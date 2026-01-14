Ударное происхождение двуликой Луны: как древняя катастрофа сделала наш спутник асимметричным

Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS

Луна — это планетарный двуликий Янус: его видимая сторона покрыта обширными базальтовыми равнинами (лунными морями) и имеет относительно тонкую кору, в то время как обратная сторона представляет собой высокогорный ландшафт с толстой корой, густо испещренный кратерами. Десятилетиями планетологи спорили о причинах этой асимметрии.

Ситуация изменилась после доставки на Землю образцов грунта китайской миссией "Чанъэ-6". Зонд совершил посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен (SPA) — гигантской ударной структуре на обратной стороне Луны.

В январе 2026 года группа исследователей опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) результаты геохимического анализа этих образцов. Работа предоставляет первые физические доказательства того, что глобальная асимметрия Луны стала следствием катастрофического события, которое привело к испарению части лунной мантии.

Геологический контекст: бассейн Южный полюс — Эйткен

Бассейн Южный полюс — Эйткен является крупнейшей подтвержденной ударной структурой в Солнечной системе. Его диаметр составляет около 2500 километров, а глубина достигает 8 километров.

Согласно существующим моделям, столкновение, породившее этот бассейн, произошло на ранних этапах эволюции Луны. Удар был настолько мощным, что должен был не только разрушить кору, но и затронуть верхние слои мантии.

Однако до недавнего времени у ученых не было возможности изучить вещество из этого региона. Все предыдущие миссии ("Аполлон", "Луна") работали на видимой стороне спутника. Образцы "Чанъэ-6" стали первым материалом, позволяющим напрямую оценить последствия этого древнего катаклизма.

Исследователи сосредоточились на изучении базальтов — вулканических пород, сформировавшихся из расплавленной мантии. Их химический состав служит своеобразным архивом, хранящим информацию о тепловых и динамических процессах в недрах планеты.

Метод изотопной дактилоскопии

Для реконструкции событий прошлого геохимики использовали высокоточный анализ стабильных изотопов. Изотопы — это разновидности атомов одного химического элемента, отличающиеся массой ядра.

В ходе геологических процессов соотношение легких и тяжелых изотопов меняется. Эти сдвиги (фракционирование) подчиняются строгим физическим законам и позволяют определить, каким воздействиям подвергалась порода.

В центре внимания оказались два элемента: железо (Fe) и калий (K).

Железо относится к умеренно тугоплавким элементам. Калий является умеренно летучим элементом, то есть он легче переходит в газообразное состояние при нагреве.

Анализ показал, что базальты с обратной стороны Луны обладают уникальной геохимической сигнатурой. Они значительно обогащены тяжелыми изотопами железа (δ56Fe) и, что более важно, тяжелыми изотопами калия (δ41K) по сравнению с образцами, доставленными с видимой стороны.

Исключение альтернативных гипотез

Обнаружение "тяжелого" состава само по себе требовало объяснения. Исследователи последовательно проверили и исключили несколько стандартных сценариев, которые могли бы привести к подобному результату без привлечения теории катастрофического удара.

1. Магматическая кристаллизация. Когда магма остывает, из нее выпадают твердые минералы. Этот процесс может менять изотопный состав оставшегося расплава. Моделирование показало, что фракционирование железа действительно можно объяснить процессами кристаллизации и частичного плавления мантии. Однако для калия этот механизм не работает. Калий является так называемым некогерентным (несовместимым) элементом — он не стремится входить в кристаллическую решетку основных мантийных минералов (оливина, пироксена) и остается в расплаве, практически не меняя своего изотопного соотношения. Следовательно, магматические процессы не могли стать причиной аномалии калия.

2. Космическое выветривание. Поверхность Луны миллиарды лет бомбардируется микрометеоритами и солнечным ветром. Это может приводить к потере легких изотопов с поверхности зерен грунта. Чтобы исключить этот фактор, ученые проанализировали внутреннюю структуру базальтовых фрагментов с помощью микротомографии и убедились в отсутствии следов ударного плавления или стекла, характерного для поверхностного выветривания.

3. Примесь вещества астероида. Была рассмотрена вероятность того, что изотопный состав изменился из-за смешивания лунной мантии с веществом самого упавшего тела (импактора). Ученые рассчитали модели смешивания для различных классов метеоритов (хондритов, железных метеоритов, вещества астероида Веста). Ни одна из моделей не смогла воспроизвести наблюдаемое сочетание изотопов железа и калия, а также соотношение никеля и кобальта.

Механизм испарения мантии

После исключения всех альтернатив единственным физически обоснованным объяснением осталось испарение летучих элементов, вызванное экстремальным нагревом.

Согласно расчетам, удар, сформировавший бассейн SPA, выделил колоссальное количество тепловой энергии. Температура в эпицентре превысила 2800 Кельвинов (более 2500°C). При таких условиях породы мантии не просто расплавились, но и начали активно испаряться в вакуум.

Здесь вступает в силу физика разделения масс. Легкие изотопы калия (39K), обладая меньшей инерцией, покидали расплав быстрее, чем тяжелые изотопы (41K). Пары, насыщенные легким калием, рассеивались в космическом пространстве или оседали вдали от места удара.

Оставшийся в бассейне расплав, напротив, обогащался тяжелыми изотопами. Количественное моделирование показало: чтобы получить значения, зафиксированные в образцах "Чанъэ-6", мантия под бассейном должна была потерять около 2% от своего исходного запаса калия именно через механизм испарения.

Глобальные последствия для геологии Луны

Подтверждение факта испарения доказывает, что столкновение в районе Южного полюса было не локальным событием, а планетарным процессом, запустившим перестройку недр.

Высокоэнергетический удар создал мощную тепловую аномалию. Этот избыток тепла должен был инициировать масштабную мантийную конвекцию — движение вещества в недрах. Согласно современным геофизическим моделям, такие конвективные потоки могли механически вытеснить специфический слой мантии, известный как KREEP, из-под бассейна SPA.

Аббревиатура KREEP обозначает породы, обогащенные калием (K), редкоземельными элементами (REE) и фосфором (P). Важно, что в состав KREEP входят радиоактивные элементы (уран, торий, калий-40), распад которых генерирует тепло. Удар в южном полушарии спровоцировал миграцию этих тепловыделяющих элементов на противоположную, видимую сторону Луны.

Это объясняет главную загадку лунной дихотомии. Сконцентрировавшись под корой видимой стороны, радиоактивные элементы обеспечили длительный разогрев недр, что поддерживало вулканическую активность на протяжении миллиардов лет. Именно поэтому мы видим там огромные лавовые поля (моря). Обратная сторона, лишившись этих элементов в результате удара и последующей конвекции, остыла быстрее, и ее кора сохранила древний, кратерированный облик.

Заключение

Исследование Тяня и его коллег переводит гипотезу о формировании лунной асимметрии из разряда теоретического моделирования в область доказанной геохимии. Изотопные аномалии калия в образцах "Чанъэ-6" служат прямым свидетельством экстремальных температурных условий, возникших при образовании бассейна Южный полюс — Эйткен.

Эти данные демонстрируют, что крупные столкновения на ранних этапах жизни планетных тел не просто меняют рельеф, но способны радикально трансформировать химический состав и внутреннюю динамику целых планет.