СССР, где НЛО стало реальностью: феномен, эксперименты и существа, которые пугали учёных

В 1978 году в СССР стартовала госпрограмма изучения НЛО — Associated Press
Наука

Таинственные наблюдения в небе, легенды о необычных существах и рассекреченные документы холодной войны сделали тему НЛО в СССР особой частью массовой культуры. Многие истории давно превратились в мифы, но некоторые детали всё ещё вызывают вопросы. Эти сюжеты продолжают обсуждать исследователи аномальных явлений и историки, сообщает Associated Press.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Петрозаводский феномен

Осенью 1977 года жители Карелии стали свидетелями серии необъяснимых небесных явлений. Наиболее яркий эпизод произошёл в Петрозаводске ранним утром 20 сентября. По сообщениям очевидцев, в небе появился яркий объект, напоминающий светящееся образование с характерным ореолом. Люди наблюдали вспышки, световые полосы, а на некоторых окнах появились ровные круглые отверстия, происхождение которых официально так и не объяснили.

Позднее власти сообщили, что в это время проходил запуск спутника "Космос-955" с Плесецка, а сопутствующие эффекты могли быть вызваны траекторией ракеты и атмосферными явлениями. Тем не менее многие элементы феномена продолжают вызывать дискуссии, и Петрозаводская аномалия стала одной из самых обсуждаемых тем отечественной уфологии.

Кыштымский карлик: легенда на стыке мифа и реальности

История о так называемом Кыштымском карлике появилась в конце 1990-х и быстро превратилась в уфологическую сенсацию. Существо, найденное в посёлке Каолиновый, связывали с последствиями радиационной аварии 1957 года на объекте "Маяк". Рассказы очевидцев сильно различались: одни утверждали, что находка имела необычную форму, другие считали её результатом тяжёлых патологий.

Следствие зафиксировало исчезновение найденных останков, после чего история окончательно ушла в сферу городских легенд. Споры о природе "Алёшеньки" ведутся до сих пор, а сама история стала одной из самых известных российских уфологических загадок второй половины XX века.

Сталинские гуманоиды: рождение мифа

Рассказы о якобы существовавшей в начале XX века программе улучшения человека получили широкое распространение уже после распада СССР. В действительности основанием для этих легенд стали дискуссии об евгенике и биологических исследованиях 1920-х годов, которые велись в разных странах. Эти идеи вскоре утратили поддержку, а проекты были закрыты.

Позже на эту историческую почву наложились домыслы о попытках создания "сверхлюдей". В таких версиях фигурируют фантастические элементы, не подтверждённые документами. Тем не менее миф стал устойчивой частью массовой культуры — в том числе из-за интереса к фигуре биолога Ильи Иванова, занимавшегося изучением размножения животных. В уфологической среде иногда предполагают, что история "Кыштымского карлика" могла переплестись с этими легендами, усиливая её загадочность.

Государственная программа по изучению НЛО

В 1978 году в СССР действительно появилась официальная программа по наблюдению аномальных атмосферных явлений. Целью было фиксировать сообщения о необычных световых объектах, сопоставлять их с природными процессами, запуском ракет или движением спутников. К работе подключались научные учреждения, военные и метеорологи.

По словам участников программы, позже ставших доступными исследователям, значительная часть обращений граждан была связана с ошибками наблюдения или атмосферной оптикой. На восприятие подобных явлений нередко влияли перистые облака и атмосферные волны.

Как советская ракета якобы сбила корабль пришельцев

Одна из самых эффектных историй связана с публикацией, появившейся в западной прессе и приписанной архивам ЦРУ. В ней рассказывалось о встрече советских солдат с неопознанным объектом и фантастическом продолжении событий. Позднее выяснилось, что в качестве источника использовалась газетная вырезка, а не официальные документы.

Тем не менее сюжет о том, что во время учений якобы произошёл контакт с необычным объектом, стал основой многочисленных теорий заговора. Дополнительный интерес поддерживало то, что общество уже обсуждало необычные сигналы и редкие явления — например, случаи, когда звезда подаёт странные сигналы. Подобные истории подчёркивают, насколько сильно тема НЛО повлияла на массовое сознание во время холодной войны.

Популярные вопросы о НЛО в СССР

Почему тема НЛО была так популярна

Этому способствовали холодная война, запуск ракет и обилие световых явлений в небе.

Что считается самым известным случаем

Петрозаводский феномен 1977 года остаётся наиболее изученным и обсуждаемым.

Исчезла ли уфология после распада СССР

Нет, интерес к теме сохранился, появились новые архивы, а исследования стали более открытыми.

