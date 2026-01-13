Корабль из легенд стал реальностью: находка у берегов Дании рушит привычные мифы о викингах

У берегов Копенгагена найден крупнейший торговый корабль викингов — Popular Science

У берегов Копенгагена археологи обнаружили корабль викингов, который уже называют исключительным. Судно поражает не только своими размерами, но и уровнем сохранности, редким для морских находок такого возраста. Исследование меняет представление о возможностях средневекового судостроения и торговых маршрутах Северной Европы, дополняя знания о морской культуре викингов. Об этом сообщает Popular Science.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затонувший корабль

Крупнейший торговый корабль своего времени

Археологи в Дании заявили, что найденный корабль викингов является самым большим винтиком, когда-либо обнаруженным. Его длина достигает почти 92 футов, что сопоставимо с двумя школьными автобусами, а ширина приближается к размерам одного из них. Судну около 600 лет, и оно относится к типу торговых кораблей, сыгравших ключевую роль в развитии средневековой европейской торговли.

"Находка является важной вехой для морской археологии", — отметил археолог Отто Улдум, добавив, что корабль даёт "уникальную возможность понять как строительство, так и жизнь на борту крупнейших торговых судов средневековья".

Почему Svælget 2 сохранился так хорошо

Корабль получил название Svælget 2 по имени канала, где он был найден. После крушения судно оказалось погребено под почти 40 футами песка и ила. Именно этот слой защитил деревянные конструкции от разрушительного воздействия морской среды. Благодаря этому археологи обнаружили не только корпус, но и элементы такелажа — крайне редкую находку для подобных объектов.

"Удивительно иметь так много частей оснастки. Мы никогда не видели этого раньше, и это даёт нам реальную возможность сказать что-то совершенно новое о том, как винтики были оборудованы для парусного спорта", — подчеркнул Улдум.

Оснастка, экипаж и управление

Сохранившиеся канаты, блоки и элементы управления парусами позволяют понять, как сравнительно небольшой экипаж справлялся с управлением столь массивного судна. Такелаж был критически важен для безопасности мачты, сохранности груза и маневренности в открытом море.

"Подтасовки абсолютно важны для средневекового корабля. Без верёвок и оснастки корабль был бы ничем", — пояснил археолог.

Замки на носу и корме: подтверждение гипотез

Одним из самых значимых открытий стало подтверждение существования высоких деревянных платформ — так называемых замков — на носу и корме корабля. Ранее они были известны лишь по рисункам и гравюрам, но археологических доказательств не существовало.

"У нас есть много изображений замков, но они так и не были найдены, потому что обычно сохраняется только дно корабля. На этот раз у нас есть археологические доказательства", — отметил Улдум.

Задний замок включал крытую палубу, обеспечивавшую защиту экипажа от непогоды. Это стало серьёзным шагом вперёд по сравнению с более ранними кораблями эпохи викингов с полностью открытыми палубами.

Что говорит находка о технологиях Средневековья

Svælget 2 не меняет кардинально представления учёных о средневековой морской торговле, но наглядно показывает масштаб ресурсов, финансирования и инженерных знаний, необходимых для строительства таких судов. По объёму сохранившегося материала этот корабль превосходит другие известные находки почти в 20 раз и дополняет картину развития средневекового судостроения.

"Теперь мы знаем бесспорно, что винтики могли быть такими большими — что тип корабля может быть доведён до такой крайности", — заявил Улдум.

Сравнение винтиков и более ранних кораблей викингов

Средневековые винтики отличались от ранних драккаров не только размерами. Они имели более высокий борт, увеличенную грузоподъёмность и развитую оснастку. Такие суда лучше подходили для торговли, чем для военных рейдов, и могли перевозить крупные партии товаров между портами Северной Европы.

Плюсы и минусы конструкции винтика

Конструкция винтика имела ряд практических преимуществ. Она позволяла перевозить больше груза, использовать меньший экипаж и обеспечивать лучшую защиту людей и товаров.

высокая грузоподъёмность

устойчивость в открытом море

наличие крытых палуб

Однако были и ограничения. Крупные размеры снижали манёвренность, а строительство требовало значительных ресурсов и развитых технологий судостроения.

Популярные вопросы о кораблях типа винтик

Как выбирали место для строительства таких судов?

Винтики строились в регионах с доступом к качественной древесине, развитым портам и опытным мастерам, например в Нидерландах.

Сколько человек входило в экипаж винтика?

Несмотря на размеры, судно обслуживал относительно небольшой экипаж благодаря продуманной оснастке.

Что лучше для торговли — винтик или драккар?

Для дальних торговых маршрутов винтик был предпочтительнее из-за вместимости и устойчивости, тогда как драккары больше подходили для быстрых переходов и военных задач.