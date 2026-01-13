Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Руины разрушили мифы: археология раскрыла неожиданную правду о религиях Месопотамии

Археологи обнаружили христианский комплекс рядом с сасанидским укреплением — Earth
Наука

Иракские археологические находки в самом центре древней Месопотамии неожиданно проливают свет на мирное сосуществование разных верований. Руины на Шахризорской равнине показывают, как рядом могли жить христиане и зороастрийцы полторы тысячи лет назад. Эти следы прошлого меняют привычный взгляд на религиозную историю региона, как и другие открытия в области древних цивилизаций Ближнего Востока. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки в Иракском Курдистане

Археологические исследования ведутся недалеко от поселения Бестансур в Иракском Курдистане. Немецкая экспедиция на протяжении нескольких сезонов изучает комплекс в районе Гирд-и-Кажав, сопоставляя остатки построек с более поздними захоронениями. Руководителем проекта выступает доктор Александр Тамм из Университета Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге, специалист по сельским поселениям и раннехристианской архитектуре.

За три года команда зафиксировала, что здание, столбы и прилегающие могилы образуют единое пространство, которое использовалось разными общинами на протяжении веков. Важную роль в жизни поселения играл мощный источник воды, который до сих пор питает местные фермы и, вероятно, обеспечивал существование людей еще во времена древних империй.

Эпоха сасанидов и имперский контроль

В рассматриваемый период регион находился под властью Сасанидской империи, контролировавшей территории современного Ирака и Ирана до прихода ислама. Государство взимало налоги с сельского хозяйства и обеспечивало безопасность дорог.

Для этого создавалась сеть укреплений и сторожевых пунктов, которые позволяли перемещать войска и снабжение, а также связывали удаленные деревни с административными центрами. При всей жесткости системы она допускала существование местных религиозных общин.

Христианские общины в Месопотамии

Торговые маршруты и аграрные поселения способствовали распространению христианства даже там, где к нему относились настороженно. Археологические находки подтверждают это: в регионе известны трехнефные церкви из кирпича и глины, характерные для раннего христианства.

В Кажаве внимание исследователей привлекли массивные квадратные каменные столбы, редкие для обычных жилых домов. Следы белой гипсовой штукатурки указывают на тщательно оформленный интерьер, что заставило ученых задуматься, мог ли этот комплекс быть монастырем или культовым зданием.

Материальные следы веры и быта

Пробные раскопы охватили более 100 квадратных метров и позволили проследить планировку здания. Разные типы полов — от утрамбованной земли до уплотненной глины — говорят о разделении пространства на функциональные зоны.

Особое значение имеет керамика. Найденные черепки с процарапанными крестами указывают на христианское использование посуды, даже если сами предметы переходили из рук в руки или использовались повторно. Рядом с этим участком обнаружен второй курган с остатками небольшой крепости, перекрытой более поздними исламскими захоронениями, что перекликается с данными, полученными при изучении крупных археологических кладов в других регионах.

Погребения как ключ к смене эпох

Кладбища часто отражают религиозные перемены точнее письменных источников. Судебно-медицинский анализ костных останков позволяет определить возраст людей, состояние здоровья и следы травм.

Хотя такие данные не дают точной даты перехода к исламу, они помогают понять, кто и в какие периоды жил на этой территории, и как менялись традиции захоронений.

Современные методы поиска руин

Чтобы не разрушать хрупкие слои, археологи активно используют магнитометрию. Этот метод фиксирует слабые изменения магнитного поля Земли, вызванные кирпичом или обожженными поверхностями.

Геофизические исследования позволяют заранее наметить план раскопок, а затем подтвердить результаты небольшими траншеями, минимизируя вмешательство в культурный слой.

Сосуществование религий в сельской среде

Материальная культура — здания, утварь, захоронения — показывает, что рядом с сасанидским укреплением могло существовать христианское место собраний без признаков насилия. Это указывает на повседневный контакт и разделение общего пространства.

Исследователи также сопоставляют Кажав с соседними поселениями, чтобы понять различия между монастырской и деревенской жизнью, а также роль местной власти вне крупных столиц.

Сравнение религиозных общин в древней Месопотамии

Христианские общины, как правило, концентрировались вокруг культовых зданий и кладбищ, формируя устойчивые центры веры. Зороастрийцы и представители сасанидской администрации, в свою очередь, опирались на систему крепостей и контроля дорог. Такое соседство показывает, что разные религиозные модели могли сосуществовать в рамках одной экономической и социальной среды.

Плюсы и минусы археологических данных о сосуществовании

Археологические материалы дают редкую возможность увидеть повседневную жизнь без идеологических искажений. Они показывают реальные контакты между людьми разных верований. При этом отсутствие письменных конфликтов не означает полного согласия. Кроме того, интерпретация находок всегда зависит от сохранности слоев и контекста.

Популярные вопросы о религиозном сосуществовании в Месопотамии

Как археологи определяют религию по находкам?
По архитектуре, символам на предметах и особенностям захоронений.

Сколько стоит проведение таких раскопок?
Бюджеты зависят от страны, методов и длительности работ, но обычно речь идет о многолетних научных проектах.

Что лучше сохраняет историю — города или сельские поселения?
Сельские памятники часто дают более точное представление о жизни большинства населения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
