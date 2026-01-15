Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белый список обещает доступ, но сайты мёртвые? Вот почему интернет пропадает даже при допусках

Доступ к сайтам зависит от региона и оператора связи
Наука

Когда мобильный интернет отключён или сильно ухудшена связь, доступ к большинству сайтов и приложений ограничивается. Государственные власти в России формируют так называемый "белый список" ресурсов, которые должны оставаться доступными даже при серьёзных ограничениях трафика. Но действительно ли они работают и что делать, если даже эти сервисы не открываются — разберём ниже.

Почему ограничивают интернет

Отключения мобильного интернета происходят по разным причинам: от технических сбоев до мер безопасности в ответ на внешние угрозы или атаки, в том числе с участием беспилотников. При таких ситуациях провайдеры фильтруют трафик, оставляя доступ только к ресурсам из "белого списка", которые соответствуют требованиям безопасности и размещены в России, поясняют специалисты.

Какие сайты и приложения должны работать

"Белый список" формируется Минцифры совместно с профильными ведомствами и включает ресурсы из разных категории:

Государственные сервисы

  • "Госуслуги".
  • Правительственные сайты (в том числе Госдумы, Совета Федерации, федеральных ведомств).
  • Порталы МВД, МЧС, Генпрокуратуры.
  • ЦБ РФ и др.

Личные кабинеты операторов связи

  • МТС.
  • Билайн.
  • МегаФон.
  • Ростелеком и др.

Социальные сети

  • VK.
  • "Одноклассники".
  • "Дзен".
  • Мессенджер Max.

Развлечения

  • Rutube.
  • Okko.
  • "Иви".

СМИ

  • Сайты ведущих телеканалов (Первый канал, НТВ, ТВЦ и др.).
  • Крупные новостные порталы (РИА Новости, ТАСС, РБК и др.).

Маркетплейсы и магазины

  • Ozon, Wildberries, Avito.
  • Крупные продуктовые сети.

Транспорт и финансы

  • РЖД, такси-сервисы.
  • Банковские сайты и платёжные системы.

Лайфстайл и др.

  • "Почта России".
  • Сервисы "Яндекса" и Mail.
  • Сайты авиакомпаний и др.

Часть сервисов доступна у некоторых операторов даже без включения официального белого списка.

Что делать, если даже белый список не работает

Даже если сайт включён в белый список, он может не открываться — это зависит от оператора, конкретной SIM-карты и региона. Специалисты советуют иметь SIM-карты разных операторов, чтобы переключаться между ними в нестабильной ситуации.

Как получить доступ к другим сайтам без интернета

Ограничения обычно затрагивают только мобильный интернет. Поэтому возможные способы доступа к обычным ресурсам:

  • использовать Wi-Fi (найти точки через офлайн-карты);
  • настроить сеть на 2G (в настройках телефона это иногда помогает загрузить данные даже при сильных ограничениях).

В условиях регулярных ограничений мобильного интернета "белый список" остаётся скорее аварийным инструментом, чем полноценной заменой сети. Он позволяет сохранить доступ к базовым сервисам, но не гарантирует стабильную работу даже разрешённых ресурсов, сообщает tagilcity.ru.

Поэтому реальная устойчивость к отключениям сегодня зависит не столько от перечней Минцифры, сколько от личной подготовки пользователей, технических возможностей операторов и готовности сервисов работать в упрощённых режимах.

