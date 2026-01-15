Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горы, которых никто не видел: подледниковый фантом рушит привычную историю континентов

Под ледяным панцирем Антарктиды скрывается ландшафт, о существовании которого долгое время можно было лишь догадываться. Современные технологии позволили заглянуть под толщу льда и обнаружить там горы, сравнимые по масштабу с Альпами. Эти структуры оказались настоящим архивом геологического прошлого планеты. Об этом сообщает Science & Vie.

Горы под снегом
Загадка, спрятанная под ледниковым щитом

Под восточно-антарктическим ледниковым щитом, одним из самых массивных на Земле, расположены подледниковые горы Гамбурцева. Их существование впервые зафиксировали в 1958 году советские учёные с помощью сейсмических методов. Для своего времени это открытие стало сенсацией: под ровной ледяной поверхностью скрывался полноценный горный хребет с острыми вершинами и глубокими долинами.

Особое удивление вызвало то, что эти горы находятся в тектонически стабильной зоне. Обычно подобные рельефы формируются в местах столкновения литосферных плит, однако здесь картина оказалась иной. Километры льда сыграли роль природного "консерванта", защитив древний рельеф от эрозии на протяжении сотен миллионов лет.

Как учёные видят сквозь лёд

Антарктида остаётся одним из наименее изученных континентов, и прямой доступ к её внутренним районам крайне ограничен. Поэтому исследователям пришлось опираться на дистанционные методы. Со временем в работу начали активно включать радарные системы, сейсморазведку, гравиметрию и магнитометрию.

Ключевым этапом стал проект AGAP, стартовавший в 2007 году. Он позволил с высокой точностью восстановить форму и структуру хребта Гамбурцева. Данные показали, что горы сформировались в древней тектонической обстановке и с тех пор практически не подвергались разрушению, что подтверждается публикациями в Earth and Planetary Science Letters.

Следы древних континентов и суперконтинента Гондвана

Чтобы понять происхождение этих гор, учёные обратились к микроскопическим, но информативным свидетелям прошлого — кристаллам циркона. Их находили в отложениях древних рек, в том числе в горах Принца Чарльза. Эти минералы сохраняют химическую "память" о процессах, происходивших сотни миллионов лет назад.

Анализ показал, что формирование хребта началось около 650 миллионов лет назад. Пик подъёма пришёлся примерно на 580 миллионов лет назад, когда горы достигали высот, сопоставимых с Гималаями. Около 500 миллионов лет назад структура начала медленно изменяться под собственным весом. Эти события совпадают по времени с образованием суперконтинента Гондвана, когда древние массивы суши сталкивались и объединялись.

Почему горы сохранились почти нетронутыми

Ключевым фактором стабильности стала так называемая корковая "корневая" структура. Этот плотный геологический фундамент уходит на глубину до 50 километров и действует как якорь, стабилизируя весь хребет. Именно благодаря ему горы Гамбурцева оказались менее уязвимыми к последующим тектоническим процессам.

"Эта плотная корневая структура объясняет исключительную сохранность древнего хребта", — отмечается в работах геологов, опубликованных в научных изданиях.

Будущее подледниковых исследований

Несмотря на прогресс, прямое бурение льда и доступ к породам остаются крайне сложной задачей. Поэтому учёные продолжают искать альтернативные методы. Одним из перспективных направлений стала лазерная абляция для датировки минералов, таких как гранат, по изотопам лютеция и гафния. Этот подход описан в журнале Earth & Environment Communications.

Метод уже применяли к образцам вблизи ледника Денман. Полученные данные помогают точнее восстановить геологическую историю Восточной Антарктиды и лучше понять, как эволюционировал ледниковый покров. Эти знания важны не только для науки, но и для оценки последствий глобального потепления.

Популярные вопросы о подледниковых горах Антарктиды

Почему горы Гамбурцева нельзя увидеть напрямую?
Они скрыты под многокилометровым ледниковым щитом Восточной Антарктиды.

Сколько лет этим горам на самом деле?
Их формирование началось около 650 миллионов лет назад, а ключевые этапы пришлись на период 500-600 миллионов лет назад.

Что важнее для науки: бурение льда или анализ минералов?
Пока анализ переносимых ледниками минералов остаётся более реалистичным и безопасным методом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат антарктида
