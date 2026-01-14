Палеолит удивил хладнокровием: охота древних людей скрывала правила, о которых не рассказывают

Новые археологические данные меняют представления о том, как охотились древние родственники человека. Исследование стоянки Нешер-Рамла в центральном Израиле показывает, что охота была не хаотичной и не массовой, а продуманной и избирательной. Эти выводы позволяют по-новому взглянуть на социальную организацию людей среднего палеолита. Об этом сообщает Earth.

Что обнаружили археологи в Нешер-Рамле

Стоянка Нешер-Рамла относится к среднему палеолиту — периоду задолго до появления земледелия. Она сформировалась в карстовой впадине на холмах современного Израиля и содержит слои, связанные с архаичными группами Homo, жившими здесь около 140-120 тысяч лет назад.

Основное внимание исследователей было сосредоточено на слое Unit III толщиной около 30 сантиметров. Он занимал площадь примерно 55 квадратных метров и включал очаги, каменные орудия и многочисленные кости животных, прежде всего тура — вымершего дикого быка Bos primigenius. Подобные находки уже не раз заставляли ученых пересматривать эволюционные схемы, как это произошло после открытия черепа "человека-дракона".

Избирательная охота вместо массовых убийств

По количеству зубов ученые установили, что в этом слое присутствуют останки как минимум 13 туров, а также лошадей и черепах. Все животные были добыты в относительно короткий период. Однако характер находок указывает не на массовое истребление стада, а на серию целенаправленных охот.

"Кости и инструменты показывают, что туров убивали неоднократно и выборочно, а не в ходе одного масштабного события", — отмечают авторы исследования.

Анализ показал, что охотники предпочитали взрослых животных, тогда как детеныши практически отсутствуют. Это противоречит сценарию массовой охоты, при которой обычно погибают особи всех возрастов.

Следы разделки и роль человека

Команда Хайфского университета под руководством доктора Реувена Йешуруна применила методы тафономии — науки о том, как кости изменяются после смерти. На 27 % костей копытных были обнаружены следы резки и ударов, характерные для разделки туш и добычи костного мозга.

Следы зубов хищников присутствовали лишь на 2 % фрагментов, что делает маловероятной версию о том, что кости были принесены падальщиками. Все указывает на активное участие человека в добыче и переработке животных.

Почему охотились именно на самок туров

Размеры костей показали, что около 88 % добытых туров были самками. Это важная деталь, позволяющая понять стратегию охоты. Взрослые самки передвигаются устойчивыми стадами, тогда как самцы часто держатся поодиночке.

Перехват таких стад давал стабильный источник мяса без необходимости длительной погони. Это говорит о хорошем знании поведения животных и рациональном выборе добычи.

Когда именно происходила охота

Для уточнения сроков ученые использовали анализ микроизноса зубов — микроскопических царапин и ямок, оставшихся от пищи. Он позволяет определить рацион животных за недели и месяцы до смерти.

Результаты показали, что охота велась в конце сухого сезона, когда зеленая трава уже выгорала и в рационе преобладали жесткие листья. Дополнительно были изучены стабильные изотопы в зубной эмали, включая стронций, который отражает географию выпаса.

Разные химические "подписи" на зубах пяти туров указывают на то, что охота велась на животных из разных стад, а не на одно конкретное.

Кремень в кости и что он означает

Одна из наиболее показательных находок — кость ноги тура с застрявшим осколком кремня. Микро-КТ показала, что вокруг фрагмента успела сформироваться новая костная ткань. Это означает, что животное было ранено и прожило еще как минимум несколько недель.

Таким образом, охотники убили его позже, а не в момент ранения. Это дополнительно подтверждает серию отдельных охот, а не единичное массовое событие.

Сравнение: массовая охота и выборочная стратегия

Массовая охота требует большого числа участников, сложной координации, транспортировки мяса и строгих правил распределения добычи. Явные археологические признаки таких практик чаще появляются около 50 тысяч лет назад у Homo sapiens.

В Нешер-Рамле этих признаков нет. Отсутствуют детеныши, смешение полов и следы одновременного забоя большого числа животных. Это позволяет отвергнуть гипотезу о массовой охоте на этом участке.

Социальные выводы из археологических данных

Данные указывают на то, что охотники были опытными и хорошо знали окружающую среду, но действовали в рамках относительно небольших социальных групп. В Леванте в тот период сосуществовали разные человеческие популяции, включая архаичные группы и ранних Homo sapiens, что усиливало конкуренцию за ресурсы.

Подобно тому как анализ ритуальных практик позволил иначе взглянуть на древнюю шаманку Европы, изучение охотничьих стратегий Нешер-Рамлы помогает глубже понять социальные различия между древними сообществами.

Плюсы и минусы выборочной охоты

Выборочная охота снижает риски и не требует большого числа участников, обеспечивая стабильный, но ограниченный приток ресурсов.

Массовая охота дает больше мяса за раз, но требует сложной социальной организации и высокой кооперации.

Популярные вопросы о древней охоте

Охотились ли древние люди на крупных животных целенаправленно?

Да, данные Нешер-Рамлы показывают осознанный выбор добычи.

Почему важно различать массовую и выборочную охоту?

Это помогает понять уровень социальной организации и кооперации.

Можно ли распространить эти выводы на другие регионы?

Пока нет, подобные стоянки редки и требуют дальнейших исследований.