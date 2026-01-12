Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Греческий остров раскрыл золотой тайник: в недрах хранились драгоценности, пережившие царства

Наука

Неожиданная находка на одном из греческих островов позволила исследователям по-новому взглянуть на историю культовых сооружений ранней Эллады. Под слоем земли был обнаружен храм возрастом около 2700 лет, в котором сохранились алтари, ритуальные предметы и ценные украшения. Раскопки продолжаются, а учёные уже называют открытие одним из самых значимых последних лет, сообщает Popular Mechanics.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Новые данные о древнем святилище

При исследовании территории недалеко от известного храма Артемиды археологи нашли постройку VII века до н. э., сохранившуюся в редкой для такого возраста полноте. Храм имел вытянутую форму и был построен на каменном основании, что указывает на болотистый характер местности в период возведения. Внутри здания обнаружены массивные стены, арочный вход и несколько конструкций, которые трактуются как очаги-алтари.

Особый интерес вызвал алтарь в форме подковы: его многослойный пепел с обугленными костями свидетельствует о регулярных жертвоприношениях. Керамика нижнего слоя датируется концом VIII века до н. э., что позволяет предположить, что культовые практики существовали ещё до появления самого храма.

Что нашли внутри святилища

Помимо следов ритуальной деятельности были обнаружены предметы, отражающие разнообразные культурные связи региона. Среди находок — алебастровые сосуды, местные ритуальные кувшины, ювелирные украшения из золота, серебра, янтаря и коралла, а также амулеты восточного происхождения. В отдельных участках найдено множество бронзовых и железных деталей, относящихся к разным периодам.

Археологи отмечают, что пожар, вероятно уничтоживший часть храма, стал причиной перестроек: внутреннее пространство усилили кирпичными перегородками, а позднее появилась новая секция, ориентировочно возведённая в конце VI века до н. э. В более глубоких слоях обнаружены бронзовые фигурки геометрического периода, изображающие быков и барана, а также глиняная голова быка микенского времени.

Древнейшие следы освоения территории

Исследование холма показало, что место использовалось задолго до появления святилища. Разведочные раскопки выявили остатки построек IX века до н. э., которые свидетельствуют о сложившейся культовой традиции. Более того, на глубине обнаружены стены раннего медного века — вероятно, элементы фортификации древнего поселения. Учёные считают, что именно эти более ранние структуры повлияли на последующее развитие религиозного комплекса.

Популярные вопросы о находке

Почему находку называют уникальной

Из-за редкого сочетания сохранившихся алтарей, украшений и ранних культурных слоёв.

О чём свидетельствуют ювелирные изделия

Разнообразие материалов указывает на широкие торговые связи региона.

Что будет дальше с памятником

Раскопки продолжатся, а структура храма станет объектом дальнейшего изучения и консервации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
