Красная планета дёргает Землю за орбиту: странный сигнал в ледниках долго не могли объяснить

Марс задает 100-тысячелетний климатический цикл Земли — данные Earth

Марс, несмотря на скромные размеры, может играть куда более заметную роль в истории Земли, чем считалось ранее. Новые компьютерные модели показывают, что именно Красная планета способна задавать долгосрочный ритм изменений земной орбиты, связанный с ледниковыми периодами. Эти колебания измеряются миллионами лет и отражаются в геологических записях планеты. Об этом сообщает издание Earth.

Фото: wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ МАРС

Как ученые проверяли влияние Марса

Исследование основано на численном моделировании Солнечной системы, проведенном в Калифорнийском университете в Риверсайде. Ученые создали виртуальную модель, в которой могли "включать" и "выключать" отдельные планеты, наблюдая, как меняется орбитальная динамика Земли.

Ключевым элементом эксперимента стало сравнение стандартной модели Солнечной системы с версией, из которой Марс был полностью удален. Такой подход позволил точно определить, какие орбитальные циклы исчезают без его гравитационного влияния.

"Я знал, что Марс оказывает какое-то влияние на Землю, но считал его незначительным", — отметил профессор планетарной астрофизики Стивен Р. Кейн.

Орбитальные циклы и климат Земли

Долгосрочные климатические колебания начинаются с медленных изменений параметров орбиты и наклона оси Земли. Эти процессы известны как циклы Миланковича и определяют, как распределяется солнечная энергия по поверхности планеты.

Модели отслеживали эксцентриситет орбиты, то есть степень ее вытянутости, а также наклон земной оси, влияющий на интенсивность сезонов. Даже небольшие сдвиги в этих параметрах могут изменить баланс между таянием и накоплением льда, особенно в высоких широтах, где ключевую роль играют ледниковые процессы и климатические аномалии.

Что исчезло без Марса

Когда исследователи исключили Марс из расчетов, они обнаружили, что один из ключевых климатических ритмов — цикл продолжительностью около 100 тысяч лет — полностью пропал. При этом более длинный ритм, связанный с влиянием Венеры и Юпитера, сохранился.

"Когда вы убираете Марс, эти циклы исчезают", — подчеркнул Стивен Кейн, сравнивая частотные характеристики разных симуляций.

Этот результат позволил напрямую связать определенные климатические сигналы в осадочных породах с гравитационным воздействием Красной планеты.

Почему важна даже небольшая планета

Марс примерно вдвое меньше Земли по диаметру и обладает всего десятой частью ее массы. Однако его орбита расположена так, что гравитационные "подталкивания" оказываются значимыми на длинных временных интервалах.

В моделях увеличение массы Марса приводило к ускорению некоторых орбитальных циклов Земли. Чем массивнее планета, тем сильнее ее влияние на соседние миры, даже если разница в массе кажется несущественной, что хорошо иллюстрируют исследования орбитальной динамики планет.

"Если увеличить массу Марса, периоды становятся все короче, потому что его воздействие усиливается", — пояснил Кейн.

Наклон оси и роль соседей

Наклон земной оси, или обликвитет, меняется очень медленно, а Луна стабилизирует этот процесс, не давая ему перейти в хаотичную фазу. Сегодня ось Земли наклонена примерно на 23,5 градуса, и именно это формирует привычную смену сезонов.

Симуляции показали, что при увеличении массы Марса скорость изменений наклона земной оси снижается. Это означает, что даже косвенное влияние планеты может отражаться на климатической стабильности Земли.

От орбиты к ледникам

Орбитальные параметры важны потому, что рост ледников зависит от того, сохраняется ли зимний снег летом. Эксцентриситет влияет на разницу между минимальным и максимальным расстоянием до Солнца, а наклон оси определяет, куда именно приходится пик летнего тепла.

Однако ученые подчеркивают: орбита лишь задает ритм, тогда как масштаб похолоданий и потеплений зависит также от парниковых газов, океанических течений и вулканической активности.

Геологические записи как климатический архив

Морские осадки накапливаются слоями, и их структура отражает повторяющиеся климатические изменения. Сопоставляя эти слои с расчетными орбитальными циклами, ученые могут уточнять датировку геологических событий.

Новые данные о марсианском влиянии помогают объяснить, почему в некоторых осадочных записях прослеживаются ритмы, выходящие за рамки классических циклов Миланковича.

Сравнение: влияние планет на климат Земли

Юпитер и Венера формируют устойчивые долгопериодические колебания орбиты Земли. Марс, несмотря на меньшую массу, отвечает за исчезающие без него циклы средней продолжительности. Луна стабилизирует наклон оси, снижая вероятность резких климатических сбоев. Вместе эти факторы создают сложную, но предсказуемую систему климатических ритмов.

Плюсы и минусы нового подхода

Сильной стороной моделирования является возможность точно изолировать гравитационные эффекты отдельных планет.

К ограничениям относится то, что модели не учитывают полный спектр климатических обратных связей, включая углекислый газ и динамику океанов.

Тем не менее такой подход помогает связать абстрактную орбитальную механику с реальными данными геологии.

Популярные вопросы о влиянии Марса на климат Земли

Может ли Марс напрямую вызывать ледниковые периоды?

Нет, он задает ритм орбитальных изменений, а сами оледенения формируются из-за совокупности факторов.

Почему влияние небольшой планеты заметно?

Из-за длительного накопления гравитационных эффектов на масштабах миллионов лет.

Можно ли применить эти выводы к экзопланетам?

Да, результаты помогают оценивать климатическую стабильность планет в других системах.