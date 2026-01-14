Люди в Австралии ходят вверх ногами — и это не метафора: простое объяснение переворачивает ориентиры

Понятие "вниз" в космосе зависит от ориентации орбит — физик Джефф Мёрш

Космическое пространство не имеет однозначных "верхов" и "низов". Все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, но что скрывается за пределами этой области? Что стоит за концепцией "вниз" в контексте огромного космоса?

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Земля под облаками

Профессор Джефф Мёрш из Университета Теннесси объясняет, почему вопрос "что под Землей?" на самом деле имеет множество неожиданных ответов.

Гравитация и наше восприятие вниз

Когда мы говорим о том, что находится "внизу", мы обычно имеем в виду направление, в которое притягивает нас гравитация. Гравитация Земли заставляет нас воспринимать "вниз" как направление к центру планеты, но это представление меняется, если выйти за пределы Земли.

Например, если вы стоите в Северной Америке и указываете пальцем вниз, то через центр планеты эта линия будет указывать "вверх" для человека, находящегося в южном полушарии, в Индийском океане.

Как же определить, что находится "внизу" в более широком космическом контексте? Простая модель Солнечной системы предполагает, что планеты вращаются в одной плоскости вокруг Солнца. Согласно общепринятой конвенции, мы говорим, что "верх" находится выше эклиптики (основной плоскости орбит планет), а "низ" — ниже этой плоскости.

Плоскости галактик и их ориентация

Если взглянуть на более широкий космический контекст, то оказывается, что Солнечная система находится в одной из миллиардов галактик. Звезды и планеты Млечного Пути также вращаются вокруг центра галактики, но ориентация их орбит отличается от эклиптики Солнечной системы. Угол между плоскостью орбит планет нашей системы и галактической плоскостью составляет около 60 градусов. Это означает, что для разных объектов в нашей галактике понятия "вверх" и "вниз" могут существенно различаться.

Еще шире: наша галактика является частью Местной группы — скопления галактик, каждая из которых также имеет свою ориентацию. Эти галактики вращаются в так называемой сверхгалактической плоскости, угол между которой и галактической плоскостью составляет почти 85 градусов.

Образование Солнечной системы и ориентация орбит

Гравитация и движение частиц в солнечной туманности, из которой возникли Солнце и планеты, также сыграли ключевую роль в образовании плоских орбит. Изначально солнечная туманность представляла собой огромную облачную массу, из которой со временем образовались все объекты Солнечной системы.

Частицы, обладавшие малой массой, постепенно слипались, приводя к образованию плоской структуры. Эти взаимодействия привели к тому, что все планеты в нашей системе вращаются вокруг Солнца по схожим орбитам.

Аналогичные процессы происходили и в более масштабных системах. Большинство звезд Млечного Пути и галактик Местной группы ориентированы в одной плоскости, что стало результатом тех же принципов, что управляли созданием Солнечной системы. Об этом сообщает The conversation.

Что скрывается внизу от Земли

Теперь что касается самой Земли. Если рассматривать это направление с точки зрения космических масштабов, то "вниз" от нас означает движение в направлении, противоположном эклиптике. Однако, по сути, нет никакой уникальной зоны, которая бы занимала это пространство, потому что в этом направлении также вращаются звезды и планеты в совершенно других плоскостях, не связанных с нашей Солнечной системой.

Если двигаться в этом направлении, то на некотором расстоянии вы встретите другие звезды и планеты, которые могут двигаться по совершенно другим траекториям. Пройдя дальше, вы окажетесь среди иных галактик, каждая из которых имеет свою уникальную форму вращения.

Перспективы: взгляд с разных точек

Этот вопрос напоминает нам о том, как важно взглянуть на окружающий мир с другой стороны. Представьте, что вы задали вопрос о направлении "вниз" не только людям вашего района, но и жителям других континентов, других планет или даже других галактик. Ответы, безусловно, будут различаться, и это показывает, насколько относительно и субъективно восприятие направления "вниз" в огромном космосе.

Популярные вопросы о понятии вниз и космосе

Что такое эклиптика?

Эклиптика — это плоскость, в которой вращаются все планеты Солнечной системы. Эта плоскость определяет, что мы воспринимаем как "вверх" и "вниз".

Почему планеты в Солнечной системе вращаются в одной плоскости?

Это связано с процессом формирования Солнечной системы. Гравитация заставила частицы солнечной туманности собираться в одну дисковидную форму, что привело к выравниванию орбит планет.

Как понятие "вниз" работает в контексте других галактик?

В других галактиках "вниз" будет определяться их собственными орбитальными плоскостями, и оно может значительно отличаться от того, что мы воспринимаем как "вниз" в нашей Солнечной системе.