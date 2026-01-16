Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали

Запасы промысловой рыбы в Азовском море снизились до исторического минимума
Азовское море стремительно теряет привычный облик: рыба, которая десятилетиями формировала промысловую основу региона, сегодня оказалась на грани исчезновения. Лещ, судак, чехонь и даже осетровые демонстрируют рекордно низкую численность, а восстановление популяций больше не выглядит вопросом ближайших лет. Ученые фиксируют совокупность факторов, которые последовательно подтачивали экосистему и привели её к критическому состоянию.

Исторический минимум промысловых запасов

Исследования показали, что запасы всех промысловых рыб Азовского моря — как проходных, так и полупроходных — снизились до исторического минимума. Под угрозой оказались не только осетровые, но и традиционные виды: судак, лещ и чехонь. Резко сократилась численность сазана, тарани и рыбца, несмотря на регулярные программы искусственного воспроизводства и выпуск молоди.

Особенно уязвимым оказался Таганрогский залив. Именно здесь изменения среды проявляются быстрее всего, а снижение биоразнообразия уже напрямую отражается на рыболовстве и экономике прибрежных территорий.

Антропогенное давление и утрата нерестилищ

Одна из ключевых причин деградации связана с деятельностью человека. Паводки в пойме Дона, ранее обеспечивавшие естественные нерестилища, стали происходить значительно реже. Освободившиеся земли начали активно застраиваться под жильё и промышленные объекты, и почти половина традиционных нерестовых участков оказалась под постоянной антропогенной нагрузкой.

Процесс этот не новый. Строительство Цимлянской плотины в 1952 году отрезало от моря места нереста белуги, а также до половины нерестилищ осетра, севрюги и сельди. Дополнительный урон наносит исчезновение зарослей южного тростника, где сазан откладывает икру: сокращение растительности напрямую ведёт к падению численности рыбы.

Изменение гидрологии и рост солёности

Снижение речного стока привело к маловодью Дона с долгосрочными последствиями. Обмеление рукавов и протоков дельты ухудшает условия для нереста, судоходства и водоснабжения приазовских городов. В море ежегодно поступает на десятки кубокилометров меньше пресной воды.

Это вызвало беспрецедентное проникновение черноморской воды с солёностью до 17-18 граммов на литр. В среднемноголетнем исчислении объём такого притока оценивается примерно в 40 кубических километров, а общая солёность Азовского моря выросла на 30%, что стало серьёзным стрессом для пресноводных и полупроходных видов, сообщает Rostovgazeta.ru.

Биологические угрозы и "вселенцы"

Ситуацию усугубляют и природные факторы. С 1970-х годов Азовское море периодически заполняют медузы, прежде всего аурелия корнерот. Они уничтожают планктон, лишая рыб кормовой базы. В 2020-е годы явление повторилось: на участке побережья всего в два квадратных километра фиксировали до 36 тонн медуз, выброшенных на берег.

Дополнительную конкуренцию создают так называемые "вселенцы" — карась и пиленгас. Эти виды вытесняют традиционных обитателей и меняют структуру экосистемы, ускоряя исчезновение ценных промысловых рыб.

Возможные меры сохранения

Ученые считают, что без системных решений ситуацию не переломить. Среди предлагаемых мер — государственная программа по изучению морских биоресурсов, восстановление полноценного мониторинга, усиление контроля за рыболовством и активное воспроизводство рыбы. Региональные ограничения на вылов уже действуют, однако без комплексного подхода они не способны компенсировать накопленный экологический ущерб.

