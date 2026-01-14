Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Глубины скрывали гигантскую конструкцию XV века — она сохранилась идеально и поражает масштабом

У берегов Копенгагена найден крупнейший корабль викингов — Popular Science
Наука

Обнаружение крупного средневекового корабля у побережья Копенгагена стало одной из самых значимых находок морской археологии последних лет. Судно, погребённое под многометровым слоем песка и ила, сохранилось настолько хорошо, что позволяет учёным восстановить детали конструкции и быта на борту крупнейших торговых когов XV века. Об этом сообщает Popular Science.

Средневековый торговый корабль
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Средневековый торговый корабль

Что представляет собой находка

Исследователи установили, что длина затонувшего судна, получившего название "Свэлгет 2", достигала почти 92 футов — показатель, который делает его крупнейшим известным когом подобного типа. Анализ годичных колец древесины показал, что корабль был построен около 1410 года в Нидерландах.

Корабль оказался погребён под двенадцатиметровым слоем осадков, что защитило корпус от разрушения. Благодаря этому сохранились части такелажа и элементы конструкции, которые крайне редко встречаются при исследованиях средневековых кораблей.

"Эта находка — важная веха в морской археологии. Удивительно, что здесь собрано так много частей такелажа. Мы никогда раньше такого не видели", — заявил руководитель раскопок Отто Ульдум

Почему эта находка важнее многих других

Коги использовались европейскими торговыми флотами на протяжении нескольких столетий. Их грузоподъёмность и устойчивость придавали им стратегическое значение для торговли. Однако сохранившиеся экземпляры крайне редки — как правило, археологи находят лишь нижнюю часть корпуса.

В случае с "Свэлгет 2" сохранились детали носовой и кормовой конструкции, в том числе элементы платформ, известных как "замки". Эти элементы изображены в многочисленных исторических иллюстрациях, но до сих пор не имели чётких археологических подтверждений.

"На этот раз у нас есть археологические доказательства", — отметил Ульдум.

Помимо этого, археологи обнаружили детали крытой кормовой палубы, которая обеспечивала экипажу укрытие. Такой элемент считался важным шагом вперёд по сравнению с кораблями эпохи викингов, где палубы оставались открытыми.

Конструкция, экипаж и возможности корабля

Несмотря на внушительные размеры, ког требовал сравнительно небольшой команды. Такелажная система, особенности мачтовой конструкции и распределение канатов позволяли управлять кораблём компактным экипажем — важная особенность для дальних торговых маршрутов.

Учёные отмечают, что сохраняемость деталей на "Свэлгет 2" предоставляет уникальную возможность изучить, как именно такие суда ходили под парусами, как распределялись нагрузки и какие инженерные решения применялись мастерами XV века.

"Таксимация абсолютно необходима для средневекового корабля… Без канатов и такелажа корабль был бы ничем", — пояснил Ульдум.

Корабли эпохи викингов и средневековые коги

Корабли викингов отличались скоростью и манёвренностью, но не имели крытых палуб и ограничивались небольшим пространством для экипажа. Коги, напротив, были ориентированы на грузоперевозки, имели большую осадку, высокие борта и надстройки. Новая находка подтверждает, что к XV веку технологии значительно продвинулись: судостроители увеличивали размеры кораблей, интегрировали платформы и усиливали конструкцию.

Популярные вопросы

Почему корабль так хорошо сохранился

Многометровый слой песка и ила изолировал древесину от кислорода и биологических повреждений.

Был ли этот корабль военным

Нет, коги были торговыми судами, хотя могли использоваться и для транспортировки людей и грузов в региональных конфликтах.

Можно ли восстановить корабль полностью

Нет, но 3D-моделирование позволит подробно реконструировать его внешний вид и конструктивные особенности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история археология копенгаген исследование
Новости Все >
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Сейчас читают
Итальянская меренга стабилизируется горячим сиропом
Еда и рецепты
Итальянская меренга стабилизируется горячим сиропом
Прогрев двигателя на холостом ходу запрещён в Финляндии
Авто
Прогрев двигателя на холостом ходу запрещён в Финляндии
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Пледы из альпаки не колются и подходят для ежедневного использования
Лук для чешского супа томят около двух часов с тмином и майораном
Рыба из залива Дедман издает звуки через черепную ямку — BBC Wildlife Magazine
Тушёную говядину с картофелем запекают под тёртым твёрдым сыром
Регулярное отключение холодильника ускоряет износ и повышает расход энергии
Сонный паралич возникает при сбое выхода из фазы быстрого сна
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Численность сельскохозяйственных животных снизилась на 12% за 25 лет — Earth
Орхидеи могут не цвести годами из-за дефицита питательных веществ — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.