Андрей Докучаев

Антарктида переживала коллапсы: то, что вскрыли древние слои льда, напугало даже исследователей

Геологи выявили 14 эпизодов таяния льда Западной Антарктиды — данные Earth
Наука

Западно-Антарктический ледяной щит, который сегодня считается одним из главных источников будущего подъема уровня моря, уже переживал масштабные разрушения. Геологические данные показывают, что в прошлом он неоднократно отступал далеко вглубь континента, а затем восстанавливался вновь. Эти события происходили в эпоху, когда климат Земли был лишь немного теплее современного.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Повторяющиеся циклы потеплений и похолоданий

Слои осадков формировались миллионы лет и сохранили информацию о том, как край ледяного покрова наступал и отступал. Исследовательская группа под руководством профессора Кейдзи Хорикавы из Университета Тояма изучила изменения структуры, цвета и состава этих слоев.

"Мы хотели выяснить, распадался ли Западно-Антарктический ледяной щит полностью в плиоцене, как часто это происходило, и какие факторы служили спусковым механизмом", — сказал профессор Университета Тояма Кейдзи Хорикава.

В кернах учёные выделили два типа слоев. Толстые серые глины указывали на холодные ледниковые фазы, когда лед распространялся по континентальному шельфу. Более тонкие зеленоватые слои соответствовали теплым межледниковым периодам.

Зелёный оттенок оказался особенно важным: он связан с микроскопическими водорослями, что говорит о наличии открытой воды и сокращении морского льда. В этих же слоях обнаружены обломки пород, перенесенные айсбергами, — так называемый айсберговый мусор.

Между 4,65 и 3,33 млн лет назад исследователи зафиксировали 14 особенно выраженных эпизодов с высоким содержанием таких обломков. Каждый из них интерпретируется как фаза интенсивного таяния и отступления ледяного щита, сообщает Earth.

Насколько далеко отступал лёд

Чтобы определить масштаб этих отступлений, ученые проанализировали изотопы стронция, неодима и свинца в найденных обломках. Эти "геохимические отпечатки" позволяют установить, из каких районов Антарктиды был принесен материал.

Сравнение показало, что значительная часть пород происходит из внутренних областей континента, включая горы Элсуорт — Уитмор. Это означает, что ледяной край в теплые периоды отступал очень далеко, захватывая и транспортируя породы из глубины материка.

Коллапсы, за которыми следовало восстановление

Записи в осадках указывают не на один окончательный распад, а на повторяющийся сценарий. В холодные фазы лед был относительно стабилен. При потеплении начиналось подтаивание у основания, затем — быстрое отступление и активное образование айсбергов. После охлаждения ледяной щит вновь нарастал и возвращался к шельфу — происходил процесс, схожий с тем, что сегодня фиксируется при наблюдениях таяния антарктических ледяных полок.

"Сектор моря Амундсена сохранялся на шельфе на протяжении всего плиоцена, но переживал эпизодические и быстрые отступления вглубь континента, а не постоянный коллапс", — отмечает Кейдзи Хорикава.

Популярные вопросы о Западно-Антарктическом ледяном щите

Распадался ли ледяной щит полностью?

Нет, данные указывают на повторяющиеся отступления с последующим восстановлением.

Опасна ли текущая ситуация?

Да, потому что температура приближается к значениям, при которых ранее происходили резкие отступления.

Что это значит для уровня моря?

Даже временные коллапсы могли вызывать значительный рост уровня океана.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Последние материалы
Слишком светлый консилер усиливает видимость высыпаний на коже — iGlanc
Заливка воды в бачок стеклоомывателя приводит к замерзанию системы зимой
В рабочих чатах нельзя писать ночью и дробить сообщения — эксперт Богачева
Расслабление кожи шеи возникает из-за снижения коллагена и внешних факторов
Конъюнктивит может быть заразным и требует лечения — офтальмолог Левина
Стирка новой одежды снижает риск раздражения кожи — дерматолог Миллер
Уход за кожей нужно менять в зависимости от сезона — косметолог Миронова
Гипсокартон используют для потолков сложной формы
Подмерзшие гортензии восстанавливают корни и побеги с помощью мульчи — Actualno
Новые изменения ПДД имеют исключительно формальный характер — автоэксперт Покровский
