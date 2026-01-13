Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

150 лет под одним именем и вдруг сюрприз: мадагаскарский хамелеон раскрыл тайну спустя полтора века

Генетический анализ разделил хамелеона Пиноккио на отдельный вид — доктор Глау
Наука

Этот хамелеон почти два века водил учёных за нос — и лишь сейчас раскрылся его настоящий облик. Вид, который считали давно изученным, оказался совсем не тем, за кого его принимали. Ошибка держалась 150 лет и была связана с внешностью животных, вводившей в заблуждение даже опытных зоологов.

Хамелеон
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Хамелеон

Мадагаскар и загадка "хамелеона Пиноккио"

Мадагаскар остаётся мировым центром разнообразия хамелеонов: здесь обитает более 40% всех известных видов. Одним из самых загадочных долгое время считался так называемый "хамелеон Пиноккио", относимый к комплексу Calumma gallus. Самцов этой группы отличает вытянутый носовой придаток, форма которого десятилетиями считалась надёжным видовым признаком.

Однако именно эта деталь и стала ловушкой. Оказалось, что длина, окраска и форма "носа" могут быстро меняться и не всегда отражают реальные эволюционные различия, как это уже случалось при описании новых животных в рамках биологических исследований, включая новый вид бабочек.

Генетика против внешнего сходства

Современный анализ ДНК полностью изменил картину. Исследователи выяснили, что "хамелеон Пиноккио" — это самостоятельный вид, получивший официальное название Calumma pinocchio. Более того, в ходе той же работы был выявлен ещё один новый вид — Calumma hofreiteri, которого раньше ошибочно относили к Calumma nasutum.

"Генетический анализ показал, что носовые хамелеоны практически обманули предыдущие исследования", — говорит первый автор работы доктор Франк Глау.

Учёные отмечают, что носовые выросты могут эволюционировать под влиянием полового отбора, а не отражать глубокие родственные связи между видами.

Что такое музеомика и зачем она нужна

Ключевую роль в открытии сыграла музеомика — метод восстановления ДНК из музейных образцов. В исследовании использовались экземпляры, собранные ещё в XIX веке, включая хамелеона, пойманного в 1836 году. Это позволило сопоставить исторические коллекции с современными данными и исправить старые таксономические ошибки.

"Исследование демонстрирует огромный потенциал музеомики для правильной идентификации исторически собранных образцов", — подчёркивает профессор из Технического университета Брауншвейга Мигель Венсес.

Подобные методы уже меняли научные представления в самых разных областях — от эволюции человека до древних миграций, когда анализ ДНК ставил под сомнение устоявшиеся версии истории, как в случае с анализом ДНК в исторических исследованиях. Об этом сообщает SciTechDaily.

Итоги пересмотра

После описания двух новых видов общее число хамелеонов Мадагаскара достигло ровно 100, а во всём мире — 236. Это ещё раз подчёркивает, насколько неполными могут быть наши знания даже о хорошо известных группах животных и как сильно наука зависит от развития технологий.

Плюсы и минусы генетического пересмотра видов

Генетические методы всё активнее применяются в зоологии и дают заметные результаты. С одной стороны, они позволяют выявлять скрытые виды и уточнять эволюционные связи. С другой — требуют сложного оборудования, доступа к коллекциям и осторожной интерпретации данных, чтобы не переоценить роль ДНК в ущерб экологии и морфологии.

Популярные вопросы о новых видах хамелеонов

Как учёные поняли, что это разные виды?

Ключевым фактором стал анализ ДНК, дополненный сравнением внешних признаков и географии обитания.

Почему ошибку не нашли раньше?

Ранее классификация строилась почти исключительно на внешнем виде, который у хамелеонов может быть обманчивым.

Можно ли ожидать новых открытий на Мадагаскаре?

Да, остров остаётся одним из самых перспективных регионов для поиска неизвестных видов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
наука ученые генетика
