Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии

Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail

Под толщей льда Гренландии исследователи обнаружили инфраструктуру времён холодной войны, происхождение и состояние которой снова вызывают вопросы о безопасности. Стремительное таяние льда делает видимыми объекты, некогда считавшиеся надёжно скрытыми, и учёные предупреждают о потенциальных рисках, сообщает Daily Mail.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подлёдный объект

Что нашли под ледяным покровом

Во время испытаний авиационного радара специалисты зафиксировали подземные остатки заброшенной базы, известной в прошлом как военный объект середины XX века. Он представляет собой систему туннелей и помещений, находящуюся на глубине более 30 метров и занимающую участок значительного размера. Первоначально база была создана в рамках международного оборонного соглашения и включала развитую инфраструктуру — от жилых помещений до технических зон, работавших на энергосистеме с использованием компактного реактора.

Исследователи определили, что под толщей льда сохранились постройки, бытовые и технические отходы, а также следы топлива и других материалов, которые, согласно замыслам создателей, должны были оставаться изолированными бесконечно долго.

Потенциальные экологические риски

Учёные предупреждают, что таяние ледников создаёт условия, при которых содержащиеся на объекте материалы могут выйти из-под контроля. Среди выявленных видов отходов — химические вещества, остатки топлива, биологические стоки и материалы, связанные с эксплуатацией реакторной системы. Основную тревогу вызывает присутствие стойких загрязнителей, которые способны сохранять активность десятилетиями.

Исследовательские группы оценивают объём отходов в тысячи тонн, включая фрагменты сооружений, участки туннельной сети, металлические конструкции и остатки инженерного оборудования. По расчётам, значительное количество топлива может сохранять жидкое состояние, а часть резервуаров могла быть повреждена.

В отдельных секторах обнаружены вещества, известные низкой скоростью разложения и способные распространяться за пределы исходной зоны. Некоторые из них связывают с нарушением природных экосистем и рисками для здоровья человека.

Как изменяющийся климат влияет на ситуацию

Текущие модели показывают, что движение ледника способно перемещать и частично разрушать структуру подземного объекта. Ожидается, что к концу века отходы могут оказаться на значительно большей глубине или, напротив, ближе к поверхности из-за изменений в ледяных слоях. Исследования подчёркивают: прежние предположения о стабильности ледникового покрова устарели.

Учёные рассматривают ситуацию как пример того, как природные процессы могут привести к появлению международных экологических вопросов, связанных с объектами далёкого прошлого. Обсуждение ответственности за состояние участка остаётся предметом экспертных консультаций, поскольку первоначальные соглашения не учитывали влияние глобального потепления.

Популярные вопросы

Почему база остаётся подо льдом до сих пор

Все конструкции были изначально размещены в толще стабильного ледника, который тогда считался неизменным.

Может ли загрязнение выйти на поверхность

При дальнейшем таянии льда такая вероятность существует, что и вызывает обеспокоенность учёных.

Есть ли подобные объекты в других районах Арктики

Да, на высоких широтах существует несколько исторических площадок, созданных в середине XX века и содержащих технические отходы.