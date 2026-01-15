Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе

Глубины озера Байкал вновь напомнили, что даже хорошо изученные места способны удивлять. Подводный робот зафиксировал ранее неизвестный тип грязевых вулканов, оставивших заметные следы на дне озера. Находка указывает на активные геологические процессы под толщей воды и заставляет по-новому взглянуть на внутреннюю динамику региона.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Байкал — древнее озеро с новыми загадками

Озеро Байкал в Восточной Сибири сформировалось около 25 миллионов лет назад и считается самым древним пресноводным озером на планете. Его площадь превышает 31 тысячу квадратных километров, а максимальная глубина достигает почти 1642 метров. Байкал известен не только своими размерами, но и уникальной экосистемой: здесь обитают сотни эндемичных видов, включая байкальскую нерпу — единственного в мире пресноводного тюленя.

Несмотря на многолетние исследования, озеро продолжает хранить тайны. Современные технологии, такие как подводные роботы и дистанционные сенсоры, позволяют ученым заглядывать в ранее недоступные участки дна, где сохраняются экстремальные условия и необычные геологические структуры, схожие с теми, что изучаются при анализе подводных геологических угроз.

Неожиданная находка под водой

Летом прошлого года в ходе подводных исследований робот зафиксировал трещины, деформации и воронки на дне Байкала. Они были обнаружены на глубинах от 100 до 165 метров в двух районах северо-западного побережья — в бухтах Малая Коса и Горячинская.

Изображения показали глубокие кратеры, заполненные илом и грязью, а также разорванные и смещенные слои пород. Кроме того, на больших глубинах учёные выявили сотни небольших конусообразных образований, что указывает на масштабную и, вероятно, продолжающуюся активность, сообщает Sciencepost.

Что такое грязевые вулканы

Грязевые вулканы — это поверхностное проявление процессов, происходящих глубоко под землей. Они формируются, когда смесь воды, ила и газов под давлением прорывается вверх по трещинам земной коры. В отличие от магматических вулканов, такие структуры не выбрасывают лаву, но могут существенно менять рельеф дна.

Ранее подобные образования в Байкале уже фиксировались, однако новая находка выделяется своим расположением и характером.

Близость к тектоническому разлому

Особую обеспокоенность ученых вызывает то, что новые грязевые вулканы находятся рядом с Северобайкальским разломом — известной зоной тектонической активности, проходящей вдоль берега озера. В прошлом этот разлом уже был источником сильных землетрясений.

Исследователи не исключают, что свежие выбросы грязи и газов могут быть связаны с накоплением напряжения в земной коре. Аналогичные механизмы ранее обсуждались при изучении глубинных структур океанического дна.

Жизнь в экстремальных условиях

Анализ проб, взятых вблизи новых вулканов, показал следы микробной активности. Речь идет об экстремофильных микроорганизмах, способных выживать при высоком давлении и специфических химических условиях.

Изучение таких форм жизни важно не только для понимания экосистем Байкала, но и для более широких научных задач. Подобные организмы рассматриваются как модели для поиска жизни в экстремальных средах на других планетах и спутниках Солнечной системы.

Популярные вопросы о вулканах в озере Байкал

Опасны ли грязевые вулканы для озера?

Как правило, они не разрушают экосистему и являются частью естественных процессов.

Связаны ли они с землетрясениями?

Иногда такие явления могут сопровождать тектоническую активность, но прямой связи не всегда удается установить.

Почему их обнаружили только сейчас?

Ранее не хватало точных подводных технологий для детального исследования дна.

