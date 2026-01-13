Следы золотой эпохи ожили: в Турции нашли роскошную гробницу, связанную с легендарным правителем

В Турции обнаружен курган эпохи царя Мидаса — Live Science

Обнаружение крупного фригийского кургана на западе Турции стало важным археологическим сюрпризом: находка может изменить представление о политическом устройстве царства Мидаса — правителя, о котором сложено множество легенд. Курган подтверждает, что власть в регионе VIII века до н. э. была распределена гораздо шире, чем считалось ранее, и опиралась не только на столицу Гордион. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Древний золотой артефакт

Что обнаружили археологи

Исследователи раскопали курган высотой около восьми метров и диаметром около шестидесяти. Его датировка — 740-690 годы до н. э. — совпадает с периодом правления Мидаса. Внутри находилась деревянная погребальная камера, сравнимая по роскоши с царскими захоронениями у Гордиона.

В гробнице обнаружены бронзовые ритуальные сосуды-ситулы, что особенно важно: аналогичные находили ранее только в знаменитом кургане, известном как "могила Мидаса", где, предположительно, был похоронен его отец. Там же находились керамические сосуды, один из которых украшен фригийской надписью. Такой инвентарь подтверждает высокий статус погребённого и связь с центральной властью.

Новый взгляд на политическую структуру Фригии

Курган находится более чем в 160 километрах от Гордиона — расстояние, которое ранее казалось слишком значительным для размещения столь богатых погребений. Его масштаб и богатство свидетельствуют: региональные правители обладали собственными ресурсами, могли поддерживать контакты с царским двором и принимать участие в ритуалах обмена дарами.

Эта находка опровергает прежнее представление о Фригии как о полностью централизованном государстве. Археологи предполагают, что некоторые области управлялись местными правителями, связанными с Медасом непосредственно или через систему регионального контроля. Однако окончательные выводы требуют дополнительного анализа: эксперты рассматривают несколько версий происхождения погребённого — от местного наместника до одного из родственников царской семьи.

Возможные интерпретации находки

Исследователи подчеркивают, что статус человека, погребённого в кургане, остаётся предметом научной дискуссии. Это мог быть:

региональный правитель, получавший дары от Мидаса;

представитель знати, имитировавший царский стиль;

высокопоставленный приближённый, направленный для управления отдалённой территорией.

Несмотря на миф о "золотом прикосновении", Мидас был реальным правителем VIII века до н. э. Раскопки в Гордионе показывают высокий уровень ремесел при его дворе, включая металлические изделия и керамику. Место его собственного захоронения пока не найдено.

Популярные вопросы

Действительно ли курган принадлежит семье Мидаса

Точного подтверждения нет: рассматриваются несколько версий происхождения погребённого.

Почему находка так важна для изучения Фригии

Она указывает на распределённую систему власти и влияние царских традиций вне столицы.

Нашли ли реальную могилу Мидаса

Нет, её местонахождение остаётся неизвестным, несмотря на активные раскопки.