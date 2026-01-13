Пальмовому маслу готовят замену: жиры научились выращивать без тропических лесов

Жирные кислоты давно стали незаметным, но ключевым компонентом современной экономики — от бытовой химии и косметики до пищевой промышленности. При этом их массовое производство тесно связано с экологическими потерями, которые несут тропические регионы.
Об альтернативе такому сырью рассказали ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Chemical Biology (NCB).
Международная группа под руководством профессора Мартина Гринингера из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете предложила биотехнологический подход, способный заменить пальмовое и кокосовое масло управляемым ферментативным синтезом.
Сегодня жирные кислоты, используемые в порошках, кремах и шоколаде, в основном получают из пальмового и кокосового масла. Их добыча напрямую связана с вырубкой тропических лесов, разрушением экосистем и сокращением источников дохода для местных сообществ.
Особенно востребованы коротко- и среднецепочечные жирные кислоты с длиной цепи от 6 до 14 атомов углерода. Именно ради их производства расширяются пальмовые плантации, что усиливает нагрузку на окружающую среду и делает отрасль уязвимой для экологических и социальных кризисов.
В центре исследования оказался жирнокислотный синтаз — универсальный фермент, присутствующий во всех живых организмах. Его работу ученые сравнивают с молекулярным конвейером: он поэтапно собирает жирные кислоты из простых фрагментов.
В естественных условиях этот механизм почти всегда приводит к образованию пальмитиновой кислоты с цепочкой из 16 атомов углерода. Однако для промышленности такая длина далеко не всегда оптимальна, и именно это ограничение ученые попытались преодолеть.
Ключевым преимуществом нового подхода стал точный контроль над процессом синтеза. Исследователи показали, что модифицированный фермент теоретически способен производить жирные кислоты практически любой заданной длины. В работе это было продемонстрировано на примере лауриновой кислоты (C12), которую в природе получают главным образом из пальмовых косточек и кокоса.
Управление процессом обеспечивается взаимодействием двух частей фермента: одна удлиняет цепь, добавляя по два атома углерода, другая завершает синтез. Докторант Дамиан Людиг с помощью белковой инженерии изменил аминокислоту в удлиняющем домене и заменил "обрывающий" участок на бактериальный аналог, предпочитающий короткие цепи.
Решающим шагом стало сотрудничество с группой профессора Юнцзиня Чжоу из Даляньского института химической физики Китайской академии наук. Там были созданы штаммы дрожжей, в геном которых встроили модифицированные ферменты.
В результате микроорганизмы начали синтезировать преимущественно жирные кислоты с 12 атомами углерода вместо стандартных C16. Обе исследовательские группы уже подали патенты и ищут промышленных партнеров для масштабирования технологии.
Работа демонстрирует, что ферментативные системы могут лечь в основу устойчивого химического производства. Управляемый биосинтез способен заменить агрессивную добычу растительного сырья и снизить зависимость промышленности от пальмового масла.
Если технология будет внедрена в промышленность, она позволит уменьшить нагрузку на экосистемы тропиков и сделать производство повседневных товаров более предсказуемым и экологически устойчивым.
Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.