движения воды и грунта.

Данные проекта GreenFjord Project, поддержанного Швейцарским полярным институтом, позволили впервые с высокой точностью проследить последовательность волн после каждого обрушения айсберга. Результаты, опубликованные в журнале Nature, показали, что именно эти внутренние волны играют ключевую роль в подводной эрозии приливных ледников.

Популярные вопросы о таянии ледников Гренландии

Почему спутники не видят основную часть таяния?

Потому что значительная эрозия происходит под водой, на глубинах, недоступных для оптических наблюдений.

Что сильнее влияет на разрушение ледников — воздух или океан?

Оба фактора важны, но подводные волны и теплая донная вода могут играть решающую роль.

Насколько это опасно для уровня мирового океана?

Даже частичное таяние ледников Гренландии уже влияет на уровень моря и океанические течения, включая Гольфстрим.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат экология изменение климата
