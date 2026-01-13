Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Чем выше альфа-частота, тем строже мозг: почему одни точнее чувствуют границы тела

Мозг формирует ощущение принадлежности тела через альфа-ритмы
Наука

Собственное тело кажется нам чем-то очевидным — пока мозг не начинает ошибаться. Новая работа показывает, что граница между "я" и внешним миром во многом держится на точности, с которой мы "сшиваем" зрение и осязание. Ключевую роль в этом играют альфа-ритмы — ритмичные колебания активности мозга.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Об этом сообщает Nature Communications со ссылкой на исследование Каролинского института.

Как мозг собирает ощущение "это моя рука"

Исследователи изучали так называемое чувство принадлежности тела — то, как мозг решает, что конкретная рука, нога или предмет в поле зрения "мой". Для этого команда провела серию поведенческих тестов, записывала активности мозга, применяла неинвазивную стимуляцию мозга и проверяла выводы компьютерным моделированием. В работе участвовали 106 человек.

В центре внимания оказались альфа-волны, обычно связанные с обработкой сенсорной информации и вниманием. Эксперимент показал: важна не просто сила альфа-активности, а её индивидуальная частота в теменной коре — зоне, которая активно участвует в интеграции сигналов от тела.

Иллюзия резиновой руки и "временное окно", где мозг склеивает сигналы

Участникам предлагали классическую иллюзию резиновой руки. Если экспериментатор синхронно касался настоящей, скрытой руки человека и видимой резиновой руки, многие начинали ощущать резиновую как часть своего тела. Когда синхронность нарушали, эффект ослабевал или исчезал.

Дальше выяснилось главное: люди с более высокой индивидуальной альфа-частотой тоньше различали задержки между тем, что они видят, и тем, что чувствуют. Их мозг, образно говоря, работал с более "высоким временным разрешением", поэтому ему проще было отсечь чужое и удержать границу собственного тела.

А вот более низкая альфа-частота была связана с более широким "временным окном связи": мозг мог принять не вполне одновременные зрительные и тактильные сигналы за совпадающие. Это размывало различие между "моё" и "внешнее" и делало ощущения менее точными.

Почему это не просто наблюдение: стимуляция поменяла восприятие

Чтобы проверить причинность, исследователи слегка ускоряли или замедляли альфа-ритм с помощью неинвазивной электрической стимуляции. И изменение частоты сопровождалось изменением того, насколько точно участники определяли "принадлежность" руки и насколько строго мозг требовал синхронности сигналов.

Компьютерное моделирование связало это с оценкой времени: частота альфа-ритма влияет на то, как точно мозг "датирует" сенсорные события, а значит — на качество склейки ощущений в единое переживание тела.

Сравнение высокой и низкой альфа-частоты

Высокая альфа-частота — это более узкое временное окно, где мозг признаёт сигналы "одновременными". Поэтому легче заметить рассинхронизацию и точнее отделить внешние прикосновения от тех, что "подтверждают" собственное тело.

Низкая альфа-частота — это более широкое окно интеграции. Оно может помогать в условиях шума и неопределённости, но ценой снижения точности: мозг легче "сшивает" асинхронные сигналы и может ошибаться в том, что именно относится к телу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука психология
Новости Все >
Межзвёздные объекты настораживают учёных
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
Сейчас читают
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
Красота и стиль
Формула крема Nivea удерживает влагу кожи без жирности
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Последние материалы
Межзвёздные объекты настораживают учёных
Сильный снегопад повышает риск застрять и попасть в ДТП в городе — Хайцеэр
Золото и серебро обогнали по капитализации техногигантов
Яичницу-болтунью готовят на воде без масла для снижения калорийности
Свекольный сок повышает мышечную силу при нагрузках — Университет Эксетера
Простыню на резинке утюжат после пошива для проверки посадки
Бирмингемский музей изучил мумию крокодила без вскрытия с помощью КТ — Earth
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Фотосенсибилизаторы в духах усиливают действие УФ-лучей — терапевт Сафонова
Зимняя обрезка яблонь улучшает освещённость кроны и урожайность — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.