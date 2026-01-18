Жуткая находка в космосе: след сгоревшей планеты намекает на судьбу Земли через 5 млрд лет

Астрономы зафиксировали неизвестную форму внутри туманности — Daily Mail

Потоки света от далёких туманностей помогают учёным лучше понимать будущее нашей звёздной системы. Недавнее открытие исследователей снова привлекло внимание к процессам эволюции звёзд и судьбе планет, вращающихся вокруг них. Новый объект, замеченный в Кольцевой туманности, стал примером того, как меняются миры при расширении звезды, сообщает Daily Mail.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Красный гигант и планета

Необычный железный след в центре туманности

Астрономы исследовали Кольцевую туманность — одну из самых ярких и близких к Земле. Она сформировалась около четырёх тысяч лет назад, когда родительская звезда сбросила внешние слои, превращаясь в белый карлик. На новых спектральных изображениях специалисты заметили вытянутую структуру из ионизированного железа, расположенную в центре туманности. Это открытие стало неожиданным: раньше подобных элементов в планетарных туманностях не наблюдали.

Учёные анализируют, как могла возникнуть такая форма. Одно из предположений связано с процессом выброса вещества в момент трансформации звезды. Другое — с возможным разрушением каменистой планеты, оказавшейся слишком близко к расширяющемуся светилу. Спектральные данные дают возможность проследить распределение металлов и понять, какие процессы происходили в туманности после образования ядра-белого карлика.

Как туманности помогают изучать судьбу планет

Такие объекты уникальны тем, что позволяют видеть последствия взаимодействия звезды и её системы. Высокая температура и яркое излучение Кольцевой туманности делают её удобным объектом для калибровки телескопов и проверки новых технологий наблюдений. Исследователи подчеркивают, что железная структура может соответствовать массе планеты, испарившейся во время активной фазы красного гиганта.

Учёные сравнивают эти данные с моделями эволюции планетных систем. Если такая структура действительно связана с разрушенной планетой, это позволит уточнить параметры процессов, происходящих при расширении звёзд.

Что скажет судьба Кольцевой туманности о будущем Солнечной системы

Астрономы напоминают, что около 90% звёзд, подобных Солнцу, проходят через одинаковые этапы: превращение водорода в гелий, исчерпание топлива, расширение оболочки и переход к стадии красного гиганта. Через несколько миллиардов лет Солнце также увеличится в размерах, а затем сбросит внешние слои, оставив белый карлик в центре будущей туманности.

Наблюдения за туманностями помогают понять, как ведут себя каменистые планеты при таких изменениях. Исследования показывают, что вблизи выросших звёзд крупные планеты встречаются редко: лишь небольшая часть сохраняется в стабильных орбитах. Это подтверждает, что при увеличении светимости условия в таких системах меняются радикально.

Туманности разных типов и их особенности

Разные туманности формируются по-разному и дают разные сведения исследователям.

Планетарные туманности позволяют изучать сброс внешних слоёв и состав звёздных оболочек.

Протонебулярные структуры показывают, как распределяется газ перед формированием звезды.

Остатки сверхновых демонстрируют колоссальную энергию взрывов и образование тяжёлых элементов.

Объекты вроде Кольцевой туманности дают комбинацию прозрачных слоёв и ярких металлов — это удобно для спектроскопии.

Благодаря сравнению различных объектов учёные строят точные модели эволюции звёзд.

Популярные вопросы о Кольцевой туманности

Почему она так ярко видна с Земли

Близость к Земле и высокая температура делают её удобным объектом для наблюдений.

Может ли железная структура быть частью разрушенной планеты

Такую возможность рассматривают, но для подтверждения нужны дополнительные наблюдения.

Используют ли туманность для тестирования оборудования

Да, это один из стандартных объектов для настройки телескопов и спектроскопической техники.