Беспокойный сигнал из дикой природы: насекомые стремительно исчезают даже в нетронутых уголках Земли

Насекомые сокращаются на 72,4% за два десятилетия в Колорадо — доцент Сокман

Ученые предупреждают, что численность насекомых стремительно сокращается даже в самых удаленных уголках природы, где человек почти не влияет на экосистему. Важнейшая причина этого явления — изменение климата, которое оказывает разрушительное влияние на биоразнообразие.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мертвое насекомое лежит на земле

Открытия Университета Северной Каролины

Новое исследование, проведенное Университетом Северной Каролины в Чапел-Хилле, подтверждает, что сокращение популяций насекомых происходит даже в местах, которые почти не затронуты человеческой деятельностью. Это вызывает серьезную обеспокоенность, так как насекомые играют незаменимую роль в экосистемах.

Исследования под руководством Кита Сокмана, доцента кафедры биологии Университета Северной Каролины, проводились на субальпийском лугу в Колорадо, где в течение 15 лет, с 2004 по 2024 год, наблюдали за летающими насекомыми. Этот участок давно служит объектом метеорологических наблюдений, где данные о температуре собираются на протяжении 38 лет, а антропогенное вмешательство минимально. Результаты исследования показали, что ежегодно численность насекомых на этом участке сокращается в среднем на 6,6%, а за два десятилетия общее сокращение составило 72,4%. Этот процесс тесно связан с ростом температур в летний период.

Экологическая значимость насекомых

"Насекомые играют критически важную роль в экосистемах, занимая уникальную нишу в процессах, таких как круговорот питательных веществ и опыление растений, и являются крайне чувствительными к изменениям в окружающей среде", — говорит Сокман.

Этот факт подтверждает, насколько необходимы насекомые для функционирования как наземных, так и пресноводных экосистем.

Подобные исследования также важны для научного понимания глобальных изменений. Хотя в мире уже есть исследования, фокусирующиеся на сокращении численности насекомых в измененных экосистемах, исследование в таких "нетронутых" природных местах помогает дополнить картину происходящего. Эти результаты указывают на то, что проблема связана не только с антропогенными факторами, но и с климатическими изменениями, влияющими на природу даже в отдаленных районах.

Влияние климатических изменений

"Исследования показали снижение численности насекомых и в экосистемах, измененных человеком, особенно в Северной Америке и Европе. Но наш случай позволяет задуматься о том, что происходит с насекомыми в естественных условиях, где влияние человека минимально", — объясняет Сокман.

Это открытие подчеркивает важность изучения изменения численности насекомых не только в зонах, где человек воздействует на природу, но и в тех местах, которые остаются относительно неприкосновенными.

Угрозы для горных экосистем

Горные территории являются домом для множества уникальных видов, включая редкие насекомые, которые не встречаются в других частях мира. Эти экосистемы играют важную роль в поддержании глобального биоразнообразия. Однако сокращение численности насекомых в таких зонах ставит под угрозу устойчивость всего природного комплекса. Если тенденция к уменьшению популяций продолжится, это может повлиять на биоразнообразие не только горных экосистем, но и в целом на планетарную стабильность.

Проблемы, требующие немедленного решения

Результаты этого исследования подчеркивают необходимость более тщательного наблюдения за состоянием популяций насекомых в различных ландшафтах, особенно в тех, которые не подвергаются прямому антропогенному воздействию. Экологические изменения происходят на глобальном уровне, и даже те экосистемы, которые кажутся защищенными, становятся уязвимыми к изменениям климата. Исследования такого рода призывают к действию и требуют принятия срочных мер для борьбы с кризисом биоразнообразия.

Часто задаваемые вопросы о сокращении численности насекомых

Почему сокращается численность насекомых?

Основная причина — изменение климата. Потепление, особенно летом, влияет на биологические процессы насекомых, что приводит к их исчезновению.

Как исчезновение насекомых влияет на экосистемы?

Насекомые важны для опыления и круговорота питательных веществ. Их исчезновение нарушает баланс экосистем, что влияет на другие виды.

Можно ли остановить сокращение популяций насекомых?

Необходимо усилить мониторинг экосистем и бороться с изменениями климата, а также защитить природные зоны от антропогенного воздействия.