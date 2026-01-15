Галактика хранит следы катастрофы: находка в центре Млечного Пути ошеломила исследователей

В самом сердце Млечного Пути астрономы обнаружили загадочные структуры, напоминающие энергетические нити. Эти вытянутые образования словно указывают на один и тот же источник и могут быть следами бурной активности в далеком прошлом галактики. Открытие проливает новый свет на поведение сверхмассивной черной дыры в центре нашей звездной системы. Об этом сообщает издание Sciencepost.

Что скрывает центр Млечного Пути

Центр галактики представляет собой крайне плотную и динамичную область, известную как галактическое ядро. Здесь расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*), масса которой превышает массу Солнца более чем в четыре миллиона раз. Вокруг нее сосредоточены звезды, звездные скопления, газовые и пылевые облака, а также зоны активного звездообразования.

Из-за высокой плотности вещества и экстремальных условий наблюдения этого региона ведутся в основном в радиодиапазоне и рентгеновских лучах. Радиоволны позволяют фиксировать излучение газа и заряженных частиц, а рентген указывает на присутствие сверхгорячей материи вблизи черной дыры и сложные процессы, подобные тем, что фиксируются вблизи аккреционных дисков чёрных дыр.

Радиотелескоп MeerKAT и новые данные

Для изучения галактического центра исследователи использовали радиотелескоп MeerKAT, принадлежащий Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Комплекс состоит из 64 параболических антенн диаметром 13,5 метра каждая, что обеспечивает высокое разрешение и детализированные изображения в радиодиапазоне.

Анализ собранных данных позволил выявить сотни ранее неизвестных нитевидных структур длиной от пяти до десяти световых лет. Для сравнения, это в тысячи раз больше расстояния между Солнцем и Плутоном.

Энергетические нити и их происхождение

Ранее та же команда уже находила гигантские пузыри радиоэнергии, поднимающиеся на десятки тысяч световых лет над и под плоскостью галактики, а также около тысячи вертикальных радиофиламентов. Новые структуры оказались тонкими, но более короткими и расположенными лишь по одну сторону от Стрельца A*.

Несмотря на различия, все обнаруженные филаменты, по-видимому, направлены к центральной черной дыре. Это указывает на возможную общую природу их возникновения и перекликается с наблюдениями масштабных выбросов вещества, подобных галактическим потокам газа.

"Все эти структуры могут быть незажившими следами древних выбросов энергии из сверхмассивной черной дыры", — отмечает профессор Университета Нортвестерн Фархад Юсеф-Заде.

По оценкам ученых, наиболее недавно обнаруженные нити могли образоваться в результате энергетического события, произошедшего около шести миллионов лет назад.

Почему эти открытия важны

Филаментные структуры служат своеобразным архивом прошлой активности Стрельца A*. Они помогают восстановить историю вспышек и выбросов энергии, которые влияли на эволюцию галактического центра. Радионаблюдения в данном случае оказываются незаменимым инструментом, позволяющим увидеть то, что недоступно в других диапазонах.

