То, что спрятано в пирамиде майя, не видно глазу: внутри обнаружили то, к чему не был готов никто

Пирамиду Кукулькана в Чичен-Ице просканируют мюонами без раскопок — Earth

Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице может скрывать пространства, которые никто не видел на протяжении тысячелетия. Учёные готовятся заглянуть внутрь памятника, не разрушая ни одного камня и не нарушая охранный статус объекта. Новые данные способны изменить представления об одном из самых изученных археологических комплексов мира.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чичен-Ица, пирамида

Поиск без раскопок и бурения

В центре Чичен-Ицы команда исследователей готовит сканирование пирамиды Кукулькана, известной также как Эль-Кастильо. Работы ведутся с применением мюографии — метода визуализации, основанного на регистрации космических частиц, проходящих сквозь камень.

Руководит проектом доктор Эдмундо Гарсия Солис из Университета штата Чикаго. Его опыт в физике космических лучей помогает разрабатывать компактные и устойчивые детекторы. Исследование проводится в сотрудничестве с Национальным институтом антропологии и истории Мексики, сообщает Earth.

Почему мюоны видят сквозь камень

Обычные сканеры не справляются с плотным известняком, из которого сложена пирамида. Мюоны — тяжёлые частицы, возникающие в атмосфере, — способны проходить через массивные структуры.

Детекторы фиксируют количество мюонов, приходящих с разных направлений. Чем больше плотного материала на пути частицы, тем меньше их достигает датчиков. Небольшие различия в плотности создают едва заметные сигналы, поэтому сбор данных может занять месяцы.

Космические лучи как источник сигнала

Космические лучи непрерывно бомбардируют атмосферу Земли, порождая потоки мюонов у поверхности. Это позволяет исследовать вулканы, затонувшие объекты и даже аварийные реакторы без искусственного излучения.

Преимущество метода — полная неинвазивность. Недостаток — необходимость длительных измерений для получения чёткой картины.

Сложная внутренняя структура пирамиды

Археологи давно знают, что майя строили новые храмы поверх старых, "запечатывая" предыдущие конструкции внутри. В пирамиде Кукулькана уже обнаружен внутренний храм с двумя закрытыми камерами, где находятся Чак-Мооль и трон в виде красного ягуара.

Чёткое выявление этих известных помещений станет проверкой точности метода перед поиском новых пустот.

Вода под основанием и культурный контекст

Геофизические исследования указывают на наличие карстовой полости с пресной водой под пирамидой. В регионе сеноты играли ключевую роль и в хозяйстве, и в ритуальной практике майя, считаясь входом в подземный мир.

Если новые пустоты будут обнаружены рядом с этой зоной, учёным предстоит отделить символическое значение от инженерных особенностей сооружения.

Популярные вопросы о скрытых камерах пирамиды Кукулькана

Можно ли увидеть содержимое камер с помощью мюонов?

Нет, метод показывает только плотность и форму пустот.

Опасно ли это для памятника?

Нет, сканирование полностью неинвазивно.

Когда станут известны результаты?

После длительного сбора и анализа данных, который может занять месяцы.