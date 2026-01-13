Красная планета оборвала связь: марсианский зонд замолчал после странного манёвра на орбите Марса

NASA столкнулось с нештатной ситуацией на орбите Марса — один из ключевых научных аппаратов внезапно замолчал. Связь с зондом, который уже более десяти лет изучает атмосферу Красной планеты, была потеряна во время обычного орбитального прохода. Инженеры сразу запустили аварийные процедуры и начали поиск сигнала. Об этом сообщает Earth.

Когда и как пропала связь с MAVEN

Космический аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) перестал выходить на связь 6 декабря 2025 года во время пролёта за Марсом. После этого сигнал не восстановился, хотя подобные кратковременные потери обычно длятся всего несколько минут. NASA классифицировало ситуацию как экстренную и начало восстановительные работы через Сеть дальней космической связи.

Инженерное сопровождение миссии ведёт Центр космических полётов имени Годдарда. По данным агентства, перед исчезновением телеметрии все бортовые системы функционировали штатно, что делает случившееся особенно необычным.

"Телеметрия от MAVEN показывала нормальную работу всех подсистем до момента, когда аппарат ушёл за Марс", — говорится в заявлении NASA.

Что известно о возможных причинах

По обновлённой информации, MAVEN не передавал данные с бортовых компьютеров после 4 декабря, а попытка связи через два дня оказалась безуспешной. Специалисты называют происходящее аномалией — неожиданным изменением, которое требует расширенной диагностики и проверки истории команд.

Во время радионаучных наблюдений NASA удалось зафиксировать фрагмент сигнала. Он указал на возможное неконтролируемое вращение аппарата, а также намекнул на изменение параметров орбиты. Даже небольшое отклонение ориентации может привести к тому, что антенна с высоким коэффициентом усиления перестаёт быть направленной на Землю.

Почему Марс может "глушить" сигнал

Во время орбитальных затмений Марс временно блокирует линию прямой видимости между аппаратом и Землёй. Обычно связь восстанавливается сразу после выхода зонда из-за планеты. В данном случае этого не произошло, несмотря на корректно запланированные сеансы связи.

Контролёры миссии учитывают такие геометрические ограничения заранее, однако длительное молчание после выхода из тени Марса стало тревожным сигналом.

Как работает поиск сигнала

Сеть дальней космической связи NASA включает гигантские антенны диаметром около 70 метров, расположенные в Калифорнии, Испании и Австралии. Эти станции поочерёдно принимают сигнал по мере вращения Земли, обеспечивая круглосуточное покрытие.

Операторы начинают поиск с номинальных частот и команд, затем расширяют диапазон. Используется эффект Доплера — изменение частоты сигнала позволяет оценить движение аппарата и возможные орбитальные отклонения.

Ориентация, антенна и безопасный режим

Проблемы со связью часто возникают при сбоях в системе ориентации. Если аппарат теряет стабильное положение, его узконаправленная антенна может "промахнуться" мимо Земли даже при отклонении на несколько градусов.

Дополнительным фактором может быть переход в безопасный режим. Это защитное состояние ограничивает работу научных приборов и коммуникаций, если датчики фиксируют несоответствия или падение питания.

Роль MAVEN для марсоходов

Помимо научных задач, MAVEN выполняет функцию ретранслятора для марсоходов. Он передаёт данные от роверов, используя мощную антенну, когда прямая связь с Землёй невозможна. Потеря аппарата сжимает график сеансов и снижает гибкость управления миссиями на поверхности.

Пока связь не восстановлена, NASA использует другие орбитальные аппараты, а марсоходы Perseverance и Curiosity сохраняют данные во внутренней памяти.

Зачем нужен зонд MAVEN

MAVEN изучает верхнюю атмосферу и ионосферу Марса, анализируя, как солнечный ветер постепенно "сдувает" газы с планеты. Аппарат был запущен в 2013 году и вышел на орбиту Марса в 2014-м, преодолев десятилетний рубеж работы в 2024 году.

Миссия помогает понять, почему Марс утратил плотную атмосферу и поверхностную воду. Отсутствие глобального магнитного поля делает планету уязвимой для солнечных частиц, которые ускоряют утечку атмосферы в космос.

Сравнение: MAVEN и другие орбитальные миссии Марса

В отличие от камерных орбитеров, ориентированных на съёмку поверхности, MAVEN специализируется на физике атмосферы и космической погоде. Его данные дополняют наблюдения других аппаратов, создавая целостную картину эволюции климата Марса.

Плюсы и минусы длительной орбитальной работы

Долгоживущие миссии позволяют собрать уникальные данные за солнечные циклы, но возраст техники повышает риск отказов. При этом накопленный опыт упрощает диагностику и повышает шансы на восстановление связи.

Популярные вопросы о миссии MAVEN

Насколько критична потеря связи?

Это серьёзная ситуация, но восстановление возможно даже спустя недели.

Может ли миссия быть завершена досрочно?

Да, если связь не удастся восстановить, но пока NASA рассматривает все варианты спасения.

Повлияет ли это на марсоходы?

Временно — да, однако альтернативные ретрансляторы позволяют продолжать работу.