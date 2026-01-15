Галактика хранит следы катастрофы: находка в центре Млечного Пути ошеломила исследователей

В самом сердце Млечного Пути астрономы обнаружили загадочные структуры, напоминающие энергетические нити. Эти вытянутые образования словно указывают на один и тот же источник и могут быть следами бурной активности в далеком прошлом галактики. Открытие проливает новый свет на поведение сверхмассивной черной дыры в центре нашей звездной системы. Об этом сообщает издание Sciencepost.
Центр галактики представляет собой крайне плотную и динамичную область, известную как галактическое ядро. Здесь расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*), масса которой превышает массу Солнца более чем в четыре миллиона раз. Вокруг нее сосредоточены звезды, звездные скопления, газовые и пылевые облака, а также зоны активного звездообразования.
Из-за высокой плотности вещества и экстремальных условий наблюдения этого региона ведутся в основном в радиодиапазоне и рентгеновских лучах. Радиоволны позволяют фиксировать излучение газа и заряженных частиц, а рентген указывает на присутствие сверхгорячей материи вблизи черной дыры и сложные процессы, подобные тем, что фиксируются вблизи аккреционных дисков чёрных дыр.
Для изучения галактического центра исследователи использовали радиотелескоп MeerKAT, принадлежащий Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Комплекс состоит из 64 параболических антенн диаметром 13,5 метра каждая, что обеспечивает высокое разрешение и детализированные изображения в радиодиапазоне.
Анализ собранных данных позволил выявить сотни ранее неизвестных нитевидных структур длиной от пяти до десяти световых лет. Для сравнения, это в тысячи раз больше расстояния между Солнцем и Плутоном.
Ранее та же команда уже находила гигантские пузыри радиоэнергии, поднимающиеся на десятки тысяч световых лет над и под плоскостью галактики, а также около тысячи вертикальных радиофиламентов. Новые структуры оказались тонкими, но более короткими и расположенными лишь по одну сторону от Стрельца A*.
Несмотря на различия, все обнаруженные филаменты, по-видимому, направлены к центральной черной дыре. Это указывает на возможную общую природу их возникновения и перекликается с наблюдениями масштабных выбросов вещества, подобных галактическим потокам газа.
"Все эти структуры могут быть незажившими следами древних выбросов энергии из сверхмассивной черной дыры", — отмечает профессор Университета Нортвестерн Фархад Юсеф-Заде.
По оценкам ученых, наиболее недавно обнаруженные нити могли образоваться в результате энергетического события, произошедшего около шести миллионов лет назад.
Филаментные структуры служат своеобразным архивом прошлой активности Стрельца A*. Они помогают восстановить историю вспышек и выбросов энергии, которые влияли на эволюцию галактического центра. Радионаблюдения в данном случае оказываются незаменимым инструментом, позволяющим увидеть то, что недоступно в других диапазонах.
Что такое филаменты в галактическом центре?
Это вытянутые структуры, излучающие в радиодиапазоне и связанные с высокоэнергетическими процессами.
Опасны ли такие выбросы для Земли?
Нет, события происходят на огромном расстоянии и не влияют напрямую на нашу планету.
Почему их нашли только сейчас?
Ранее не хватало чувствительности и разрешения радиотелескопов.
