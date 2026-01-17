Солнце исчезло над Москвой: синоптики фиксируют редкое явление, которое влияет на здоровье горожан

Солнце в Москве светило лишь 5 часов в декабре

В декабре Москва пережила редкий по своей мрачности период: солнце появлялось над городом всего несколько часов за весь месяц. При привычной климатической норме в 26 часов фактический показатель оказался почти в пять раз ниже. Такая зима стала заметным отклонением от обычной картины и затронула не только атмосферу в городе, но и самочувствие его жителей.

Когда солнце есть, но его не видно

Синоптики подчёркивают, что формально солнечные дни никуда не исчезли, однако большую часть времени светило скрывала плотная облачность. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов пояснил, что речь идёт не о субъективном ощущении серости, а о реальном дефиците солнечных часов.

"Солнце светило, просто его не было видно из-за облаков. Его было видно 5 часов, это гораздо меньше, чем должно бы быть по норме. Обычно норма — это 26", — отметил синоптик.

По его словам, столь низкие показатели напрямую связаны с характером атмосферных процессов, которые в декабре доминировали над столичным регионом и практически не давали шанса на прояснения.

Низкая облачность как главный фактор

Зимой в Москве часто преобладают воздушные потоки, способствующие формированию устойчивой облачности. Александр Шувалов объяснил, что перенос воздушных масс с северо-запада или юго-запада приводит к активному образованию облаков, которые надолго "зависают" над городом.

Особенность этой ситуации в том, что чаще всего формируется облачность нижнего яруса. Она начинается уже на высоте 100-300 метров и распространяется вверх, полностью перекрывая солнечный свет даже при отсутствии осадков. Даже антициклоны, которые традиционно ассоциируются с ясной погодой, зимой могут работать иначе.

"Антициклон зимой нередко оказывается обманчивым. В условиях холода может сформироваться подинверсионный слой облачности. Он вновь скроет светило", — пояснил синоптик.

Как серость влияет на здоровье

Кандидат медицинских наук, психотерапевт Людмила Кокоткина отметила, что нехватка солнечного света оказывает выраженное влияние на физическое и психоэмоциональное состояние человека. Одной из ключевых проблем становится дефицит витамина D, напрямую связанный с солнечным излучением.

"Одна из ключевых проблем — дефицит витамина D, который напрямую связан с солнечным излучением. Нехватка этого витамина приводит к нарушению обмена веществ и сбоям в гормональной системе. На фоне дефицита света снижается выработка гормонов радости — серотонина и эндорфинов", — сообщила врач.

По её словам, в такие периоды у многих развивается хроническая усталость, подавленное настроение и сезонное депрессивное расстройство. Дополнительно нарушаются циркадные ритмы, отвечающие за сон и бодрствование, поскольку мелатонин перестаёт вырабатываться в необходимом объёме.

Долгосрочные риски дефицита солнца

Последствия нехватки солнечного света выходят далеко за рамки эмоционального состояния. Людмила Кокоткина подчеркнула, что дефицит витамина D снижает иммунную защиту организма, делая его более уязвимым к инфекциям. Также страдают костная ткань, кожа и волосы, а у части людей наблюдается набор веса, сообщает aif.ru.

Кроме того, врач напомнила о данных исследований, указывающих на возможную защитную роль витамина D. По мнению ряда учёных, он способен замедлять рост некоторых видов онкологических заболеваний, что делает его дефицит особенно чувствительным фактором для здоровья.