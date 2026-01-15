Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как вымерли шерстистые носороги: расширенный анализ генома, извлечённого из желудка плейстоценового волка

Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution
Наука » Экология » Природа

В 2011 году в районе Тумат (Якутия), в зоне вечной мерзлоты, палеонтологи обнаружили мумифицированную тушу щенка плейстоценового хищника — волка или ранней собаки.

Шерстистый носорог
Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Шерстистый носорог

ДНК, пережившая тысячелетия

Находка сама по себе представляла огромную ценность для изучения эволюции псовых, но главный научный сюрприз скрывался внутри. При вскрытии в желудке животного был найден непереваренный фрагмент ткани с сохранившейся шкурой.

Анализ показал, что это останки шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis). Радиоуглеродное датирование определило возраст находки: около 14 400 лет. Это означает, что носорог жил в эпоху, непосредственно предшествующую полному исчезновению своего вида.

Для генетиков этот образец стал уникальным ресурсом. Обычно ДНК, извлекаемая из древних костей, сильно повреждена временем. Однако ткань, законсервированная в желудке хищника и быстро замороженная вечной мерзлотой, сохранила генетический материал исключительного качества. Группе ученых из Центра палеогенетики в Стокгольме удалось секвенировать ядерный геном этого носорога с высоким покрытием. Результаты исследования, опубликованные в журнале Genome Biology and Evolution, опровергают устоявшиеся теории о постепенном вырождении популяций перед вымиранием.

Проблема "вымирающей спирали"

В современной биологии и палеонтологии доминирует гипотеза о том, что вымирание крупных млекопитающих — это длительный процесс. Считается, что перед окончательным исчезновением вид проходит через фазу глубокого демографического кризиса.

Логика этого процесса строится на следующих этапах:

Фрагментация популяции: ареал обитания сокращается, животные оказываются изолированы друг от друга небольшими группами.

Вынужденный инбридинг: из-за нехватки партнеров особи начинают скрещиваться с близкими родственниками.

Геномная эрозия: в ДНК накапливаются гомозиготные участки (копии генов от отца и матери идентичны). Это снижает генетическое разнообразие и приводит к проявлению рецессивных вредных мутаций.

Снижение приспособленности: животные становятся более восприимчивы к болезням, менее плодовиты и теряют способность адаптироваться к изменениям среды.

Такой сценарий наблюдался, например, у последних мамонтов на острове Врангеля. Ученые ожидали увидеть аналогичную картину и в геноме "Туматского носорога", ведь его вид исчез с лица земли всего через несколько столетий после смерти этой особи. Казалось очевидным, что популяция должна была находиться в состоянии генетического коллапса.

Чистота эксперимента

Чтобы проверить гипотезу, исследователи сопоставили геном носорога из желудка волка (14 400 лет) с геномами двух других особей, найденных в том же регионе, но живших в периоды процветания вида — 18 500 и 48 000 лет назад.

Такой временной разброс позволил построить динамическую модель изменения генетического здоровья популяции на протяжении более чем 30 тысяч лет. Если бы теория медленного угасания была верна, самый молодой образец (Тумат-14к) должен был демонстрировать явные признаки вырождения по сравнению со своими предшественниками.

Однако данные показали обратное.

Анализ инбридинга и генетического разнообразия

Первым этапом анализа стала оценка уровня инбридинга. Ученые искали в геноме так называемые "прогоны гомозиготности" (Runs of Homozygosity, ROH). Это непрерывные участки ДНК, идентичные на обеих хромосомах. Длинные участки ROH указывают на то, что родители особи были близкими родственниками (например, кузенами), что характерно для малых, вымирающих популяций. Короткие участки свидетельствуют о давнем родстве, которое неизбежно присутствует в любой популяции, но не несет угрозы.

Результат: у носорога, жившего незадолго до вымирания вида, доля длинных гомозиготных участков была крайне низкой — около 1-2%. Этот показатель практически не отличался от показателей особей, живших на 4000 и 30 000 лет раньше. Это означает, что родители "последнего" носорога не состояли в близком родстве, и он принадлежал к достаточно крупной и смешиваемой популяции.

