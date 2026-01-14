Под Тихим океаном нашли нечто чужое: глубины раскрыли тайну, к которой мир не был готов

Под Тихим океаном обнаружены аномалии в нижней мантии Земли — Sciencepost

Глубины Земли продолжают преподносить сюрпризы, даже в эпоху высокоточных научных инструментов. Под дном Тихого океана ученые обнаружили загадочные структуры, которые не вписываются в привычные модели строения планеты. Эти находки уже заставили исследователей пересмотреть представления о мантии Земли. Об этом сообщает Sciencepost.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечные лучи в океане

Что именно обнаружили под Тихим океаном

Мантия Земли — это огромный слой пород между корой и ядром, находящийся в постоянном движении. Именно здесь зарождаются процессы, управляющие тектоникой плит, вулканизмом и теплообменом планеты. Для изучения этих глубин ученые используют сейсмические волны, возникающие во время землетрясений.

Под Тихим океаном сейсмологи зафиксировали аномальные зоны в нижней мантии, где волны неожиданно замедляются. Обычно такое поведение указывает на более холодные или химически отличающиеся материалы. Однако в данном случае эти структуры не похожи ни на привычные потоки расплавленных пород, ни на известные геологические образования, что дополняет картину сложного внутреннего строения Земли.

Почему находка ставит ученых в тупик

В большинстве регионов подобные аномалии объясняют субдукцией — процессом, при котором океанические плиты погружаются в мантию. Но Тихий океан расположен на одной гигантской тектонической плите, и классический сценарий здесь не работает.

Это делает обнаруженные структуры одной из главных геологических загадок последних лет. Они словно "чужеродные элементы", существование которых сложно объяснить стандартными моделями внутренней динамики Земли.

"Мы думали, что хорошо понимаем мантию Земли, но эти результаты показывают, что нам еще предстоит многому научиться", — отметил ведущий автор исследования, докторант ETH Zurich Томас Шоутен.

Возможные объяснения происхождения аномалий

Исследовательская группа выдвинула несколько гипотез. Одна из них предполагает, что структуры являются чрезвычайно древними — возможно, они сохранились со времен формирования Земли около 4 миллиардов лет назад. Если это так, они могли пережить масштабные внутренние перестройки планеты.

Другая версия связывает аномалии с накоплением плотных, богатых железом пород. Такие материалы могли медленно концентрироваться в отдельных зонах мантии, изменяя ее физические свойства и скорость прохождения сейсмических волн, подобно тому как ранее обсуждались аномалии плотности мантии.

Как ученые "видят" недра планеты

Пока основной источник информации — это скорость распространения сейсмических волн. По ней можно судить о плотности и температуре пород, но этого недостаточно, чтобы точно определить их химический состав.

Визуализация, созданная с помощью новой компьютерной модели, показывает области наиболее холодного вещества в мантии под Тихим океаном. Однако без дополнительных методов интерпретация остается неполной.

Почему это важно для понимания Земли

Если эти структуры действительно древние, они могут хранить ключи к самым ранним этапам эволюции планеты. Их изучение способно пролить свет на распределение химических элементов и на то, как формировалась внутренняя архитектура Земли.

Кроме того, открытие намекает, что мантия может быть гораздо более неоднородной и сложной, чем считалось ранее. Это влияет на модели теплопереноса, движения плит и даже долгосрочного климата.

Сравнение: классическая модель мантии и новые данные

Традиционные модели описывают мантию как относительно однородную среду с потоками вещества, связанными с плитами. Новые наблюдения под Тихим океаном указывают на существование устойчивых, локальных структур, не связанных напрямую с современными тектоническими процессами.

Плюсы и минусы текущих методов исследования

Сейсмическая томография позволяет заглянуть на тысячи километров вглубь Земли и выявлять крупные аномалии.

Однако она дает лишь косвенные данные и не позволяет точно определить состав пород без дополнительных подходов.

Популярные вопросы о загадочных структурах под Тихим океаном

Что именно нашли ученые?

Аномальные зоны в нижней мантии, где сейсмические волны замедляются.

Почему их происхождение неизвестно?

Они не связаны с субдукцией и не вписываются в классические модели мантии.

Могут ли эти структуры быть очень древними?

Да, одна из гипотез предполагает их возраст до 4 миллиардов лет.