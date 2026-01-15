Лёд уходит, а влияние растёт: Арктика неожиданно вмешалась в углеродный баланс Земли

Под толщей арктического льда обнаружен процесс, который может заметно повлиять на климат будущего. Там, где десятилетиями ожидали увидеть лишь холод и безжизненную воду, работает активная микробная система. Эти микроорганизмы незаметно перестраивают глобальные природные циклы. Об этом сообщает ScienceAlert.
Долгое время Северный Ледовитый океан воспринимался как почти стерильная зона. Однако по мере потепления и сокращения ледового покрова он превращается в сложную и динамичную экосистему. Больше света и органического вещества создают условия для активности микроорганизмов, ранее считавшихся характерными только для теплых морей, как это уже наблюдалось в других арктических экосистемах, реагирующих на изменение климата.
Особую роль играют диазотрофы — бактерии, способные фиксировать атмосферный азот и превращать его в форму, доступную для живых организмов. Этот процесс снабжает водоросли питательными веществами и запускает цепочку жизни, охватывающую весь пищевой ряд океана.
Наблюдения, проведенные во время рейсов научных судов "Поларштерн" и "Оден", показали: нецианобактериальные микроорганизмы успешно развиваются даже в темных водах Евразийского бассейна. Эти данные дополнили выводы исследования 2020 года, опубликованного в Frontiers in Microbiology, где уже говорилось о недооцененном микробном разнообразии Арктики и процессах, связанных с азотным циклом.
Ученые подчеркивают, что фиксация азота ранее не учитывалась в моделях полярной продуктивности. Теперь становится ясно, что этот фактор нельзя игнорировать при анализе климатических процессов.
Исследование 2025 года в Communications Earth & Environment показало, что фиксация азота распространяется от зон таяния льда до моря Вандель. Зафиксированные значения — до 5,3 наномолей на литр в сутки — сопоставимы с умеренными широтами.
Этот азот стимулирует рост водорослей, которые активно поглощают углекислый газ. Так формируется арктический углеродный поглотитель — важный элемент климатической системы. Водоросли становятся основой питания для планктона, рыб и морских птиц, поддерживая устойчивость всей экосистемы.
В то же время ученые отмечают уязвимость этого механизма. Изменение структуры водных масс и рост органического вещества усиливают одни бактериальные сообщества и подавляют другие, нарушая хрупкий баланс.
Добавление Арктики как значимого источника биологического азота меняет подход к расчетам углеродного цикла. Существующие климатические модели по-прежнему исходят из предположения, что в холодных регионах фиксация азота минимальна.
Лассе Риман, соавтор недавних исследований, подчеркивает необходимость учитывать новые данные. По его мнению, это повлияет на оценки того, сколько углекислого газа океаны способны поглощать и как долго он сохраняется в донных отложениях.
В умеренных зонах фиксация азота давно считается ключевым фактором морской продуктивности. Арктика же ранее исключалась из этих расчетов из-за низких температур и ограниченного света. Новые наблюдения показывают, что по интенсивности микробных процессов холодные моря могут приближаться к более теплым регионам, особенно в период сезонного таяния льда.
