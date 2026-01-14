Северный Ледовитый океан скрывал это на глубине: мир, которому не нужен солнечный свет

Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике

Под толщей ледяной воды Арктики ученые обнаружили место, которое больше похоже на скрытый мир, чем на обычное морское дно. На глубине почти четырех километров существует устойчивая экосистема, полностью независимая от солнечного света. Это открытие меняет представления о границах жизни в экстремальных условиях.

Фото: Веб-сайт НАСА Ледник в Арктике

Тайна арктических глубин

Исследование показало, что под Северным Ледовитым океаном находится уникальный природный "оазис". Он расположен в районе так называемых холмов Фрейи — скоплений углеводородов, скрытых под слоем воды и льда. Экосистема была зафиксирована в ходе научной экспедиции в Гренландском море в 2024 году и дополнила представления о том, как формируются глубоководные экосистемы Арктики.

Работу возглавляли исследователи Джулиана Паниери и Джонатан Т. Копли. Учёные обнаружили метановые гидраты — структуры, которые по сути являются замороженным газом. Из них постоянно выделяются пузырьки метана, создавая условия для жизни организмов, которые ранее считались невозможными в таких условиях, сообщает NEWSBOMB.

Жизнь без солнца

Обитатели этого подводного мира — креветки, черви и микроорганизмы — существуют без фотосинтеза. Вместо солнечной энергии они используют хемосинтез. Этот процесс основан на способности бактерий получать энергию из метана и сероводорода, что роднит арктический оазис с другими формами глубоководной жизни океана.

Такие формы жизни демонстрируют, что биологическое разнообразие Земли гораздо шире, чем считалось ранее, особенно в экстремальных регионах Арктики.

Метан и климатические процессы

Газовые гидраты давно привлекают внимание климатологов. Метан считается одним из мощных парниковых газов, а его поведение в океанических глубинах до сих пор изучено не полностью. По данным исследователей, метан в районе холмов Фрейи образовался из древних растительных остатков, оказавшихся глубоко в земной коре миллионы лет назад.

Понимание того, как этот газ выходит со дна океана и может ли он достигать атмосферы, важно для прогнозирования климатических изменений. Новое открытие дает ученым редкую возможность наблюдать этот процесс в реальных условиях.

Популярные вопросы

Как учёные находят такие экосистемы?

С помощью эхолокации, подводных дронов и анализа химического состава воды.

Почему метан так важен для исследований?

Он влияет на климат и служит источником энергии для микроорганизмов.

Можно ли встретить подобные оазисы в других океанах?

Да, похожие экосистемы уже находили в Атлантическом и Тихом океанах.