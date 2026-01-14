Глубины скрывали гигантскую конструкцию XV века — она сохранилась идеально и поражает масштабом

У берегов Копенгагена найден крупнейший корабль викингов — Popular Science

Обнаружение крупного средневекового корабля у побережья Копенгагена стало одной из самых значимых находок морской археологии последних лет. Судно, погребённое под многометровым слоем песка и ила, сохранилось настолько хорошо, что позволяет учёным восстановить детали конструкции и быта на борту крупнейших торговых когов XV века. Об этом сообщает Popular Science.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Средневековый торговый корабль

Что представляет собой находка

Исследователи установили, что длина затонувшего судна, получившего название "Свэлгет 2", достигала почти 92 футов — показатель, который делает его крупнейшим известным когом подобного типа. Анализ годичных колец древесины показал, что корабль был построен около 1410 года в Нидерландах.

Корабль оказался погребён под двенадцатиметровым слоем осадков, что защитило корпус от разрушения. Благодаря этому сохранились части такелажа и элементы конструкции, которые крайне редко встречаются при исследованиях средневековых кораблей.

"Эта находка — важная веха в морской археологии. Удивительно, что здесь собрано так много частей такелажа. Мы никогда раньше такого не видели", — заявил руководитель раскопок Отто Ульдум

Почему эта находка важнее многих других

Коги использовались европейскими торговыми флотами на протяжении нескольких столетий. Их грузоподъёмность и устойчивость придавали им стратегическое значение для торговли. Однако сохранившиеся экземпляры крайне редки — как правило, археологи находят лишь нижнюю часть корпуса.

В случае с "Свэлгет 2" сохранились детали носовой и кормовой конструкции, в том числе элементы платформ, известных как "замки". Эти элементы изображены в многочисленных исторических иллюстрациях, но до сих пор не имели чётких археологических подтверждений.

"На этот раз у нас есть археологические доказательства", — отметил Ульдум.

Помимо этого, археологи обнаружили детали крытой кормовой палубы, которая обеспечивала экипажу укрытие. Такой элемент считался важным шагом вперёд по сравнению с кораблями эпохи викингов, где палубы оставались открытыми.

Конструкция, экипаж и возможности корабля

Несмотря на внушительные размеры, ког требовал сравнительно небольшой команды. Такелажная система, особенности мачтовой конструкции и распределение канатов позволяли управлять кораблём компактным экипажем — важная особенность для дальних торговых маршрутов.

Учёные отмечают, что сохраняемость деталей на "Свэлгет 2" предоставляет уникальную возможность изучить, как именно такие суда ходили под парусами, как распределялись нагрузки и какие инженерные решения применялись мастерами XV века.

"Таксимация абсолютно необходима для средневекового корабля… Без канатов и такелажа корабль был бы ничем", — пояснил Ульдум.

Корабли эпохи викингов и средневековые коги

Корабли викингов отличались скоростью и манёвренностью, но не имели крытых палуб и ограничивались небольшим пространством для экипажа. Коги, напротив, были ориентированы на грузоперевозки, имели большую осадку, высокие борта и надстройки. Новая находка подтверждает, что к XV веку технологии значительно продвинулись: судостроители увеличивали размеры кораблей, интегрировали платформы и усиливали конструкцию.

Популярные вопросы

Почему корабль так хорошо сохранился

Многометровый слой песка и ила изолировал древесину от кислорода и биологических повреждений.

Был ли этот корабль военным

Нет, коги были торговыми судами, хотя могли использоваться и для транспортировки людей и грузов в региональных конфликтах.

Можно ли восстановить корабль полностью

Нет, но 3D-моделирование позволит подробно реконструировать его внешний вид и конструктивные особенности.