Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии

Под толщей льда Гренландии исследователи обнаружили инфраструктуру времён холодной войны, происхождение и состояние которой снова вызывают вопросы о безопасности. Стремительное таяние льда делает видимыми объекты, некогда считавшиеся надёжно скрытыми, и учёные предупреждают о потенциальных рисках, сообщает Daily Mail.
Во время испытаний авиационного радара специалисты зафиксировали подземные остатки заброшенной базы, известной в прошлом как военный объект середины XX века. Он представляет собой систему туннелей и помещений, находящуюся на глубине более 30 метров и занимающую участок значительного размера. Первоначально база была создана в рамках международного оборонного соглашения и включала развитую инфраструктуру — от жилых помещений до технических зон, работавших на энергосистеме с использованием компактного реактора.
Исследователи определили, что под толщей льда сохранились постройки, бытовые и технические отходы, а также следы топлива и других материалов, которые, согласно замыслам создателей, должны были оставаться изолированными бесконечно долго.
Учёные предупреждают, что таяние ледников создаёт условия, при которых содержащиеся на объекте материалы могут выйти из-под контроля. Среди выявленных видов отходов — химические вещества, остатки топлива, биологические стоки и материалы, связанные с эксплуатацией реакторной системы. Основную тревогу вызывает присутствие стойких загрязнителей, которые способны сохранять активность десятилетиями.
Исследовательские группы оценивают объём отходов в тысячи тонн, включая фрагменты сооружений, участки туннельной сети, металлические конструкции и остатки инженерного оборудования. По расчётам, значительное количество топлива может сохранять жидкое состояние, а часть резервуаров могла быть повреждена.
В отдельных секторах обнаружены вещества, известные низкой скоростью разложения и способные распространяться за пределы исходной зоны. Некоторые из них связывают с нарушением природных экосистем и рисками для здоровья человека.
Текущие модели показывают, что движение ледника способно перемещать и частично разрушать структуру подземного объекта. Ожидается, что к концу века отходы могут оказаться на значительно большей глубине или, напротив, ближе к поверхности из-за изменений в ледяных слоях. Исследования подчёркивают: прежние предположения о стабильности ледникового покрова устарели.
Учёные рассматривают ситуацию как пример того, как природные процессы могут привести к появлению международных экологических вопросов, связанных с объектами далёкого прошлого. Обсуждение ответственности за состояние участка остаётся предметом экспертных консультаций, поскольку первоначальные соглашения не учитывали влияние глобального потепления.
Все конструкции были изначально размещены в толще стабильного ледника, который тогда считался неизменным.
При дальнейшем таянии льда такая вероятность существует, что и вызывает обеспокоенность учёных.
Да, на высоких широтах существует несколько исторических площадок, созданных в середине XX века и содержащих технические отходы.
