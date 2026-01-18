Жуткая находка в космосе: след сгоревшей планеты намекает на судьбу Земли через 5 млрд лет

Потоки света от далёких туманностей помогают учёным лучше понимать будущее нашей звёздной системы. Недавнее открытие исследователей снова привлекло внимание к процессам эволюции звёзд и судьбе планет, вращающихся вокруг них. Новый объект, замеченный в Кольцевой туманности, стал примером того, как меняются миры при расширении звезды, сообщает Daily Mail.
Астрономы исследовали Кольцевую туманность — одну из самых ярких и близких к Земле. Она сформировалась около четырёх тысяч лет назад, когда родительская звезда сбросила внешние слои, превращаясь в белый карлик. На новых спектральных изображениях специалисты заметили вытянутую структуру из ионизированного железа, расположенную в центре туманности. Это открытие стало неожиданным: раньше подобных элементов в планетарных туманностях не наблюдали.
Учёные анализируют, как могла возникнуть такая форма. Одно из предположений связано с процессом выброса вещества в момент трансформации звезды. Другое — с возможным разрушением каменистой планеты, оказавшейся слишком близко к расширяющемуся светилу. Спектральные данные дают возможность проследить распределение металлов и понять, какие процессы происходили в туманности после образования ядра-белого карлика.
Такие объекты уникальны тем, что позволяют видеть последствия взаимодействия звезды и её системы. Высокая температура и яркое излучение Кольцевой туманности делают её удобным объектом для калибровки телескопов и проверки новых технологий наблюдений. Исследователи подчеркивают, что железная структура может соответствовать массе планеты, испарившейся во время активной фазы красного гиганта.
Учёные сравнивают эти данные с моделями эволюции планетных систем. Если такая структура действительно связана с разрушенной планетой, это позволит уточнить параметры процессов, происходящих при расширении звёзд.
Астрономы напоминают, что около 90% звёзд, подобных Солнцу, проходят через одинаковые этапы: превращение водорода в гелий, исчерпание топлива, расширение оболочки и переход к стадии красного гиганта. Через несколько миллиардов лет Солнце также увеличится в размерах, а затем сбросит внешние слои, оставив белый карлик в центре будущей туманности.
Наблюдения за туманностями помогают понять, как ведут себя каменистые планеты при таких изменениях. Исследования показывают, что вблизи выросших звёзд крупные планеты встречаются редко: лишь небольшая часть сохраняется в стабильных орбитах. Это подтверждает, что при увеличении светимости условия в таких системах меняются радикально.
