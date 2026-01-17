Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Беспокойный сигнал из дикой природы: насекомые стремительно исчезают даже в нетронутых уголках Земли

Насекомые сокращаются на 72,4% за два десятилетия в Колорадо — доцент Сокман
Наука

Ученые предупреждают, что численность насекомых стремительно сокращается даже в самых удаленных уголках природы, где человек почти не влияет на экосистему. Важнейшая причина этого явления — изменение климата, которое оказывает разрушительное влияние на биоразнообразие.

Мертвое насекомое лежит на земле
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мертвое насекомое лежит на земле

Открытия Университета Северной Каролины

Новое исследование, проведенное Университетом Северной Каролины в Чапел-Хилле, подтверждает, что сокращение популяций насекомых происходит даже в местах, которые почти не затронуты человеческой деятельностью. Это вызывает серьезную обеспокоенность, так как насекомые играют незаменимую роль в экосистемах.

Исследования под руководством Кита Сокмана, доцента кафедры биологии Университета Северной Каролины, проводились на субальпийском лугу в Колорадо, где в течение 15 лет, с 2004 по 2024 год, наблюдали за летающими насекомыми. Этот участок давно служит объектом метеорологических наблюдений, где данные о температуре собираются на протяжении 38 лет, а антропогенное вмешательство минимально. Результаты исследования показали, что ежегодно численность насекомых на этом участке сокращается в среднем на 6,6%, а за два десятилетия общее сокращение составило 72,4%. Этот процесс тесно связан с ростом температур в летний период.

Экологическая значимость насекомых

"Насекомые играют критически важную роль в экосистемах, занимая уникальную нишу в процессах, таких как круговорот питательных веществ и опыление растений, и являются крайне чувствительными к изменениям в окружающей среде", — говорит Сокман.

Этот факт подтверждает, насколько необходимы насекомые для функционирования как наземных, так и пресноводных экосистем.

Подобные исследования также важны для научного понимания глобальных изменений. Хотя в мире уже есть исследования, фокусирующиеся на сокращении численности насекомых в измененных экосистемах, исследование в таких "нетронутых" природных местах помогает дополнить картину происходящего. Эти результаты указывают на то, что проблема связана не только с антропогенными факторами, но и с климатическими изменениями, влияющими на природу даже в отдаленных районах.

Влияние климатических изменений

"Исследования показали снижение численности насекомых и в экосистемах, измененных человеком, особенно в Северной Америке и Европе. Но наш случай позволяет задуматься о том, что происходит с насекомыми в естественных условиях, где влияние человека минимально", — объясняет Сокман.

Это открытие подчеркивает важность изучения изменения численности насекомых не только в зонах, где человек воздействует на природу, но и в тех местах, которые остаются относительно неприкосновенными.

Угрозы для горных экосистем

Горные территории являются домом для множества уникальных видов, включая редкие насекомые, которые не встречаются в других частях мира. Эти экосистемы играют важную роль в поддержании глобального биоразнообразия. Однако сокращение численности насекомых в таких зонах ставит под угрозу устойчивость всего природного комплекса. Если тенденция к уменьшению популяций продолжится, это может повлиять на биоразнообразие не только горных экосистем, но и в целом на планетарную стабильность.

Проблемы, требующие немедленного решения

Результаты этого исследования подчеркивают необходимость более тщательного наблюдения за состоянием популяций насекомых в различных ландшафтах, особенно в тех, которые не подвергаются прямому антропогенному воздействию. Экологические изменения происходят на глобальном уровне, и даже те экосистемы, которые кажутся защищенными, становятся уязвимыми к изменениям климата. Исследования такого рода призывают к действию и требуют принятия срочных мер для борьбы с кризисом биоразнообразия.

Часто задаваемые вопросы о сокращении численности насекомых

Почему сокращается численность насекомых?

Основная причина — изменение климата. Потепление, особенно летом, влияет на биологические процессы насекомых, что приводит к их исчезновению.

Как исчезновение насекомых влияет на экосистемы?

Насекомые важны для опыления и круговорота питательных веществ. Их исчезновение нарушает баланс экосистем, что влияет на другие виды.

Можно ли остановить сокращение популяций насекомых?

Необходимо усилить мониторинг экосистем и бороться с изменениями климата, а также защитить природные зоны от антропогенного воздействия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат ученые насекомые исследование изменение климата
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
Красота и стиль
Кожаный кейп вошёл в список модных моделей 2026 года
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Последние материалы
Тальк или графит помогают убрать скрип замков ламината
Короткие поездки по городу ускоряют износ двигателя — предупреждение Actualno
Деруны с хрустящей корочкой и мягкой начинкой готовятся за 15 минут
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Волк имеет превосходное периферийное зрение, а собака — дальнозоркость
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине
ИИ помогает мошенникам увеличивать ущерб на снимках авто
Прямые рейсы в Дананг пока доступны только из Дальнего Востока России
Какао-кор — новый тренд в окрашивании для брюнеток 2026
Утиные ножки готовят с яблоками, луком и чесноком в духовке при 180 градусах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.