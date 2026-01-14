Космос нарушил главное правило: чёрная дыра появилась там, где природа запрещала ей рождаться

Астрономы обнаружили объект, который не укладывается в привычные представления о том, как рождаются сверхмассивные чёрные дыры. Он выглядит как символ бесконечности и скрывает в себе источник мощного излучения там, где его никто не ожидал увидеть. Находка заставила исследователей заново пересмотреть сценарии формирования самых загадочных объектов Вселенной. Об этом сообщает Earth.
Большинство сверхмассивных чёрных дыр располагаются строго в центрах галактик. Они растут, поглощая газ и пыль, которые при падении разогреваются и начинают ярко светиться. Однако данные космического телескопа "Джеймс Уэбб", полученные в рамках проекта COSMOS-Web, выявили странную систему, нарушающую это правило.
Объект получил неофициальное название "Галактика Бесконечности". На инфракрасных снимках видно две массивные красноватые "выпуклости" с кольцами звёзд вокруг них. Они разделены расстоянием около 10 килопарсеков, а между ними — область интенсивного излучения, не совпадающая ни с одним из галактических ядер, что резко контрастирует с привычной картиной эволюции галактик во Вселенной.
Команда под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета и Габриэля Браммера из Копенгагенского университета сопоставила данные сразу нескольких обсерваторий. В ход пошли спектры телескопа Keck, радионаблюдения Very Large Array и рентгеновские данные обсерватории Chandra.
Спектроскопия выявила яркие линии сильно ионизированных атомов — характерный признак активного ядра галактики. Радио- и рентгеновское излучение подтвердили наличие мощного источника энергии, который невозможно объяснить обычным скоплением звёзд.
Самое удивительное заключалось в том, что все сигналы совпали по положению — и находились не в одном из двух ядер, а строго между ними.
"Самым большим сюрпризом стало то, что чёрная дыра находится не в одном из ядер, а посередине. Мы буквально спросили себя: как это вообще возможно?" — отметил Питер ван Доккум.
Один из фильтров "Уэбба" позволил зафиксировать свечение ионизированного газа — прежде всего водорода, а также линий азота и серы. После удаления фонового света звёзд учёные получили карту, на которой видно протяжённое облако газа между двумя галактическими выпуклостями.
Эквивалентная ширина этих линий оказалась необычно высокой — до тысяч ангстрем. Это означает, что газа много, а звёздного света, наоборот, крайне мало. Такой дисбаланс плохо сочетается с классическими моделями галактик, но хорошо вписывается в сценарий активного формирования чёрной дыры, сопоставимый с тем, как ранее обсуждался механизм прямого коллапса чёрных дыр.
Исследователи считают, что система возникла после почти лобового столкновения двух дисковых галактик. В таких случаях формируются кольцевые структуры, а газ в зоне удара может сильно сжиматься и становиться турбулентным.
В результате плотное облако газа могло коллапсировать под действием собственной гравитации, минуя стадию активного звездообразования. Такой механизм известен как "прямой коллапс" и давно обсуждается теоретиками, но до сих пор не имел убедительных наблюдательных подтверждений.
"Мы считаем, что наблюдаем рождение сверхмассивной чёрной дыры — событие, которого раньше никто не видел напрямую", — подчеркнул ван Доккум.
Авторы рассмотрели и альтернативные объяснения. Среди них — третья тусклая галактика, выброшенная после слияния чёрная дыра или объект, "сорванный" с меньшей системы. Однако ни одна из этих гипотез не объясняет экстремальную яркость газовых линий и отсутствие заметного звёздного населения в центральной области.
По расчётам команды, столкновение галактик произошло около 50 миллионов лет назад. За это время чёрная дыра могла вырасти с сотен тысяч до примерно миллиона масс Солнца при интенсивном поглощении газа.
Классическая сверхмассивная чёрная дыра формируется в центре галактики и растёт постепенно вместе с ней. В сценарии прямого коллапса сначала появляется плотное газовое ядро, которое почти сразу превращается в чёрную дыру, а звёзды формируются уже позже или в меньшем количестве. "Галактика Бесконечности" больше соответствует второму варианту.
Это открытие даёт редкий шанс проверить теории прямого коллапса на практике и понять, как быстро могут формироваться сверхмассивные чёрные дыры.
С другой стороны, объект уникален, и без дополнительных наблюдений сложно сказать, насколько он типичен для ранней Вселенной.
Почему эта чёрная дыра считается необычной?
Она находится не в центре галактики и, вероятно, сформировалась напрямую из газа.
Что такое прямой коллапс?
Это сценарий, при котором плотное газовое облако сразу превращается в чёрную дыру, минуя стадию активного звездообразования.
Может ли подобное открытие изменить астрофизику?
Да, оно помогает объяснить, как сверхмассивные чёрные дыры могли появиться очень рано в истории Вселенной.
Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.