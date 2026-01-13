Айсберг меняет цвет перед смертью: 40-летний гигант стал ярко-синим и начал распадаться

Огромный антарктический айсберг A-23A, который почти четыре десятилетия дрейфовал в Южном океане, неожиданно изменил цвет. Белоснежная поверхность сменилась насыщенным голубым оттенком, что ученые считают тревожным признаком. Этот визуальный эффект связан с активным таянием и внутренними разрушениями ледяного массива.
Айсберг A-23A откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году и долгое время оставался почти неподвижным на дне моря Уэдделла. Около 30 лет его состояние практически не менялось, что сделало объект уникальным для наблюдений в условиях меняющегося климата Антарктики. Лишь к 2023 году ледяной гигант освободился, попав сначала в устойчивое вихревое течение, а затем продолжив медленный дрейф в сторону более теплых вод.
"Я, конечно, не ожидаю, что станция A-23A продержится до конца австралийского лета", — говорит вышедший на пенсию учёный-геолог Крис Шуман.
Цвет айсбергов может многое рассказать о состоянии льда. Молодые глыбы кажутся белыми из-за пузырьков воздуха, которые хорошо отражают свет. Со временем лед уплотняется, пузырьки исчезают, и структура становится более прозрачной, из-за чего проявляется голубой оттенок, характерный для чистого плотного льда.
В случае A-23A процесс зашел дальше обычного старения. Талая вода начала активно скапливаться в трещинах и полостях, усиливая давление изнутри. Это ускоряет разрушение и меняет оптические свойства поверхности, что вписывается в более широкую картину процессов, связанных с глобальным потеплением.
В начале 2025 года площадь айсберга превышала 3600 квадратных километров, и он считался крупнейшим в мире. Однако за несколько месяцев от него откололись массивные фрагменты, и к сентябрю площадь сократилась почти вдвое. По данным на 9 января 2026 года, от ледяного гиганта осталось около 1182 квадратных километров, а скорость разрушения продолжает расти.
"А-23А постигнет та же участь, что и другие антарктические айсберги, но его путь был удивительно долгим и насыщенным событиями. Трудно поверить, что он скоро исчезнет с нами", — отмечает Крис Шуман.
Молодые айсберги обычно имеют ровную белую поверхность и медленно теряют массу, сохраняя структуру в холодных водах. A-23A, напротив, демонстрирует выраженные трещины, голубые участки и так называемый эффект "рва", когда по краям образуется вал, удерживающий талую воду. Это делает разрушение более быстрым и менее предсказуемым, особенно при дрейфе в зонах, где возможен ледяной коллапс.
Долгосрочный мониторинг дает ученым ценные данные о состоянии ледников и океанских течений. Он помогает понять, как меняется баланс между льдом и океаном и какие процессы ускоряют таяние.
В то же время такие исследования зависят от спутниковых ресурсов и сложных моделей, а точный момент полного распада даже хорошо изученного айсберга остается трудно прогнозируемым. Об этом сообщает издание ScienceAlert.
Это связано с плотностью льда, наличием пузырьков воздуха и количеством талой воды внутри структуры.
От нескольких месяцев до десятилетий, в зависимости от размеров и условий окружающей среды.
Лед постепенно тает и возвращается в океан, влияя на соленость воды и локальные экосистемы.
