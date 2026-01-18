Чума XIV века снова напоминает о себе: под Эрфуртом обнаружена земля, скрывавшая тысячи погибших

В Германии выявлено массовое захоронение жертв чумы — Independent

Средневековая тайна, скрытая под слоями почвы, наконец начинает обретать очертания. Ученые в Германии заявили, что нашли убедительные признаки крупного массового захоронения, связанного с эпидемией чумы XIV века. Речь может идти об одном из самых масштабных чумных погребений в Европе, сообщает Independent.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Туманное поле на рассвете

Следы Черной смерти под Эрфуртом

Междисциплинарная группа исследователей обнаружила подземную структуру недалеко от заброшенной средневековой деревни Нойзес, расположенной рядом с городом Эрфурт. По мнению ученых, именно здесь могли быть захоронены тысячи жертв пандемии Чёрная смерть, охватившей Европу в 1346–1353 годах.

Согласно историческим хроникам, за пределами Эрфурта в больших ямах были похоронены около 12 тысяч человек, умерших от чумы. Однако точное местоположение этих захоронений оставалось неизвестным на протяжении веков. Новые данные позволяют впервые соотнести письменные источники с конкретным участком местности.

Как удалось найти возможное захоронение

Ученые объединили анализ средневековых текстов, измерения рельефа и изучение кернов почвенных отложений. Такой подход позволил реконструировать ландшафт XIV века и выявить аномалию, соответствующую описанию чумных ям в хрониках.

"Наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что мы точно определили местонахождение одного из массовых захоронений жертв чумы, описанных в Эрфуртских хрониках", — заявил географ Михаэль Хайн из Лейпцигский университет.

Исследователь подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после полномасштабных археологических раскопок, которые позволят подтвердить характер и объем находки.

Почвы, миазмы и средневековые представления

Анализ показал, что предполагаемое захоронение расположено в зоне сухих черноземов вдоль долины реки Гера. В Средние века такие участки считались более подходящими для погребений, чем влажные пойменные почвы, где разложение происходило медленнее.

Этот выбор хорошо вписывается в представления эпохи, основанные на так называемой теории миазмов. Люди верили, что болезни распространяются через "плохой воздух", возникающий при разложении органики, и старались минимизировать подобные риски.

"Мы рассматривали ландшафт как своеобразный архив, объединив исторические, геофизические и почвоведческие методы", — отметил доктор Хайн.

Почему эта находка важна для науки

Подтвержденные и точно датированные массовые захоронения жертв чумы остаются редкостью. По оценкам специалистов, по всей Европе известно менее десяти подобных объектов. Новое открытие может существенно расширить представления о масштабах смертности и практике захоронений во время пандемий.

Исследователи считают, что дальнейшая работа на этом участке поможет лучше понять эволюцию возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis, а также причины высокой смертности в XIV веке. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

Популярные вопросы о чумных захоронениях

Почему так сложно найти массовые захоронения жертв чумы

Многие из них не были точно зафиксированы в источниках и со временем оказались скрыты под изменившимся ландшафтом.

Можно ли точно доказать, что захоронение связано с Черной смертью

Окончательное подтверждение возможно после раскопок и лабораторного анализа останков.

Зачем изучать такие захоронения сегодня

Они помогают понять, как общества прошлого справлялись с массовой смертностью и как развивались эпидемии.