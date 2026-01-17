Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Океан оброс пластиковыми островами: как отходы ломают звенья пищевых цепочек

Зелёные морские черепахи проглатывают пластик из отдалённых регионов
Наука

Пластик в океанах — это не просто мусор. Он превращается в серьёзную угрозу для всего морского мира, влияя на многие виды животных и растительности, а также нарушая баланс экосистем. Пластиковые отходы могут разрушать коралловые рифы, ухудшать качество воды и угрожать здоровью морских обитателей. Но как именно пластик воздействует на морские экосистемы?

Черепаха ест мусор в океане
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Черепаха ест мусор в океане

Угроза для коралловых рифов

Коралловые рифы — это не только красивое подводное чудо, но и жизненно важная часть экосистемы. Они служат домом для множества морских видов, но пластиковые отходы могут оказать разрушительное воздействие на их здоровье. Пластик, попадающий в океан, может покрывать кораллы, что препятствует их нормальному росту и даже ведет к их гибели. Вдобавок, разлагаясь, пластик выделяет химические вещества, которые могут повреждать коралловые полипы и нарушать их жизненный цикл.

Пластик как место обитания для микробов

Интересным явлением является то, что пластиковые отходы в океане становятся своеобразными "плавучими островами", на которых могут обитать различные микроорганизмы. Это создает новую экологическую нишу для микробов, которые, перемещаясь с плавающими кусками пластика, могут заносить в новые регионы патогенные бактерии и вирусы.

Как отмечает морской биолог Ричард Томпсон, микропластик не просто плавает в океане — он встраивается в пищевые цепочки, переходя от планктона к более крупным организмам и создавая угрозу для всей экосистемы.

Проблема микро- и нанопластика

Кроме крупных пластиковых объектов, океаны заполняются всё большим количеством микро- и нанопластика — крошечных частиц, которые сложно обнаружить и удалить. Эти частицы проникают в организм морских животных, например, в кишечник рыб и ракообразных, и могут вызывать хронические заболевания или даже смерть. Микропластик может перемещаться по всей пищевой цепочке, в том числе попадать в продукты, которые мы потребляем, что делает эту проблему ещё более острой. Об этом сообщает Gismeteo.

Как внести вклад в защиту морских экосистем

  1. Сократите использование одноразового пластика.
    Выбирайте многоразовые альтернативы и избегайте пластиковых упаковок.
  2. Сортируйте и перерабатывайте отходы.
    Правильная утилизация пластиковых материалов помогает уменьшить загрязнение океанов.
  3. Поддерживайте экологические инициативы.
    Присоединяйтесь к акциям по очистке пляжей и океанов, чтобы активно бороться с загрязнением.

Популярные вопросы о пластиковом загрязнении океанов

Почему черепахи проглатывают пластик?

Черепахи воспринимают пластик как пищу, так как пластиковые фрагменты могут напоминать им медуз или водоросли, которые составляют основу их рациона.

Что происходит с черепахами, которые проглатывают пластик?

Пластик вызывает серьёзные проблемы: от закупорки кишечника до отравления химическими веществами, выщелачивающимися из пластиковых частиц.

Как пластик распространяется по океану?

Пластиковые частицы переносятся океанскими течениями, достигая даже самых удалённых и экологически чистых регионов, влияя на животный мир, включая морских черепах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые животные
