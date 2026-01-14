Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маск намекнул, что у SpaceX есть скрытая миссия — и она уводит человечество гораздо дальше орбиты

Илон Маск заявил, что SpaceX создавался для поиска инопланетян
Наука

Заявление Илона Маска о том, что SpaceX создавалась с прицелом на поиск внеземных цивилизаций, вызвало оживлённую дискуссию о том, каким он видит будущее освоения космоса. Основатель компании подчёркивает, что развитие космических технологий должно не только расширить присутствие людей за пределами Земли, но и приблизить момент возможного контакта с другими формами жизни.

Рендлшемский лес и НЛО
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космическая экспансия как часть долгосрочного видения

Маск отметил, что идеология SpaceX изначально включала стремление выйти за рамки околоземных полётов. Создание многоразовых ракет, подготовка миссий на Луну и Марс, развитие инфраструктуры для дальних перелётов — всё это элементы единой концепции, целью которой является расширение горизонтов человечества.

Предприниматель объясняет вдохновение научной фантастикой: он сравнивает свои амбиции с художественными вселенными, где межпланетные путешествия являются нормой, а люди преодолевают границы Солнечной системы. По его словам, подобная перспектива должна стать реальной благодаря технологиям нового поколения.

Во время эфира телеканала FOX министр обороны США Пит Хегсет публично поддержал Маска, жестом повторив знаменитое приветствие Спока из "Звёздного пути" и тем самым подчеркнув символическую связь будущего космоса с культурными представлениями о межзвёздных путешествиях.

Возможный контакт с внеземными цивилизациями

Маск подчёркивает, что одна из долгосрочных задач пилотируемых и автоматических миссий состоит в поиске следов внеземной жизни. Он отмечает, что расширение зоны исследований за пределы планетной системы увеличит шансы обнаружить объекты, которые могут указывать на существование цивилизаций или других форм организмов, ранее неизвестных человеку. Такой подход перекликается с обсуждением гипотез о том, почему некоторые развитые цивилизации могут быть незаметны для внешних наблюдателей.

Подход Маска строится на убеждении, что развитие космической инфраструктуры со временем сделает межпланетные и межзвёздные перелёты доступными для широкого круга исследовательских миссий. В его понимании такие проекты — не фантазия, а продолжение технологической эволюции.

Недавний инцидент с аппаратом Starlink

На фоне заявлений предпринимателя внимание вновь привлекла надёжность космических систем. Один из спутников Starlink, по сообщению SpaceX, потерял управление 17 декабря 2025 года в результате аномалии на орбите. Объект находился на высоте 418 километров, связь с ним была утрачена, что привело к потере контроля.

Подобные случаи подчёркивают важность совершенствования спутниковых технологий, которые лежат в основе как коммерческих программ, так и будущих межпланетных проектов. Параллельно продолжаются наблюдения за объектами на низкой орбите, включая явления вроде проходящего "светового поезда" спутников.

Миссии по освоению космоса сегодня и планы на будущее

Современные космические программы сосредоточены на низкой околоземной орбите, создании спутниковых сетей и подготовке пилотируемых экспедиций. Маск же рассматривает эти шаги как фундамент для следующего этапа — выхода человека за пределы Солнечной системы. Эта концепция контрастирует с текущими практическими задачами, но не противоречит им: технологии для дальних миссий развиваются на основе уже существующих решений, сообщает @Hi-tech.

Заявление означает, что SpaceX занимается поиском инопланетян

Нет, речь идёт о философской цели: развитие технологий, которые однажды могут привести к обнаружению внеземной жизни.

Реальны ли межзвёздные путешествия в ближайшие десятилетия

Технологии пока на ранней стадии, но исследования в области двигателей и автономных миссий продолжаются.

Связан ли инцидент со Starlink с этими планами

Нет, потеря управления спутником — отдельный технический случай, не связанный с долгосрочными проектами.

