3I/ATLAS шокирует наблюдателей: комета демонстрирует аномалию, что почти не встречается в природе

У межзвездной кометы 3I/ATLAS обнаружены три антихвоста

Появление даже одного антихвоста у кометы считается редким событием, а у межзвёздного объекта 3I/ATLAS их зафиксировали сразу три.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Комета в космосе

Три антихвоста как исключение из правил

По словам астронома и популяризатора науки Александра Киселева, у объекта 3I/ATLAS обнаружены сразу три антихвоста, причём основной из них протянулся на расстояние около 400 тысяч километров в сторону Солнца. Для комет подобная конфигурация считается нетипичной, поскольку в большинстве случаев наблюдается лишь классический хвост, направленный от звезды.

Астроном уточнил, что сам факт появления антихвоста связан с особенностями взаимодействия пылевых частиц с солнечным излучением. Наличие сразу нескольких антихвостов делает объект уникальным среди известных наблюдений, особенно с учётом его межзвёздного происхождения.

Физика редкого явления

Антихвост формируется в тех случаях, когда выбрасываемые кометой пылевые частицы имеют размеры, сопоставимые с длиной волны света. В такой ситуации солнечное излучение рассеивается особым образом, и пыль визуально выглядит направленной в сторону, противоположную обычному хвосту, который, как правило, вытягивается от Солнца.

Киселев пояснил, что более крупные частицы продолжают двигаться по орбите кометы и формируют основной хвост. Более мелкая пыль, из которой складывается антихвост, может уноситься солнечным ветром в ином направлении, создавая необычную оптическую картину.

Эффект перспективы и наблюдения с Земли

Отдельную роль в появлении антихвоста играет эффект перспективы. Астроном сравнил это явление с наблюдением фонтана: при взгляде сверху струи расходятся во все стороны, но при боковом ракурсе часть воды кажется направленной к наблюдателю, а часть — от него.

С кометой возникает похожая ситуация. Пыль действительно разлетается из ядра во всех направлениях, однако из-за положения Земли относительно орбиты часть частиц, которые фактически движутся позади кометы по отношению к Солнцу, визуально воспринимается как направленная вперёд по ходу её движения.

Происхождение и траектория объекта

Межзвёздный объект 3I/ATLAS был зафиксирован 1 июля. Позднее учёные установили, что он представляет собой комету, пришедшую из другой звёздной системы. Диаметр её комы — облака газа и пыли вокруг ядра — составляет около 24 километров, сообщает сайт aif.ru.

Компьютерное моделирование показало, что возраст объекта может превышать 7,5 миллиарда лет, что примерно на три миллиарда лет больше возраста Солнца. Не исключается, что это самая древняя из комет, когда-либо наблюдавшихся астрономами. Сейчас 3I/ATLAS движется по гиперболической траектории в сторону Юпитера и пролетит рядом с планетой на безопасном расстоянии, исключающем столкновение.