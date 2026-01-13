Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Айсберг меняет цвет перед смертью: 40-летний гигант стал ярко-синим и начал распадаться

Айсберг A-23A за считаные месяцы стал ярко-синим — геолог Крис Шуман
Наука

Огромный антарктический айсберг A-23A, который почти четыре десятилетия дрейфовал в Южном океане, неожиданно изменил цвет. Белоснежная поверхность сменилась насыщенным голубым оттенком, что ученые считают тревожным признаком. Этот визуальный эффект связан с активным таянием и внутренними разрушениями ледяного массива. 

Айсберг в океане
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Айсберг в океане

Айсберг-долгожитель на грани исчезновения

Айсберг A-23A откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году и долгое время оставался почти неподвижным на дне моря Уэдделла. Около 30 лет его состояние практически не менялось, что сделало объект уникальным для наблюдений в условиях меняющегося климата Антарктики. Лишь к 2023 году ледяной гигант освободился, попав сначала в устойчивое вихревое течение, а затем продолжив медленный дрейф в сторону более теплых вод.

"Я, конечно, не ожидаю, что станция A-23A продержится до конца австралийского лета", — говорит вышедший на пенсию учёный-геолог Крис Шуман.

Почему лед стал ярко-синим

Цвет айсбергов может многое рассказать о состоянии льда. Молодые глыбы кажутся белыми из-за пузырьков воздуха, которые хорошо отражают свет. Со временем лед уплотняется, пузырьки исчезают, и структура становится более прозрачной, из-за чего проявляется голубой оттенок, характерный для чистого плотного льда.

В случае A-23A процесс зашел дальше обычного старения. Талая вода начала активно скапливаться в трещинах и полостях, усиливая давление изнутри. Это ускоряет разрушение и меняет оптические свойства поверхности, что вписывается в более широкую картину процессов, связанных с глобальным потеплением.

Последние этапы распада

В начале 2025 года площадь айсберга превышала 3600 квадратных километров, и он считался крупнейшим в мире. Однако за несколько месяцев от него откололись массивные фрагменты, и к сентябрю площадь сократилась почти вдвое. По данным на 9 января 2026 года, от ледяного гиганта осталось около 1182 квадратных километров, а скорость разрушения продолжает расти.

"А-23А постигнет та же участь, что и другие антарктические айсберги, но его путь был удивительно долгим и насыщенным событиями. Трудно поверить, что он скоро исчезнет с нами", — отмечает Крис Шуман.

Молодой айсберг и A-23A

Молодые айсберги обычно имеют ровную белую поверхность и медленно теряют массу, сохраняя структуру в холодных водах. A-23A, напротив, демонстрирует выраженные трещины, голубые участки и так называемый эффект "рва", когда по краям образуется вал, удерживающий талую воду. Это делает разрушение более быстрым и менее предсказуемым, особенно при дрейфе в зонах, где возможен ледяной коллапс.

Плюсы и минусы длительных наблюдений за айсбергами

Долгосрочный мониторинг дает ученым ценные данные о состоянии ледников и океанских течений. Он помогает понять, как меняется баланс между льдом и океаном и какие процессы ускоряют таяние.
В то же время такие исследования зависят от спутниковых ресурсов и сложных моделей, а точный момент полного распада даже хорошо изученного айсберга остается трудно прогнозируемым. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Советы по наблюдению за айсбергами 

  1. Использовать спутниковые снимки с регулярным обновлением данных.
  2. Сравнивать изображения за разные годы для оценки динамики изменений.
  3. Учитывать температуру воды и направление океанских течений.
  4. Анализировать цвет и структуру поверхности как индикаторы таяния.

Популярные вопросы о крупных айсбергах

Почему айсберги меняют цвет?

Это связано с плотностью льда, наличием пузырьков воздуха и количеством талой воды внутри структуры.

Сколько могут существовать айсберги?

От нескольких месяцев до десятилетий, в зависимости от размеров и условий окружающей среды.

Что происходит после распада?

Лед постепенно тает и возвращается в океан, влияя на соленость воды и локальные экосистемы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат природа антарктида
Новости Все >
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
Сейчас читают
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Последние материалы
Швейцария построила сеть тоннелей больше уличных сетей крупных городов
Функциональные упражнения укрепляют мышцы вдоль позвоночника
Натирание лопаты парафином предотвращает налипание снега
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Древесная зола повышает pH почвы и меняет цвет гортензии — Actualno
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Короткоплавниковые гринды съедают до 202 кальмаров в день — исследователь Гоф
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
У берегов Копенгагена найден крупнейший торговый корабль викингов — Popular Science
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.