Второй параметр — гетерозиготность, или общее генетическое разнообразие. Она также оставалась на высоком уровне. Носороги конца плейстоцена не потеряли своей генетической вариабельности.

Демографическая реконструкция

Используя метод PSMC (Pairwise Sequentially Markovian Coalescent), ученые реконструировали изменение численности популяции во времени. Этот алгоритм позволяет оценить эффективный размер популяции в прошлом, анализируя плотность мутаций в геноме одной особи.

Моделирование показало, что численность шерстистых носорогов в Сибири оставалась стабильной на протяжении десятков тысяч лет. После небольшого снижения, произошедшего около 30 тысяч лет назад, популяция вышла на плато и не испытывала резких колебаний вплоть до даты смерти исследуемого образца. Никакого "демографического бутылочного горлышка" или плавного угасания зафиксировано не было.

Также был проведен анализ "генетического груза" — количества вредных мутаций, которые могут снижать жизнеспособность организма. В вымирающих популяциях естественный отбор работает хуже, и такие мутации накапливаются. У Туматского носорога, однако, количество вредных мутаций не превышало фоновых значений, характерных для более древних образцов.

Причина исчезновения: Бёллинг-Аллерёд

Результаты генетического анализа приводят к однозначному выводу: внутренние биологические причины не виноваты в исчезновении шерстистого носорога. Вид был генетически здоров, многочислен и стабилен. Следовательно, причина гибели была внешней и действовала стремительно.

Хронология вымирания Coelodonta antiquitatis точно совпадает с началом интерстадиала Бёллинг-Аллерёд — периода резкого глобального потепления, начавшегося около 14 700 лет назад.

Шерстистые носороги были узкоспециализированными животными, адаптированными к условиям тундростепи — холодного, сухого биома с твердой почвой и обильной травянистой растительностью. Потепление вызвало быструю трансформацию ландшафта:

Изменение растительности: степи сменились кустарниковыми зарослями и болотами, что сократило кормовую базу.

Увлажнение климата: увеличилась высота снежного покрова зимой. Коротконогие массивные носороги не могли эффективно передвигаться по глубокому снегу и добывать из-под него пищу.

В отличие от процесса генетической деградации, который занимает тысячелетия, климатический сдвиг уничтожил популяцию за считанные столетия — слишком быстро, чтобы это успело оставить след в геноме в виде инбридинга.

Методологический прорыв

Данное исследование имеет важное значение не только для истории вымирания, но и для развития методов палеогенетики. Ученые доказали возможность получения геномов высокого качества из крайне нестандартных источников.

Обычно содержимое желудка считается "мусорным" материалом из-за агрессивной кислотной среды и обилия бактерий. Однако в данном случае сочетание факторов сыграло на руку науке. Волк проглотил кусок ткани, и практически сразу после этого умер и замерз. Процессы пищеварения остановились, а холод предотвратил бактериальное разложение.

При секвенировании исследователям пришлось решать сложную задачу по отделению ДНК носорога от ДНК самого волка и микробиоты его кишечника. Используя референсные геномы современных носорогов и волков, они смогли отфильтровать посторонние последовательности и собрать чистый геном жертвы.

Значение для современной экологии

Традиционно считается, что высокая численность и хорошее генетическое разнообразие являются гарантией безопасности вида. Однако пример Coelodonta antiquitatis показывает, что это не так.

Даже процветающая, генетически здоровая популяция не застрахована от полного уничтожения, если изменения среды обитания происходят быстрее, чем вид способен эволюционировать или мигрировать. В условиях современного антропогенного изменения климата этот вывод звучит особенно тревожно: отсутствие признаков вырождения у ныне живущих видов не означает, что им не грозит скорое вымирание. Устойчивость в прошлом не гарантирует выживания в будущем, если правила игры меняются слишком быстро.

Автор Александр Рощин
Александр Рощин — автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
